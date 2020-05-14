從東寧王國到林家天下，台灣已成功演繹海洋與大陸之間的商轉循環

文：令狐少俠

在新冠疫情的鎖國檢疫下，台灣名符其實成為一東亞的孤島。然而這座孤島卻以令世人驚豔的防疫成績，贏國際媒體的普遍讚揚；更輔以靈活的口罩外交，成功突破WTO的政治封鎖，讓滿地紅的台灣國旗，隨著Taiwan Can Help的醒目字眼，翱翔在那一塊塊被圈禁的政治禁區。

台灣漂亮、成功的突圍，不禁令人想起三百年前鄭氏海商集團，在藍色海洋、美麗寶島之奇幻組合中，成功抵禦甚至騷擾大清王朝的精采篇章。事實上台灣本是地處大陸東南隅的海島國家，有著洋流的便利，亦有大陸貿易的對口穩定；在過去三百年間，大陸與海洋的抉擇角力從未停歇，也上演著一幕幕撼人心魄的壯闊史篇。

鑑往知來，如今疫情接近尾聲，台灣該擺向海洋？還是擁抱大陸？我們一起循著文字的溫度，回顧那段屬於台灣自己的婆娑美麗。

1662年延平郡王鄭成功攻打熱蘭遮城，荷蘭人退出台灣。同年6月鄭成功猝死，11月鄭經即位，開啟了台灣第一個漢人政權。

1669年康熙八年，兵部尚書納蘭明珠奉康熙之命，派遣福建知府慕天顏前往台灣招降鄭經。鄭經禮貌性地招待這位清朝大使，由於康熙堅持鄭經要剃髮稱臣，雙方歧見過大，談判最終並未達成任何的「九二共識」，但這已是海峽兩岸最早的「辜汪會談」，也算是成績斐然了。回程時慕天顏還帶上一封鄭經回予明珠的親筆信件，其中談到：

頃自遷界以來，五省流離，萬里邱墟，是以不穀不憚遠隱，建國東寧，庶幾寢兵息民，相安無事。《臺灣通史・建國紀》〈復明珠書〉

大意是說「自從兩岸開打以來，生靈塗炭、廢墟萬里，為了躲避戰禍，鄭經我不惜萬里跋涉，來到台灣這塊寶島之地，建立東寧王國，希望兩岸就此弭平兵燹，你擁你的大清國，我過我的東寧國，咱們一邊一國，永保太平。」

這是「東寧國號」首次出現在中國歷史文獻上，也是台灣史上第一篇獨立宣言。

從現存的荷蘭、英國、日本的文獻上判斷，東寧王國可說是名震東亞、聲名遠播，然而從有效統治區域來看，這個王國卻是小得可憐，大概只有今臺南市西部以及嘉義縣與高雄市之沿海地區。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 鄭經像

但是可別小看這迷你版的東寧國，這塊彈丸之地，足足與版圖面積千餘倍大之東亞第一強國：大清帝國，武力抗衡長達二十餘年。其中還有餘力趁三藩之亂時出兵騷擾中國福建，搞得康熙皇帝放棄「一個中國」的原則，輕聲細語對鄭經說道：

台灣本非中國版圖，足下父子自辟荊榛，且眷懷勝國，未嘗如吳三桂之僭妄。本朝亦何惜海外彈丸，不聽田橫壯士逍遙其間乎？若能保境息兵，則從此不必登岸，不必剃髮，不必易衣冠，稱臣入貢可也，不稱臣不入貢亦可也。以台灣為箕子之朝鮮，為徐福之日本，於世無患，於人無爭，而沿海生靈永息塗炭，唯足下圖之。《臺灣通史・建國紀》〈平南將軍賚塔復與鄭經書〉

大意說「台灣本來就不是中國的版圖，你們鄭氏父子兩代經營，憑藉著就是對故國明朝的眷念之情，如此高貴的情操，決不是那囂張狂妄的吳三桂之流可比擬的。我大清為何要吝惜這塊彈丸之地，不讓你們這些遺臣壯士徜徉其間呢？

只要將軍您不要再來登岸騷擾，不必剃髮、不必易服、稱臣納貢也可以一併免去，將軍可永據臺灣，而清廷也可以把臺灣當成朝鮮、日本一樣的國家，如此一來，沿海生靈就可以免除兵禍，天下太平，不是很好嗎？」

一個小小的東寧台灣，居然可以讓康熙大方地承認「台灣不是中國的」，看在今天台灣人眼裡，簡直是不可思議又羨慕再三，原來台灣人也曾這麼霸氣過。

台灣可以是朝鮮、日本一樣的國家，放到現在不就可以加入WHO，也可以重返聯合國？這麼優惠的條件，沒想到鄭經居然給他拒絕了，這個鄭經未免太不正經了。雄才大略的康熙竟也拿這位不正經的鄭經沒辦法，唯一能做的，就是氣噗噗再次「限縮陸客來台」，實行更嚴格的海禁。

何以彈丸之地的東寧王國，願意放棄台灣獨立的大好條件，去對抗武力強大的霸權大清呢？這個不正經的秘密到底是什麼？嚴格上來說，東寧王國不是一個固定的政權，而是擁有強大武裝力量的海上商旅，用白話文表達就是海盜。

十七世紀中葉，鄭經的爺爺鄭芝龍的海上實力早已超越荷蘭人，從日本、馬尼拉、越南和暹羅等地的貿易通通被鄭芝龍所壟斷，往來船隻必須繳納行船費，掛上鄭家的旗號，才能通行滄海大洋之間，簡直就是海上王國。

鄭芝龍死後，鄭成功繼承龐大海上商旅集團，保守估計擁有戰船至少千艘以上，而當時武力強大的荷蘭東印度公司，其在亞洲地區的戰艦不超過四十艘，鄭氏家族海上勢力強大，可見一斑。

到了第三代鄭經，依舊流祖父輩剽悍的海盜血統，除了延續海上貿易外，鄭經更是眼光獨到的延攬英國人至台灣開設貿易商館，透過走私中國沿海的瓷器商品，交換英國進步的軍火、槍砲。

換言之，鄭經主政下的東寧王國，不僅僅貿易興盛，火力更是強大。如果鄭經活到七十歲，搞不好可以像在科西嘉島的拿破崙一樣，打回法國去，當起民族英雄。有這麼好的條件，鄭經當然對台獨沒興趣。

然而歷史總是沒有如果。鄭氏家族雖然強大，但是祖孫三代都活不久，除了爺爺鄭芝龍是被清兵殺掉外，鄭成功、鄭經都約在40歲壯年之時殞命，第四代幼主鄭克塽12歲即位，祖父輩所嚮往的婆娑海洋，已不敵黃泥大陸的聲聲呼喚，1683年權臣洪錫範率領小少主鄭克塽向大清帝國投降，曾經叱吒東亞海域的東寧王朝，就此畫下噓唏的句號。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 鄭成功像

如果藍色海洋可以雄霸；那麼黃土大地亦可為天下

康熙攻台後，取消海禁，開放廈門為對外貿易的窗口，洋人不必再透過台灣進行走私貿易。失去海洋貿易的台灣，有如枯槁的沙漠，荒蕪一片，再加上械鬥頻繁，台灣成為名符其實的鬼島。

但是令人驚訝的是，在這座荒蕪的鬼島上竟然發展出繁榮興盛的三大商港，一府（台南）二鹿（鹿港）三艋舺（萬華）。

原來康熙收台後，台灣雖然失去了海洋貿易的滋潤，然而納入清朝版圖後，卻成為大中華貿易圈的班底成員：台灣供應中國米、糖雜糧；中國則輸入絲織品、乾貨、藥材。在不斷成長的對口貿易下，港口市街出現了規模不等的商業集團「郊」，如以中國江浙為貿易區域的北郊，以及福建、廣東為貿易區域的南郊。

北從上海南至廣州，整條千餘里的海岸線都是台灣的貿易範圍；更有甚者，當中國發生動亂之際，因糶米而致富的霧峰林家林文察，看準了這次國難商機，奮勇出兵加入抵抗太平天國的行列。

林文察率領台灣兵勇登陸西征，這批兵勇流有當年先祖渡海來台時的剽悍血統，配合台灣百餘年間的械鬥洗禮，再加上從未嚐過祖國關愛眼神的落寞孤單，讓這批操著臺語口音的臺籍軍隊，個個勇猛頑強，屢建奇功，勇敢向大清王朝證明，台灣不僅會械鬥打架，還能上戰場解救祖國。

就在這樣的強烈信念下，短短五年間，首領林文察一路爬升，最後竟躍升為福建陸路提督，相當於福建省的陸路軍隊最高指揮官。

清代的設立的陸路提督也不過12人，林文察居然以孤島台灣人的身分，反攻大陸成為清朝的封疆大吏，可說是創千古未聞之奇。

之後台灣爆發戴春潮之亂，林文察亦以福建陸路提督的身分帶兵返台平亂，亂平之後，清朝賞賜林文察全福建省（包含台灣）的樟腦專賣權，台灣當時的樟腦產量已經是世界第一，再加上福建的部分，簡直是富可敵國。有了樟腦與戰功的加持，霧峰林家躍升為台灣中部第一大家。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 板橋林家花園

霧峰林家用命去換戰功、換樟腦，同樣以糶米致富的板橋林家亦是不惶多讓。台灣近代史上的重大外患：牡丹社事件、中法戰爭，都看得到板橋林家的巨額捐款。

光緒年間山西河南的旱災，板橋林家捐款高達52萬銀元，海內外捐款總額亦不過百萬，單單林氏一家就所有捐款金額一半以上，一個鬼島出身的家族，居然可以這麼有錢，確實讓滿朝大臣看傻了眼。

板橋林家砸錢不手軟的政治投資，為其帶來難以估計的豐厚利潤，光緒十二年（1886年）劉銘傳建請朝廷，任命板橋林家士紳林維源以太常寺少卿身份，派為幫辦臺灣撫墾大臣，此乃主管臺灣原住民與番地開墾的最高主官，凡是番地開墾丈量通通歸林家包辦。

當時台灣還有大量尚未開墾的原住民番地，清廷讓林家掌握番地開墾權，無疑是回報林家的巨額大禮，透過山區丘陵地開墾後的茶葉種植，使板橋林家再次升級為台灣最大的茶商。

1894年慈禧60歲大壽，板橋林家林維源進京祝壽，進奉三萬銀元，為個人名義進奉最多，不僅成功吸引慈禧太后的目光，連當時興辦自強運動權傾一時的李鴻章也注意到這位鬼島商人。

李鴻章將林維源介紹給當時的實業大臣盛宣懷，盛宣懷眼光獨到，馬上跟板橋林家成為親家，也邀其投資當時亞洲最大的鋼鐵企業漢冶萍公司。就這樣魚幫水，水幫魚，板橋林家縝密的政商手腕，不僅使其躍升為北部第一大家，更打進大清王朝的決策班底，博得李鴻章的好交情，也為往後日軍據台後的家業發展進行超前部署。

一個是朝廷的封疆大吏，一個清朝政治班底的紅頂商人，南北兩林家幾乎左右了台灣近代史的發展，俗諺云「一天下，兩林家」生動地概括兩大家族的龐大勢力。

從東寧王國到林家天下，台灣已成功演繹海洋與大陸的商轉循環模式，當大陸文化衰落時，台灣就活躍於東亞海洋，靠著洋流的助力，闖蕩天涯海角；而當大陸勢力興起時，台灣亦順著磁力的吸引，游回東南岸隅，靠著海商的智慧與拓荒的剽悍，勇敢攫取這片大陸天下。

然而究竟是海洋還是大陸？台灣似乎沒有選擇的機會，1895年，一紙馬關條約，台灣又重回闊別已久的海洋懷抱，只不過東寧王國早已是過往雲煙，這片海洋是日本人控制的。

面對著台灣再度轉向海洋，憑著著大陸天下而崛起的台灣兩林家，又該如何因應呢？是順應潮流游向東洋；還是逃離台灣，擁抱黃土大地呢？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航