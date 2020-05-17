「兔熱病」症狀類似感冒，與動物有頻繁接觸的工作者需留意

醫學審稿：Dr. Stephen Lai｜文：Jiasheng Li

吃野味之所以危險，是因為動物身上可能帶有人體無法抵抗的細菌和病毒，而兔熱病（Tularemia）──又稱野兔病（Rabbit fever）、鹿蠅熱（Deer-fly fever）或大原氏病（Ohara’s disease）──也是其中一種罕見的人畜傳染病。藉由壁蝨、蚊子、鹿蠅、野兔等囓齒類傳給人類，症狀類似感冒。至今為止，台灣只有一個境外移入的病例（2011年），且不會人傳人，請民眾放心。以下剖析兔熱病的原因與症狀。

兔熱病可藉由空氣傳播，嚴重恐致命

根據衛福部疾管署的資料，兔熱病屬人畜細菌感染疾病（Bacterial zoonotic disease），是由土倫病法蘭西斯氏菌（Francisella tularensis）所導致，其劇毒性絕不容小看，嚴重的話是會致命的。

此病菌傳染的途徑除了由動物、其細胞組織和唾液、受汙染的水源以外，還能透過空氣的懸浮微粒（Aerosol）進行傳播，而若被濫用於生化武器的製造，後果真的不堪設想。

症狀難診斷，兩個風險族群請留意

由於兔熱病的發病徵兆並不明確，包括像發燒、頭痛、肌肉和關節疼痛、慢性疲勞（Chronic fatigue）、沒食慾等其他感冒症狀，造成診斷上有困難。按照美國國家罕見疾病組織（National Organization for Rare Disorders，簡稱NORD）的資料，美國每年都有100～200個新案例，而有一半以上的案例都是發生在郊區。此外，以下2個高風險族群也要特別留意。

5種兔熱病症狀不一

一般來說，兔熱病的潛伏期為3～5天，但也可能長至14天才出現症狀，這得看細菌從身體的哪個部位侵入。不同的部位所呈現的症狀和程度不一，最常見的為皮膚的侵入，而最危險的則是吸入肺部的感染，可致命的感染部位還有心臟、腦部及脊髓。

以下針對5種兔熱病感染部位做解釋，千萬別輕看它的破壞力，若不及時處理，會進而導致骨髓炎（Osteomyelitis）、肝發炎、敗血症（Sepsis）等病變。

盡早治療，多數人痊癒後就免疫

由於兔熱病的症狀和其他疾病很像，使診斷的困難度又往上提高了。醫師可能需要了解您以前的病史，包括進行血液和痰的分析。

為安全起見，當您懷疑自己可能感染了兔熱病，應盡早找專業醫師求助，特別是被壁蝨或動物咬後，開始發燒、皮膚潰瘍，或淋巴腺腫脹。早期治療能把抗生素的功效發揮到最大，其狀況得依照病例進行評估，而多數人在痊癒後就對兔熱病免疫了。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬