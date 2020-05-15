沒有老師會覺得自己的學生醜又笨，除非他帶著濾鏡與情緒上課

「好為人師」。

一直以來，這就是自己在跟友人談笑過程中，喜歡給自己所貼上的標籤。

但這句話也所言不假，從十多年前，因某個插曲，錯過感覺已經鋪好的博士之路，而後走進業界，對於教學的熱情就未曾中斷，而我想當你清楚知道，你的基因裡頭有一種藏不住的分享癖，加上你脫離不開知識領域，終究會在生涯過程中找到另一個體驗所長所思所想的契機，無論你是不是處在象牙塔之內。

而事實確實如此，撇開擅長的設計工作坊，長時間主題課程或單次性的演講，規律的定期教學任務，應是從七年前開始，在某個契機下，開始進入大學校園，以不一的身份開始泛人本設計的教學實踐工作，這樣幾個年頭下來，也服務過北部幾所知名大學及碩班，程度間的差異，一開始會認為是一種有意思的挑戰，但也曾經深受其擾，但還記得在這一件事情上，自己的心態一直抱持著一個觀念，那就是當你是在自由意志之下所做出的決定，不應也不該有什麼抱怨，再怎麼不滿，都該要完成它。

因為師生之間應充滿了一個無形的約定，而關於學生程度，教學報酬，僵化體制，等一切的一切，這不應是早該知道的事情嗎？

還是，你把不切實際的期待，放諸於心，投射於外，成為一種日後可供抱怨，所謂早知道的藉口，還有預備台階的心牢？與其不甘願，不甘心，我更喜歡被「覺悟」兩字圍繞，因為我相信，人生沒有什麼不得不，一切都是選擇而已，尤其當你已是一位成功人士，業界大師，領域翹楚，「教學」對你的意義為何？

因此當你熱愛教學，深信「教學相長」不該是一種傳說中的神話，而認為依舊存在於校園當中，從而你被他人或自己所說服，走了進去，那座所謂知識的殿堂，當你自己，當他人期待著你能拿出真本領，累積的經驗與知識化為養分，來灌溉、來吸引、來引導、來傳授、來溝通、來服務，讓這群年方二十，心思未定，對知識對未來有渴望的學子，能因你的存在，見證典範，或對未來自己更具想像？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

而我總是這麼想著，對於我們這群一腳跨在業，一腳又踏入學的人來說，兼任是一種幸運，因為我們仍握著一絲選擇權，背後可能源自於對於教學的熱情，對於分享的喜悅，及對於提攜後進的責任心，或者還是來自於一種優越感？期待展現業則優則學，或搜集勳章？我知道這在某些領域當中，似乎是種潛規則，你渴望被他人敬重，渴望被稱呼一聲老師，所以縱使再委屈，你都要來煎一下，覺得這是成功人士之必要？

再回到自己的脈絡，還記得在兩年多前，因緣份被某位前輩邀請，因自己一直保有一年一校，兩年一輪的任教習慣，因此當被諮詢，隨即進行考慮，不出一日就首肯，正式走進指南山下兼任，還記得在整個溝通過程中，前輩態度的謙遜，讓我好是感動，還記得當時也跟前輩說，我不是教學菜鳥，也深知學校的制度，所以既然決心要跳下來，就絕對會全力以赴，也許因為心中有這樣的覺悟存在，所以抱怨從未從心中飄過，反而想著的是，如何讓這樣的投入，有價值與意義？

當然，備課是教學之必然，當你有著豐富的業界經驗，在授課之前，透過這樣的過程，反芻、轉譯，不就如同是一位劍士上場前的必要「嵇古」？而我深信教學的熱情必會共振而感染，當中有技巧，有專業，別忘了業界而來，還有專任老師所不具備有的一絲外國月亮效應，確實這些外在都只是一時，最終還是回到教學之本體，學生的期待，是否得到滿足。

而從我過去的經驗，指南山下的學子們，雖然乖巧，野性不足，但是同學們的嗅覺無比靈敏，對於知識增長與學習慾望是一點都不輸人，重點是，是否能端出對應他們認知中，或渴求的內容來對應對於未來的想像？

硬實力之外，態度之必要，身為人本設計教學者，我始終相信人是一切的根本，讓自己幻化為一簇知識觸媒，或是一盞油燈，用熱力把內容揮發出去，身為一位兼任者，具備的不應只是專業，還要帶入流動般的空氣，而我相信這邊的學生絕對感受得到。

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至於學生們是否「又醜又笨又不用功」我是真的打上一個大問號。

至少，在我僅限兩年與約百位多一點的學生接觸的經驗，我覺得我看到的是一雙雙求知若渴的雙眼，但再有動力的學生也難免會累，用不用功，笨不笨，身為一位老師，我無從也不該去定義，而是盡可能把新的觀念，充實的內容，向他們進行武力展示，不求他們帶走全部，但求他們能從中得到若干啟發，因為佛渡有緣人，而這裡多的是積極的學生，而身為可以拔尖為樂的兼任老師，不就是為了這樣而來嗎？

在教學之餘，我渴望有多一位學生來詢問我更進一步的內容，或者探詢我是否有實習機會，來尋求對於未來生涯的諮詢，或許當你在課堂上，鼓勵學生們要多去參加校外競賽，打開箇中視野，而聽話的他們，不僅就此揪隊報名，還努力嘗試寫計畫書參賽，這時的你，是否因而感到欣慰，不僅不會撒手不管，並雞婆的出手相助，而這不就是業界而來的擅長及價值所在？當然這一切不應是你的責任，畢竟大家都是成年人了，但提攜後進，傳承心火，不就是你當年願意放下手邊賺錢或實踐夢想之事，樂意闊別多年，重回校園，手執教鞭之初心？還是一切都堪稱是一場誤會？

當然人非聖賢，後悔無罪，但是不是我們不小心忘記了什麼？

為了保守這樣的心念，我始終在週四課程結束過後，趁著搭著綠1返回市區空檔，在臉書上留下一些字句，是反省，是檢討，是精進，但對於我的學生，我始終是讚美，是否有什麼出乎意料，狀況是否得以解讀，當你教了一堆同理心觀念，根本不就應該對他者產生更強大的共感？當這一切體現在課堂之中的所有互動環節，更該注意每一次的無感，因為它正在吞噬可能的共感？適時修正，適時溝通，適時增減，雖然這裡的學生素質無法近乎完美，但老實說沒什麼可挑剔！

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最後，身為這樣一位兼任講師，我無悔自己思量過後所做下的決定，也始終欣喜這樣保有純粹感的交換歷程，而我在學校的課很重，作業很多，再加上期初一波的大勸退，零零總總的有機篩選，最終所留下，應是相對有意願想一塊共同經歷，並走完一學期十八週的學生們，如果你們這樣還算不用功，我想台灣的高教應可收一收，但有幸的是，無論是去年的近乎七十，到今年策略性五十未滿，我的學生雖不敢說個個，但多數有著極高的學習意願，他們有理，他們眼睛有神，這裡沒有營養學分，但有對於新思維，新技法的教學與實踐。

就不用說下課後的各式交流，我的來者不拒，不是我時間太多，而是我從新世代的行動中看到曾經的我，既然來了，不就是為了彌補當年自己之憾？而這就是堅持在校園裡，領著零頭般的鐘點費，但始終樂此不疲，堅持本格教學之所在，而這不正是業界人士在忙碌之餘，能盡一些自以為是，但似乎還蠻有事之傳承心意，這樣的off，不正也是一門社會學！

當然，我也無比支持應檢討兼任薪資待遇，畢竟有一群老師們，是依靠這樣的飯碗維生，而並不是我們清高，而是我們的目的並非在此，否則這就不是應該踏進了路，但在掌握一切情況之後，仍決意懷抱熱情踏入校園，我覺得接下來，這就不是理由，請回到學生為本位，好好地盡力扮演一位老師的角色，

沒有一位老師會覺得他的學生很醜，除非他帶著濾鏡與情緒上著課，沒有一位老師會覺得自己的學生很笨，除非他真的是天才或教學受挫，沒有一位老師會覺得自己的學生不用功，除非他看到的永遠是自己，而忘了多元尊重，至少我所接觸到的政大學生，沒有絲毫讓我有這樣心念，否則我真的不知道台灣還有哪些地方，我可以展開教學工作？

只有還沒建立正確的認知還有覺悟，教學是一種雙向的交換歷程，而give與take之間，看似有主從，但卻以一直微妙的模式在進行化學作用，當輸出的一方，無法散發出光與熱，用熱情，專業，引導，來喚醒更大的能量，啟發一連串的自發性作用，那必然是注定一次次落入一種情緒中激進反彈。

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最後，我自始至終以我的學生為榮，以能陪伴他們在大學階段，走上一段路給予若干養分或啟發為樂，雖深知教學就是一段關係，不用過度膨脹自己，也沒想像中的偉大，但既然有緣，就該用盡全力，本質是工作，不敢輕言狂言奉獻，只求過程中未曾委屈，是傳承，是善念，姑且就視為是前輩自詡的一絲善意，所信仰的理念，與一點專業，交棒傳承，讓好消息能綿延不絕，也許放大來看，這就是人類存在或文明能持續得到積累，並傳遞擴散的道理。

就如同我至今一年仍會寫上幾封的推薦信，當收到邀請，通常我是義不容辭，但我都會這樣跟著學生說，今天樂意並義務用我的信用來協助妳，也期待未來有那麼一天，妳也可以同樣，用這樣的形式及態度，來協助需要你幫助的人，當人與人的關係或連結，能就此建立在善年之上，這不就是教育的本質，園丁熱情，種下希望，等待開花。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航