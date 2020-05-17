「兔熱病」症狀類似感冒，與動物有頻繁接觸的工作者需留意
我們想讓你知道的是
當您懷疑自己可能感染了兔熱病，應盡早找專業醫師求助，特別是被壁蝨或動物咬後，開始發燒、皮膚潰瘍，或淋巴腺腫脹。
醫學審稿：Dr. Stephen Lai｜文：Jiasheng Li
吃野味之所以危險，是因為動物身上可能帶有人體無法抵抗的細菌和病毒，而兔熱病（Tularemia）──又稱野兔病（Rabbit fever）、鹿蠅熱（Deer-fly fever）或大原氏病（Ohara’s disease）──也是其中一種罕見的人畜傳染病。藉由壁蝨、蚊子、鹿蠅、野兔等囓齒類傳給人類，症狀類似感冒。至今為止，台灣只有一個境外移入的病例（2011年），且不會人傳人，請民眾放心。以下剖析兔熱病的原因與症狀。
兔熱病可藉由空氣傳播，嚴重恐致命
根據衛福部疾管署的資料，兔熱病屬人畜細菌感染疾病（Bacterial zoonotic disease），是由土倫病法蘭西斯氏菌（Francisella tularensis）所導致，其劇毒性絕不容小看，嚴重的話是會致命的。
此病菌傳染的途徑除了由動物、其細胞組織和唾液、受汙染的水源以外，還能透過空氣的懸浮微粒（Aerosol）進行傳播，而若被濫用於生化武器的製造，後果真的不堪設想。
症狀難診斷，兩個風險族群請留意
由於兔熱病的發病徵兆並不明確，包括像發燒、頭痛、肌肉和關節疼痛、慢性疲勞（Chronic fatigue）、沒食慾等其他感冒症狀，造成診斷上有困難。按照美國國家罕見疾病組織（National Organization for Rare Disorders，簡稱NORD）的資料，美國每年都有100～200個新案例，而有一半以上的案例都是發生在郊區。此外，以下2個高風險族群也要特別留意。
- 跟動物有頻繁接觸的工作者：動物和森林保護人員、動物標本師、獸醫、獵人、屠夫、肉販等，接觸到受感染動物及其血液的機率較高。
- 除草和建築工人：因為土倫病法蘭西斯氏菌的適應能力很強，若停留在環境中的時間夠長，會造成土壤和水源的汙染。而人在除草或鬆土的過程中，細菌就可能透過呼吸進入人的體內。
5種兔熱病症狀不一
一般來說，兔熱病的潛伏期為3～5天，但也可能長至14天才出現症狀，這得看細菌從身體的哪個部位侵入。不同的部位所呈現的症狀和程度不一，最常見的為皮膚的侵入，而最危險的則是吸入肺部的感染，可致命的感染部位還有心臟、腦部及脊髓。
以下針對5種兔熱病感染部位做解釋，千萬別輕看它的破壞力，若不及時處理，會進而導致骨髓炎（Osteomyelitis）、肝發炎、敗血症（Sepsis）等病變。
- 潰瘍腺型兔熱病（Ulceroglandular tularemia）：細菌從皮膚進入體內，多數經由被壁蝨咬，或接觸受感染動物，可能造成皮膚潰瘍或起疹子，伴隨著淋巴結腫大（Lymphadenopathy）和疼痛，通常於腋下或鼠蹊部，其他症狀還包括：發燒、發冷、頭痛、疲累。但也有的病例是沒有皮膚症狀，只有淋巴結腫大，兩者佔總病例超過75％。
- 眼腺型兔熱病（Oculoglandular tularemia）：當細菌感染眼睛，多數發生於被感染之手擦拭眼睛的結果，造成結膜炎（Conjunctivitis），症狀包括眼睛發癢和紅腫、眼皮內側潰瘍，以及耳朵上的淋巴腺腫脹。
- 口咽型兔熱病（Oropharyngeal tularemia）：倘若吃或喝到被感染的動物或被感染的水，可能有的症狀包含像喉嚨痛、口潰瘍、扁桃腺炎（Tonsillitis）、發燒、噁心嘔吐、腹痛、腹瀉、頸部淋巴腺腫脹，嚴重則胃腸出血。
- 肺部型兔熱病（Pneumonic tularemia）：這是最嚴重的一種，可能是經由呼吸道進入肺部引致，或是沒有及時做好治療，細菌已從血管侵入肺部，症狀包括：發高燒、乾咳、胸痛、胸膜積水、肺膿瘍、呼吸困難。
- 傷寒型兔熱病（Typhoidal tularemia）：另有一種並不會有明顯的症狀，可觀察的症狀有：發高燒、腹瀉嘔吐、肌肉痠痛、極其疲累，可能會導致脾腫大、肝腫大、肺炎（Pneumonia）。
盡早治療，多數人痊癒後就免疫
由於兔熱病的症狀和其他疾病很像，使診斷的困難度又往上提高了。醫師可能需要了解您以前的病史，包括進行血液和痰的分析。
為安全起見，當您懷疑自己可能感染了兔熱病，應盡早找專業醫師求助，特別是被壁蝨或動物咬後，開始發燒、皮膚潰瘍，或淋巴腺腫脹。早期治療能把抗生素的功效發揮到最大，其狀況得依照病例進行評估，而多數人在痊癒後就對兔熱病免疫了。
- Hello Health Group並不提供醫療建議、診斷及治療
- 原文標題：人畜傳染症狀像感冒！兔熱病嚴重恐致命
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：王祖鵬