阿富汗一日內數起恐攻：婦幼醫院大屠殺、喪禮自殺炸彈造成超過40人死亡

（封面照為1位母親在婦幼醫院恐攻事件發生隔天，在暫時的收容中心哺乳被救出的嬰兒）



阿富汗首都喀布爾（Kabul）1家婦產科醫院12日遭到3名偽裝成警察的恐怖份子突襲，包括2名新生兒在內，院內的產婦、醫師、護理師等，到今天已有24人死亡。與此同時，阿富汗東部也出現自殺炸彈客襲擊喪禮與路人兒童的恐攻事件，1天內超過40人死亡。2起事件雖還未能確定犯案者，但阿富汗政府揚言要對否認犯案的塔利班組織（Taliban）「恢復攻勢」，這也讓目前正在和塔利班進行和平談判的美國感到緊張，當地不穩的局勢恐將再有變化。

「無國界醫生」的婦幼醫院被掃射

（中央社）阿富汗官員表示，首都喀布爾（Kabul）一家醫院遭喬裝成警察的槍手闖入攻擊，造成至少13人死亡和15人受傷。（今天死亡人數已上升到24人。）

這家醫院是無國界醫生組織（MSF）營運的婦產科診所所在地。

《路透社》報導，這家醫院位於喀布爾西區達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi），這裡是喀布爾最貧窮地區之一。無國界醫生組織網站顯示，他們在這家醫院營運婦產科診所。

政府官員表示，至少3名穿著警察制服的攻擊者闖入，投擲手榴彈及開槍射擊，目前有多人仍受困在這家醫院內，多名醫生逃往鄰近建築物內。

阿富汗衛生部發言人瑪爾（Wahidullah Mayar）指出，這家擁有100個床位的公營醫院，獲無國界醫生組織支援。

阿富汗內政部發言人阿瑞安（Tariq Arian）稍早前表示，安全部隊正致力反制這起攻擊，有80人已疏散，包括婦孺在內。安全部隊擊中一名攻擊者，但衝突仍持續中。

阿富汗內政部隨後指出，這起攻擊事件造成至少13人死亡，包括2名新生兒在內；另有15人受傷，包括孩童在內，已送往其他醫院。

Kabul, Afghanistan UPDATE: At Dasht-e-Barchi Hospital, unknown attackers opened fire on our maternity ward - where pregnant women, mothers, and newborns were being cared for during one of the most precious and precarious stages of life.



The attack lasted for hours.

THREAD: pic.twitter.com/paOTTOtzPn — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) May 13, 2020

對此，無國界醫生組織未立即作出回應。阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）聲稱他們沒有涉案。目前未有任何團體出面坦承犯案。

警察喪禮遭自殺炸彈攻擊

此外，阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）省長發言人柯吉亞尼（Ataullah Khogyani）指出，當地一位警察首長的葬禮12日遭到自殺炸彈攻擊，造成至少50人死傷。

伊斯蘭國（Islamic State，IS）組織今天聲稱，要為12日在阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）的警察首長葬禮上，造成24死、68傷的自殺炸彈攻擊案負責。

IS聖戰士在加密通訊軟體Telegram上的聲明中說：「聖戰士安薩里（Abdallah al-Ansari）攻擊了阿富汗維安部隊和與南加哈省結盟的民兵，他引爆他的（自殺）腰帶…（並）造成100個無信仰者死傷。」

恐攻事件對阿富汗有什麼影響？

雖然塔利班對2起事件都予以否認，不過在婦幼醫院的恐攻事件發生之後，《青年日報》報導，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）稍晚透過電視演說，痛批攻擊案慘無人道，並宣布恢復政府軍對塔利班的攻勢。各地軍區將「轉守為攻」，重新啟動對塔利班武裝的「圍剿行動」。

而阿富汗總統的此等表態，將對目前美方和塔利班正在進行「和平談判」產生不小影響。綜合《自由時報》和《中國時報》報導，美國先前與塔利班簽署了1份和平協議，要求在今年2月底時，結束阿富汗衝突，美方會以大量將美軍撤出阿富汗以及逐步解除經濟制裁等作為交換。

但是塔利班僅表示，不會再對美軍發動進攻，但會繼續對阿富汗部隊發動進攻。塔利班發言人3月2日說「我們的聖戰者組織不會攻擊外國部隊，但我們的行動將繼續針對喀布爾政府軍。」

據《路透社》報導，從2月底簽署停火至4月15日之間，塔利班已發動了4500多次襲擊，這比去年同期還增加70％。就連美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上週在接受記者採訪也承認，塔利班沒有兌現承諾。

《轉角國際》報導，而阿富汗中央政府其實一直對這個談判過程中「美國的強行施壓」不滿，並質疑「塔利班的和平誠意」只是意圖騙走美軍、拖延時間擴張兵力的障眼法，因為塔利班始終不承認總統甘尼政權的「合法代表性」。

甘尼政府也才暗自期待「重新開戰」，而喀布爾婦幼醫院的慘案才會在「情勢不明的狀態下」，重新成為阿富汗政府藉機譴責塔利班的軍略舞台。

《CNN》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則透過一份美方的聲明稿中試圖居中調停，蓬佩奧譴責婦幼醫院的「恐怖主義暴行」，但又表示「現階段證據顯示，此一行動與塔利班無關」。蓬佩奧也指出，他們已經注意到，塔利班否認了自己對這2起恐攻事件的任何責任，並譴責2次襲擊都是令人髮指的。

他也呼籲雙方合作調查真相，避免事態升高，「塔利班和阿富汗政府應合作，將肇事者繩之以法。」他並補充說，除非談判中的雙方能持續減少暴力、各退一步，達成政治共識並找出解決方案，否則阿富汗將永遠成為恐怖主義的致命溫床。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範