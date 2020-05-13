被害者家屬該等到兇手伏法，才能談論其他事？李來希刻板言論惹眾怒

時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，引來全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書批評，「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，激烈言論令各界齊聲撻伐，其所屬的國民黨亦不支持，表示不排除開除李來希黨籍。

王婉諭日前在臉書表態支持罷免韓國瑜，提醒高雄市民6月6日記得投票；李來希今（13）日在臉書發文指她「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，多句不離小燈泡，並稱訴訟未完、兇手未伏法，王婉諭就另闢戰場、亂棒打狗。

仇恨動員言論引發批評

李來希言論引發各界批評，包含時代力量前立委黃國昌、民眾黨副總召張其祿、國民黨副秘書長李彥秀等。

黃國昌表示，身為人父，看到如此令人髮指的發言，已非遺憾、難過可以形容，表示政治立場可以不同，但無論如何不應如此卑劣墮落。時代力量主席徐永明也表示，王婉諭在承受喪女之痛後仍勇敢為民發聲，李來希卻刻意用惡劣言論挑起仇恨，這就是典型的仇恨動員，應公開道歉，呼籲高雄市政府予以譴責。

張其祿表示，王婉諭是認真盡責的立法委員，無愧於人民所託與自身職責，對於王婉諭受此牽連表示遺憾，希望類似事件能夠永遠不再發生。

《聯合報》報導，國民黨主席江啟臣則批評，言論有人性底線，操作每個家長最深的憂慮，以及台灣社會的悲劇，不是公共議題討論應有的態度；國民黨文傳會主委王育敏表示，將交由考紀會處理，不排除停權或開除黨籍。

高雄市長韓國瑜也在臉書發文表示，任何喪子或喪女的悲劇都是家屬的巨大傷痛，無論政治立場有何不同，都不能在家庭悲劇上灑鹽，並暗喻李來希應道歉，不要造成社會對立。

李來希：我不是要消費死者

不過，李來希接受媒體訪問時表示，他不會道歉。

《中央社》報導，李來希表示，他拒絕道歉，且認為立委是公眾人物，是可受監督對象。

《聯合報》報導，李來希表示，他不是要消費死者，王婉諭可以支持罷韓，但不能用非事實的言論誤導大家，例如說韓國瑜都不進議會，那是錯的。

李來希說，王婉諭有言論自由，也有參與政治的自由，但不能因為這樣就胡言亂語，王婉諭不能因為曾經有家庭悲劇，就可以被豁免於人民的監督和批判，好像她講話大家都不能批評，王婉諭現在已經不是受害者，而是領公帑的政治人物，是可受監督的對象。他也強調，他對所有政治人物監督批評的標準是一致的。

王婉諭：個人生命苦痛不是政治工具

李來希發文後數小時，王婉諭在臉書上以一篇長文回應表示，作為立法委員，她的問政和政績可受人民監督和評論，但作為被害者家屬，那些個人生命中的苦痛「不該是挑起對立的政治工具」；李來希因她支持高雄市民行使憲法賦予的罷免權而以惡意言論攻擊，只會更加撕裂社會。

王婉諭指出，社會長期認為被害者家屬只能有一種樣貌：無助、撕心裂肺或柔弱。當這些人勇敢站起來呼籲國家檢討、並實際有所作為時，就會有人說家屬踩著屍體往上爬。在言論自由的國家，當然可以表達意見，「但言論自由並不應該是人身攻擊」。

社會對被害者和其家屬的刻板印象

社會常將被害人和家屬標籤化，小燈泡一案的原告律師陳孟秀在臉書談及，重大案件發生時，若家屬沒有「按照劇本走」，未哭喊、表達恨意，反而可能遭受大眾質疑；家屬當然會有各種情緒，但他們「為了其他家人或責任或信念而努力活下去，把傷痛藏在心裡很深很深很深的地方。」

陳孟秀表示，大眾對被害者與家屬的謾罵，彷彿是在指責他們「憑什麼笑」、「憑什麼變得更強」，彷彿人家過得好，是對逝者的辜負。實際上，正因不希望他人遭受同樣不幸，希望為社會帶來正向改變，這些勇於投入改革的家屬承擔更多低劣攻擊。希望大眾打破對於被害者和家屬的刻板印象，用更多理性和理解去發表言論。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡