怎麼辦，我在孩子的抽屜裡發現一包菸？父母請先思考這八件事情

文：許嬰寧（心理師）

「孩子才高一，我給他念最好的學校，給他補習，給他天天在家做飯，接送他上下課，我竟然在他抽屜裡發現了一包菸。」又氣又急的母親，比看見電視上任何令人心痛的社會新聞還更要揪心那般。

父母，你會怎麼做？問他？還是不問他？

A：如果他向來都是品學兼優，不勞費心的孩子，你會怎麼想？

（這怎麼可能！？到底是誰帶壞他！）

B：如果他最近悶悶不樂，上了高中後就開始晚歸，總是埋頭滑手機，你會怎麼想？

（這孩子變了！不知道交了什麼朋友？）

C：如果他是脾氣暴躁，容易情緒不穩的孩子，你會怎麼想？

（從小就是這樣，總是令人頭痛！我到底做錯了什麼？）

D：如果你們夫妻間最近感情不睦，吵得要離婚，你會怎麼想？

（好的不學，學些壞的！我真是受夠了！）

以上四種狀況，都會讓父母有不同的反應，而你們的反應，會影響親子的關係，也可能影響夫妻關係。在接觸孩子去討論這個議題（或者其他父母認為不可接受、不可思議的禁忌議題）之前，父母要思考幾件事情：

1. 會不會誤會他？

先停下各種猜測想像和追究，先想想，有沒有可能，事情不是我們想像的那樣？會不會那包抽屜裡的煙，根本不是他的？是他的同學借放的？會不會是話劇課用的道具？會不會是…？先不要先入為主，讓孩子有機會感受到父母對他的信心。

2. 不要責怪伴侶

孩子出現了異常行為，通常父母除了擔心，還會有追究的衝動，很害怕自己教導出了問題，導致今日的行為，這時候父母要避免互相責怪，以免造成對立，讓家裡氣氛更加負面，模糊了焦點，也讓原本不安的父母心，更加孤立無助。

3. 黑臉白臉先規劃

要去接觸孩子討論行為問題前，建議先規劃好角色扮演，最好能夠有黑臉白臉的分配，父母不必兩位都是黑臉，造成孩子感覺父母人多勢眾，而心生畏懼，或者放棄溝通，即使孩子有些話肯說，也不知道該如何啟齒。

4. 理解他隱瞞的原因

孩子企圖隱瞞一件事情，就有可能已經隱瞞了十件事件，只是你還不知道而已。今天的事件或許只是其中一件，除了要處理這件事情，更要了解孩子開始隱瞞的原因，以防未來孩子用更多方式隱瞞父母不會接受的事情。

5. 讓他多說一點，你多聽

當父母去正面提問的時候，孩子可能毫無防備，通常會形成一種父母一直追問、而孩子支支吾吾或者低頭不語的局面，父母看到孩子不說，只會更心急，得不到資訊，就會加入猜測，孩子通常只會一直反駁和防備。問幾個問題後，停下來，盡量讓他說，父母多聽。

6. 錯一時不代表錯一輩子

先不要太快假設孩子的問題行為會「害了他一輩子」，因為這樣的思考模式會影響你們接下來的對話，讓孩子在面對你時，失去對話的勇氣。災難性的思考在此時此刻，其實沒有幫助。

7. 提醒自己也提醒孩子：愛不變

無論對話結果如何，一定要提醒自己，提醒另一半，提醒孩子，你對孩子的愛不變。就算不是在當下，也可以藉由其他方式、照常的行程和照顧行為，讓生活盡量不受影響。吃飯、出遊和互動，盡量不要被此事所影響，避免像是一種懲罰。

8. 孩子，終究會長大

別忘了，孩子終究會長大，孩子人生終將「自己」面臨、經歷、或是吃到的苦頭，父母無法全都替他們擋下，父母固然不捨，也會擔心生氣，但是也得接受孩子的長大，以及他們人生的功課，試著接受自己的角色只能保護孩子這麼多，也學著從替他擋風遮雨轉為與他同行。

你的孩子正在長大，而且是無可避免地一直長大，父母永遠都覺得太快、太不可思議，總會發現意想不到的發展。好的發展，父母會開心，不好的發展，父母會擔心。隨著孩子年紀增長，自主性增強，以及越來越重視隱私，父母更要小心處理每個「發現」，成為他人生道路上的避風港。

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核稿編輯：丁肇九