中國多地又爆感染，吉林市今起封城、武漢全城大篩檢

近月以來，源自中國的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情重創歐美各國，而中國境內疫情則趨緩，確診數始終停滯於8萬5千例以下，世衛組織大讚中國防疫有成，中國亦展開外援，並宣揚中國特色的防疫方式，要外國好好「抄作業」。

不過，外界始終質疑中國隱匿疫情，而疫情起源地武漢、中國東北的吉林省近日各新增多起確診，吉林市更在今（13）日宣布即刻封城，對下周即將舉行兩會的中國而言，氣氛並不平靜。

與北韓接壤的吉林省傳出多起病例，吉林市即日封城

《中央社》報導，吉林市今早宣布即日封城，全面實行封閉管理，嚴格進行健康碼掃描、登記、測溫工作，防止人員隨意出入；所有娛樂休閒場所暫停營業，禁止聚餐，禁售「一退兩抗」藥品（退燒、抗病毒、抗生素類藥物），診所禁接發燒病患，必須引導至定點醫療機構。

Authorities in northeastern Chinese city of Jilin have adopted a number of more stringent measures to curb the spread of the COVID-19 epidemic https://t.co/azRh6nYs6q pic.twitter.com/vf5sL7fkZy — China Xinhua News (@XHNews) May 13, 2020

《德國之聲》指出，民間流傳這名洗衣女工是在清洗公安制服時感染，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受央視節目訪問表示，是有這種可能性，但也可能存在其他潛伏病患。

吉林省委書記巴音朝魯10日在疫情防控工作視頻調度會議中也表示，舒蘭市的疫情形勢非常嚴峻，須按高風險防控「迅速進入戰時狀態」。

《彭博》報導，目前這條傳播鏈已至少造成吉林省的吉林市和舒蘭市以及遼寧省瀋陽市的22人感染，成為數月來中國出現的數量最多的聚集性疫情。

儘管這次出現的多起病例與北韓之間並無確定的聯繫，但鑒於這些城市離北韓不遠，也令人擔憂疫情是否將擴散至北韓。目前北韓尚未通報任何武漢肺炎的確診個案。

武漢疫情又起，全城進行大篩檢

疫情起源地武漢時隔36天再爆疫情，上周末有1社區新增6例；《中央社》報導，武漢官方已對該社區實施全封閉管理，並展開地毯式的病毒核酸檢測，檢測總人數約7萬人。

由於中國下周一將舉行已延遲2個月的兩會（中國人民代表大會會議、及中國人民政治協商會議全國委員會會議），官方對於疫情嚴陣以待，武漢市決定進行一項為期10天的核酸檢測檢測計畫。《德國之聲》引用《路透社》計算，武漢必須在10天內檢測超過1400萬人，但目前武漢檢測能力，每日平均僅約4萬7000件。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 身穿防護衣的人員正在替湖北一所高中的學生進行核酸檢測。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡