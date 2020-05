無聊到令人「發瘋」和「惱怒」的英文如何表達？

看完後,有沒有覺得一直待在家中真的會讓人發瘋呢?今天小編要來分享各種和發瘋、煩躁有關的單字片語,一起來學習吧!

發瘋

想要描述某人「發瘋」的話,除了影片中用到的go crazy外,我們也可以用go insane、go nuts、go mad表示,而insane、mad、nuts都是形容詞「發瘋的、瘋狂的」的意思喔,舉個例子:

I think I'll go insane if I stay any longer at home. I really need to go out to breathe some fresh air.(我覺得繼續待在家裡我會瘋掉。我真的需要出去透透氣。) The audience went nuts when the special guest, BTS, took the stage.(當特別來賓BTS上台時,觀眾都瘋了。)

另外,我們也可以用out of one's mind來表示「(某人)發瘋」,舉個例子:

Why did you eat cat food? You must be out of your mind!(你為什麼要吃貓食啊?你一定瘋了!)

讓別人發瘋

那如果想表示「讓別人發瘋」的話,我們可以搭配drive這個動詞,變成drive someone crazy / mad / insane / nuts喔,舉些例子:

It drives me nuts when people cross the road staring at their phones.(邊過馬路邊滑手機的人真的會讓我發瘋。) The construction noise outside my house is driving me insane. They have been digging up the road all day long.(我房子外的施工噪音快把我搞瘋了。他們整天都在挖路。)

搞得別人很煩

如果沒有到讓人發瘋的程度,我們可以用annoy someone、get to someone來表示「 搞得別人很煩、使別人心煩」,想要說得更生動、更有趣的話,還可以說:get on someone's nerves或wind someone up喔,都可以表示「讓某人心煩、惱怒」,舉些例子:

His unpredictability began to get to me after a while.(一陣子後,他的反覆無常搞得我很煩。) It really gets on my nerves seeing someone eating with their mouth open.(看到有人吃東西不閉上嘴巴我真的會抓狂。) There are so many trolls online who enjoy winding people up. Try not to take offense, okay?(網路上有很多酸民喜歡激怒別人。試著不要生氣,好嗎?)

令人不爽、煩躁的事物

相信每個人都會特別因為某些事物而不開心,這時候我們就可以用annoyance、nuisance來表示「令人不爽、煩躁的事物」,也可以用pet peeve這個美國俚語來表示喔,舉些例子:

One of the greatest annoyances was being woken up by my cat every night.(讓我最不爽的事情是每晚都被我的貓吵醒。) It’s always been my pet peeve when someone says young people aren’t working hard enough.(每次有人說現在年輕人都不努力工作就會讓我很不爽。) Having to work on Mondays is really a nuisance, isn’t it?(星期一要工作真的很煩,是吧?)

瘋子、怪人

如果想說某人是個「瘋子、怪人」的話,我們可以用madman、maniac、screwball、oddball、lunatic來表示,不過在使用這些字時,要注意說話的語氣以免冒犯到別人喔,舉些例子:

What is the difference between a madman and a genius?(瘋子和天才差在哪呢?) People might think she's just a screwball, but I actually think the way she tackles some problems is incredibly clever.(人們也許認為她是個怪咖,但其實我覺得她處理某些問題的方式非常聰明。) I don’t want to be carried by him on a scooter. He drives like a lunatic!(我不想給他載。他騎車像瘋子一樣!)

※ 冷知識:看過《哈利波特》的人應該知道,故事中哈利有位同學名叫Luna Lovegood(露娜.羅古德),她的名字的來源就是lunatic這個字。

看完後,有沒有覺得很充實呢?下次待在家裡無聊到快瘋掉時就來看看希平方有趣的專欄或影片吧!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【生活英文】『發瘋』、『讓人發瘋』英文要怎麼說?!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航