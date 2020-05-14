只想和綠營在網路上「輸贏」，難怪國民黨「數位轉型」會出師未捷

此次行政院針對疫情的紓困措施被罵到蘇貞昌出來道歉，母親節週末又出現「我是衛福部憤怒的小員工」PTT爆卦文章，深諳網路生態的鄉民都知道是藍綠利用輿情在打空戰，有趣的是，被外界認為比較不懂網路的國民黨，今年海選出來的「行銷科技長」簡勤佑，才剛為「靠北蘇睏」 粉專的性別歧視貼文道歉，明明是中央都坦承規劃不周的紓困措施，卻又是最大在野黨國民黨失血。

到頭來，國民黨找了這位「高級小編」但沒把握制衡與刷聲量的機會，反而玩爛一手好牌，可見老黨雖然努力「數位轉型」，但找簡擔任數位公關，更顯其對網路社群生態徹底脫節。

找做平台的人來做內容，國民黨你的公關還好嗎？

所以，「靠北蘇睏」粉專到底哪裡有問題？

其實「靠北」和「黑特」本身沒問題，還有抒發情緒之用，有問題的是簡勤佑公開說這是他開粉專的，也就是國民黨數位公關行為，但這對提升政策品質和監督中央並無幫助，講白了就是另一個靠北社團而已。

當世界讚許台灣防疫、衛福部長陳時中被視作神人，當執政的民進黨聲勢如日中天，只要和政府不同調就被說是「逆時中」，更需要國會最大在野黨的制衡，紓困政策明顯為政府溝通不良，國民黨可利用國會質詢，或是做民調、開記者會反應民意等方法監督執政黨，但他們選擇為自己製造一個公關危機，怪不得簡勤佑被網友稱「臥底」國民黨，還讓民視直接用靠北蘇睏的失言新聞打廣告。

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老黨想要進攻「異溫層」，不如找四叉貓當幕僚

靠北粉專的擴大取暖可達到集體情緒抒發，這是民意代表必須具備的「苦民所苦」精神，不過以為用第三方平台架設抱怨特區，就是凸顯人民的意志嗎？這種做法跟大學生在Facebook上開個「黑特Ｏ大」又有什麼區別？

其實，Dcard成功契機一大關鍵就是「學生興趣社群」，它將PTT模式延伸為實名制的社群（見Dcard同PTT都有西斯版、八卦版等），成功吸收BBS站流失的網路社群，但做平台和經營有內容的社群畢竟不同，何況Dcard和靠北粉專都是UGC（User Generated Content，使用者產製的內容），理論上充滿不可控的要素，更別說出事後還想把錯推給網友，還被聶永真抓到匿名投稿功能根本不能上傳圖片。

國民黨向來有與網路社群、年輕人脫節的印象，其實受到長輩喜歡沒什麼問題，人本來就會老，但國民黨偏偏就像家族裡最討人厭的那個親戚，一邊跟你說教「年輕人不努力」、還愛開性別玩笑，他可能想表達關心，但卻沒有積極同理你的處境，於是你認為他活在他的同溫層裡。

說到此，若說對不同想法的人的積極同理、深入了解、乃至於進入異溫層，國民黨不如找當時參加海選的四叉貓當數位諸葛亮，人家可是韓國瑜選舉造勢場合幾乎無役不與的「鋼鐵韓粉」。

一心只想在網路上拚輸贏的政黨，無助於監督政府

選舉不僅陸軍（造勢活動）也靠空戰（網路輿論），柯文哲當年以素人之姿勝選台北市長後，證明空軍佈局真能翻轉局面，這幾年公部門比拚「小編」、拉攏網紅造就的影響力，或許以上推動泱泱大黨國民黨欲「數位轉型」，國民黨的問題不是請個「行銷科技長」就解決的。

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想想看，資管背景又有實際營運平台經驗的簡勤佑，若是將長才應用於蒐集民意（相較起來，開粉專和Google報名表才不是什麼高端科技），且形成建設性的施政建議，或是將監督政府的力道以實質數據、資訊圖表等數位內容呈現，或許還更有助於與「網路世代」異溫層溝通，畢竟國民黨缺的不是影響力與流量，而是溝通的效果。

這次靠北蘇睏讓國民黨大失血，有人說簡勤佑果然是諸葛亮「初出茅廬」，或說國民黨應該砍掉品牌重練，其實背後誤信「網路社群就是萬靈丹」才真正可怕。

許多民眾之所以覺得政治很髒，正是因為對政策有實質影響力、有資源的政黨，卻常常只想著如何搞輿情操作，而國民黨看到綠營運用網路拉攏年輕族群，就一心只想在網路上「輸贏」，忘了資訊科技的原本目的應該促進溝通，而非製造對立。

其它觀點

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航