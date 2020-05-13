泰國封城期間：外送食物伴隨塑膠垃圾大增，限塑政策恐走回頭路

泰國13日出現自3月以來，首次「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）零確診紀錄，泰國也正邁向逐步解封。然而，封城的留下的後遺症是民眾對外送食物的需求大增，已經製造出不少塑膠垃圾。泰國曼谷地區，4月份單月的塑膠垃圾總體積就成長逾六成。

《曼谷郵報》報導，泰國13日首次出現零確診，累計確診病例為3017例，死亡病例為56例。 Covid-19疫情應變中心發言人Dr Taweesilp Visanuyothin說，事實上，4日就已出現本土病例零新增的紀錄了，「我很開心，大家都為抗疫盡了心力……3日重啟經濟活動以來，我們做得更好了。」

《中央社》報導，泰國從3月26日開啟的緊急狀態，將延長到5月31日，宵禁也延到5月31日。不過，因應疫情趨緩，5月3日起，餐廳、雜貨店、公園等6大類場所可以開放，此前餐廳只能做外帶或外送生意。

《路透社》報導，疫情使得學校關閉、當局也建議民眾待在家，讓人們選擇購買外送到家的飲食、日常用品。光是4月的曼谷，塑膠垃圾體積就增加了62%。4月之間，曼谷平均每天製造出3432噸塑膠垃圾，而去年平均是每天2115噸。這些垃圾中，外帶袋、容器、瓶子和杯子占超過80%。

《曼谷郵報》報導，汙染防治局（Pollution Control Department）就4月就已提醒，人們待在家，隨著食物外送服務需求大增，家庭垃圾——尤其是塑膠垃圾，可能會增加15%。泰國2020年元旦才開始禁用一次性塑膠袋，希望減少塑膠垃圾，卻因疫情受阻。

過去泰國就是對一次性塑膠袋消耗量巨大的國家。《中央社》報導，在曼谷市沙通區的上班族的典型生活是：喝飲料的塑膠杯、早餐的糯米飯加烤肉串或炸雞，都是塑膠袋裝著。午餐時刻，又是塑膠袋裝著一杯飲料加上現切的水果，下班後去超市購物，還是用塑膠袋提著日用品回家。

根據泰國匯商銀行經濟與商業研究中心研究，泰國是全世界第6大海洋塑膠垃圾製造國，僅次於中國、印尼、菲律賓、越南和斯里蘭卡。以曼谷市為例，曼谷市民約為1000多萬人，市政府每天處理8000萬個塑膠袋，平均每人每天使用多達8個塑膠袋。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 5月11日曼谷，民眾上市場採買，仍是使用塑膠袋。

限塑走回頭路

《路透社》報導，Nicha是一名27歲的重度網購買家，她說在家工作讓可以她沒時間煮飯，然而「隨著外送食物而來的，有超多泡泡紙（Bubble Wrap）和塑膠包材、塑膠袋、塑膠容器。」

非營利、非政府組織泰國環境協會（Thailand Environment Institute,TEI）主席Wijarn Simachaya提醒，泰國經驗可作為各國的警訊。「（塑膠垃圾）大量的增加令人憂人。」他說，「我們在對抗一次性塑膠袋上的努力，回到原點了。」

「一張（外送食物的）訂單裡含有很多塑膠，熱食袋、醬料袋、被包在塑膠裡的塑膠餐具。」Wijarn Simachayam預估，過去泰國每年大約生產200萬噸塑膠垃圾，今年大約會增加30%。《曼谷郵報》報導，根據TEI估算，線上食物外送服務，可能使得日常塑膠用量增加15%-20%

泰國自然資源和環境部（Ministry of Natural Resources and Environment）Varawut Silpa-archa承認在對抗塑膠垃圾上的挫敗，但他仍然持較樂觀的態度，認為泰國還是會重返減塑的道路。「現在，COVID優先。」

泰國封城期間，自3月到4月底，日本聊天軟體Line Corp旗下外送服務Line Man，訂單數量成長了300%；新加坡公司外送服務Grab則在封城一週內，交出成長成長400%的成績單，不過隨後就跌落至稍高於正常值的狀態；Foodpanda泰國說，從2月到3月，訂單成長50%，4月成長10%，每週交易量的最高峰出現在5月第一個禮拜。

開泰銀行的Kasikorn研究中心副總經理Siwat Luangsomboon指出，食物外送業的業務量在過去一個月估計有33%成長，約有45億泰銖（約41億新台幣）的規模。「泰國在今年塑膠袋禁令後減少了30%的用量，但是消費者們轉向購買外送食物，我們可能會走回頭路。」

有些環保人士指出，東南亞國家長期是陸地排放到海洋的塑膠垃圾的主要製造者。美國海洋保護協會（Ocean Conservancy）說，東南亞區域對廢棄物管理過於寬鬆，因而受到突發情況的嚴重衝擊。

《華盛頓郵報》報導，不少城市和國家暫時停止或放寬對一次性塑膠袋的禁令或稅收，比如加州，甚至有因為擔憂可重複使用的袋子被病毒污染而禁用，像是舊金山。美國綠色和平組織（Greenpeace）海洋行動主任John Hocevar也擔憂，當限制開始消除，要回到永續生活就愈加困難。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒



