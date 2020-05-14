蘇貞昌感謝「最強團隊」率內閣總辭：國發會、科技部離任，誰會留下來？

上週確定續任的行政院長蘇貞昌今（14）日在行政院會最後率內閣總辭，所有內閣成員依序在總辭公文上簽名或蓋章後，最後由蘇貞昌批示。在疫情期間，大多數內閣成員包括衛福部、教育部、經濟部、財政部等部長都將留任，至於已經確定離開內閣團隊的包括國發會主委陳美伶、科技部長陳良基，文化部長鄭麗君也傳出將以陪伴家人為由離開。

國發會陳美伶、科技部陳良基確定離任

《中央社》報導，國發會主委陳美伶確定不續任，今天與院長面談之後，她發一封信給國發會同仁證實此訊息，她並感謝國發會同仁過去兩年多來的努力，得以解決許多過去未曾處理的難題。內容寫道，「剛剛走出院長辦公室，正式被告知520後不再續任國發會主委！能夠卸下重擔，誠摯的向我最親愛的國發團隊每一位夥伴致謝，我心中充滿著無限的感恩與敬意」。

她在信中感謝包括美國商會、歐洲商會及日本工商會等支持，讓白皮書的每項建議可以獲得解決及進展，2年來確實共同完成許多過去許久未能處理的難題。也感謝各工商團體對國發會的鞭策，讓許多陳痾舊案得以透過法規鬆綁迎刃而解，改善投資經營環境。

對於她致力扶植的新創團隊，陳美伶表示，感謝Startup Island Taiwan的台灣新創團隊，讓她看到台灣的希望與未來，也讓她的工作增添生氣與活力。並感謝全國包括離島（尤其馬祖）的地方創生團隊，團員們的聰穎與智慧打造一個個感動故事，讓她俯仰之間充滿熱情及熱血。

她也特別感謝國發會同仁近一千個日子夙夜匪懈的共同打拚與努力，「大家是最棒的公務員，是國家最重要的資產」，在信末也感性表示，未來只是在不同的時空見面，心還是在一起，心中充滿感恩、感激，感謝國發會同仁豐富了她在國發會的日子，「美伶姐永遠在這裡」。

至於外傳極有可能接任國發會主位的政務委員龔明鑫，最近每天都召開紓困措施相關記者會，昨天也在記者會最後對媒體表示「後會有期」，令人玩味。

《中央社》報導，多家媒體在會後訪問陳良基，並詢問是否將留任科技部長一職，或回學校任教。陳良基回應，尊重行政院長蘇貞昌，將由行政院正式公布，但他從學校「借調」到科技部的截止日為5月19日。

陳良基也說，他要感謝團隊、科技產業的努力，在這一波武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的科技防疫上，這些單位也給予很大的協助，國際更給予肯定，因此他感謝科研團隊、科學家、科技產業的大力幫助，「團隊真的很堅強」。

除了陳時中，還有誰可能留任？

除了陳美伶確定不留任之外，其餘各閣員的人選都尚未確認，不過有許多人選在媒體上已經有些推測和討論。

《三立新聞》報導，內閣在今天總辭後，將進入看守期，受到罷韓因素影響，改組將分2階段微調。因應防疫、紓困、振興不中斷，首波內閣調整以安定為主，包括這次主責防疫工作的衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、教育部長潘文忠、金管會主委顧立雄、農委會主委陳吉仲等多數應都留任，蘇貞昌今天下午將展開閣員約詢，預定520前敲定首波名單。

《自由時報》報導，曾函辦警政署長陳家欽引發爭議的內政部長徐國勇，雖然蘇貞昌曾公開表達對徐處理此事的不滿，由於這屬於個別突發爭議，大致上不影響徐國勇平日穩健表現，徐國勇也可望留任。

《三立新聞》報導，文化部長鄭麗君以完成文化部階段性任務為由，決定辭去現職陪伴她的6歲小孩成長，先前已向蘇貞昌當面表達明確的辭意，鄭的辭職已成定局，文化部長將尋覓新人選。鄭麗君今天在行政院院會後閣員合拍「畢業照」後並未受訪。

在總統負責的外交、兩岸及國安會人事方面，《自由時報》報導，由於蔡英文總統將展開第2任總統任期，因應「後疫情時代」國際情勢變動，蔡英文傾向在520局部改組國安團隊人馬，國安會秘書長李大維極可能異動，至於外交部長吳釗燮及陸委會主委陳明通則傾向留任。

黨政高層指出，吳釗燮及陳明通2人嫻熟業務、具政策辯護能力，深獲總統信任，加上目前外交與兩岸情勢處於高度變動期，2人均將留任。與陳明通合作無間的陸委會副主委兼發言人邱垂正也將留任。吳釗燮續任外長後，外交部近期也啟動駐外館長的輪調作業。

《中國時報》報導，另外海基會董事長張小月因自請外派，擬補實駐WTO代表；海基會副董事長兼內閣祕書長則可能由現任總統辦公室主詹志宏或民進黨前祕書長洪耀福接任，不過這部分彼此連動，蔡英文尚未決定仍有變數。中時之前的報導則指出，總統府秘書長陳菊將出任下屆監察院長，府祕書長職缺則由前立法院長蘇嘉全接任。民進黨祕書長一職則由前行政院副院長林錫耀出任。

蘇貞昌在院會後發表談話時，再三肯定並對所有內閣成員表達謝意，強調「我們真的是最強的團隊，」並說大家都辛苦付出，這段時間為國家、社會做出貢獻，為人民做無盡的服務，留下了深刻的記憶，也真的給他很多的幫忙。

蘇貞昌說，未來很多的首長會繼續留下來和團隊一起前進，有些首長因為生涯的規劃，可能要暫時離開團隊，但這段期間一起努力，各位必定留下深刻的記憶，希望各位記得這段路。蘇貞昌也表示，期待未來不管大家繼續留在團隊或不在團隊，但都在國家的任何位置上，在社會的任何道路，都還是彼此能有機會互相支持、鼓勵，為這個國家，為這勇敢的人民繼續盡心盡力。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範