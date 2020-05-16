春天過敏族群好難受，改善體質可從腸道菌叢著手

文：林世航營養師

從2月以來，民眾所有的關注幾乎都放在疫情上，但你知道嗎？冬春是過敏最好發的季節，衛福部資料顯示，12月至5月間，每天因過敏性疾病而就醫的人就超過1.9萬（連結）。

現在的防疫期間正值過敏季節，只要在捷運上打個噴嚏身邊的人就默默地遠離你，這對於過敏兒而言十分不友善。因此，好食課營養師要和大家分享，如何調整體質遠離過敏威脅。

為什麼會發生過敏呢？

過敏是一種免疫反應，是體內免疫系統對於花粉、塵蟎等「潛在性」或「無威脅」的物質，產生過度的反應。主要是由過敏原、第二型輔助T細胞（Type II helper T cell, Th2）、B細胞、肥大細胞（mast cell）、免疫球蛋白E（ImmunoglobulinE, IgE）與組織胺（histamine）的交互作用所引起。

當人體接觸到過敏原時，會促使Th2細胞分泌許多發炎介質，進而會活化B細胞，使得B細胞分泌IgE抗體。這些IgE抗體就會刺激肥大細胞釋出細胞內的組織胺，組織胺進一步增加血管通透性，使支氣管黏液增加而造成水腫、皮膚癢、流鼻水與鼻塞。若是引起平滑肌嚴重的收縮，就可能導致氣喘問題。

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想要改善過敏問題，從腸道養好菌叢著手

許多過敏藥物都是直接壓抑組織胺的作用，但這並非治本的方式。最根本的方式是不讓免疫細胞過度反應，讓免疫的翹翹板維持平衡，尤其是輔助T細胞的調節。

人體的輔助型T細胞（Th cell）主要可分成Th1與Th2，由於過敏反應與Th2過度活化有關，如果可以讓Th1/Th2達成平衡，就可以輔助預防與改善過敏問題。顧好腸道菌就是讓Th1/Th2平衡的關鍵，腸道的「壞菌」會產生許多促進發炎的物質，進而活化Th2免疫反應路徑，而提升過敏的機會。

若是有較多的「好菌」，則會產生短鏈脂肪酸調節腸道免疫Th2反應，減少發生過敏的風險。因此我們可以透過攝取足夠的膳食纖維、補充益生菌等方式來顧好腸道菌，提升腸道中益菌比例，就能夠預防與改善過敏問題。

選對菌種調整過敏體質，持之以恆更重要

然而，不同的益生菌就有可能有不同的益處，並非所有的益生菌種都能調節過敏，想要調節過敏要先認明菌種。抗過敏研究常用的益生菌，有副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei, LP菌）。另外常見的還有LGG菌（Lactobacillus rhamnosus GG）與嗜酸乳桿菌（Lactobacillus acidophilus，A菌）等益生菌。

這些常見的抗過敏益生菌，能幫助調節腸道菌叢的生態，營養師建議可以補充體內的益生菌，但養腸道好菌是需要時間的。若想選擇輕鬆、簡單的方式養好菌，可以選擇直接補充，或是飲用含有豐富益生菌的優酪乳，為身體提供養更多的抗敏好菌。在挑選時建議選擇具有健康食品「輔助調整過敏體質」認證的商品會更有保障。

不同族群補充益生菌的「飲食搭配指南」

不同族群在飲食偏好、生活習慣養成方式皆有所不同。好食課提供兒童、孕婦、銀髮族與慢性病者，在喝優酪乳時的搭配指南。可依自身不同的狀況找出最適合自己的方式，讓你喝優酪乳養好菌的同時，一同養成好的生活、飲食習慣。

本文獲好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航