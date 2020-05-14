《一帶一路與海洋東南亞》：在中國強化中印雙邊關係後，「千島之國」將如何回應？

文：鄧克禮

由於印度尼西亞群島位列在太平洋到印度洋之間的海域，並且扼守著世界著名的麻六甲海峽（Malacca Strait），以及在印尼爪哇島（Java Island）東西兩端的龍目海峽（Lombok Strait）與巽他海峽（Sunda Strait），使得印尼擁有了特殊的地緣戰略位置。不論是從國際政治的觀點，亦或是全球貿易的角度來評價印尼，怎麼樣都不能忽略這一個已經擁有超過2億5千萬人口的大國，尤其是在東協國家中成為唯一的G20成員國，印尼被國際重視的程度是不言而喻。

中國舉辦過首屆的「一帶一路高峰論壇」（Belt and Road Forum for International Cooperation），印尼總統佐科威（Joko Widodo）在出席該次峰會後與習近平會晤，當下佐科威即曾表示印尼願意在中國的「一帶一路」框架下進行全方位的合作。因此，2018年的5月6至8日國務院總理李克強率團訪問了印尼，在李克強與佐科威的見面會談中，李克強進一步的提出了強化中國與印尼雙邊關係的四點主張，指出在全面戰略夥伴關係的基礎下，營造印尼與中國在雙邊、地區、國際等層面的全方位合作，並為加強推動「一帶一路」倡議，將與印尼的「全球海洋支點」（Global Maritime Fulcrum）戰略對接。

被稱為「千島之國」的印尼

在一片看好中國的「一帶一路」倡議會帶給區域國家莫大經濟利益的同時，似乎大部分的評論較少關注到「一帶一路」背後，可能需要克服的挑戰，以及來自於區域內、外國家對中國的因應對策。其中，尤其是包含在「一帶一路」之內的所謂「21 世紀海上絲綢之路」，在東南亞地區的落實會遇到之問題。特別是印尼基於國家利益的考量，傾向於能透過前述的倡議裡攫取獲利，協助印尼的基礎設施建設，並有利於印尼國內經濟與對外貿易的發展等。但是印尼也會去避免負面影響所帶來的傷害，像是中國的經濟影響力大舉進入印尼，會否對印尼當地相關產業的發展與民眾就業率造成排擠等。因此，印尼有可能採取避險策略，以及試圖引進區域外的其他大國勢力來平衡中國的影響力。

Photo Credit: AP / 達志影像 2019年6月28日大阪的G-20峰會，印尼總統佐科威於團體照時間與中國國家主席習近平打招呼。

中國的對外戰略長期以來是受到國際情勢影響，現階段中國與印尼都有戰略對接的需要。儘管中國是印尼的重要援助大國，而中國與印尼的關係發展又脫離不了華人議題；但因中國在改革開放後快速崛起，已成為印尼對外關係發展上必須面對的重要國家，尤其近年來中國對參與包括WTO在內的國際活動或區域組織態度轉為積極，並已願意參與國際間的各項合作。究其原因係美國的影響力在1970年代隨著越戰的結束，逐漸地退出亞洲地區，所遺留下的權力真空，給予中國有對外發揮更大影響力的機會。中國的「一帶一路」戰略之提出，也已對美國等國際大國產生警示，為了防止發生中國獨霸亞洲地區之可能性，各國的競合關係將在此區域內不斷上演。對印尼而言，中國的「一帶一路」戰略除了會為區域帶來商機之外，也將會在與相關國家交往上面臨政治外交與國防安全領域的抉擇與挑戰。

延伸閱讀：

書籍介紹

《一帶一路與海洋東南亞：台灣學者的觀點》，香港中華書局出版

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作者：戴萬平

「海洋東南亞」指包括汶萊、東帝汶、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓及新加坡的東南亞海洋地區。在「一帶一路」戰略中，發展海洋與港口是必要策略，原因是中國與世界經濟體系結合日深，海洋之於中國的重要性，是中國與世界的經貿連結的重要環節。「海洋東南亞」位於中國對外經貿的門戶，是「二十一世紀海上絲綢之路」沿線國家經貿往來的主要路徑，加強彼此的連結合作，具備示範效果。



本書由多位台灣學者合力撰寫，在結構上主要是由一篇宏觀加上五篇「海洋東南亞國家」個案進行分析，分別論述菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡和汶萊等國對「一帶一路」倡議的應對。台灣學者們認為，中國的「一帶一路」倡議，除要跟各國現有的政權打交道，還必須贏得民心才有持續的可能。因此除硬體與基礎設施的建設投資外，如何贏得各國民眾對於「一帶一路」的支持，更有效率的資源投入，是在「海洋東南亞」持續推動「一帶一路」倡議成敗的關鍵。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒