評析九家美國求職網站：哪個平台能給我最多面試機會？

這個系列是從軟體工程師美國找工作經驗分享，來開始介紹美國矽谷缺人才的情況，以及我的找工作經驗。上篇 〈等待機緣：我要如何被人資或獵人頭發現？我要如何脫穎而出？LinkedIn重要嗎〉告訴你好的online appearance可以讓工作主動上門來找你。本篇要介紹如果你已經要積極找工作了，現在美國大家都用什麼網站平台來找，以及各個平台的比較。

首先，如果你要找工作了，你的履歷、求職信、LinkedIn應該要完全沒有任何拼字及文法錯誤。履歷在面對不同類型的公司工作時，也會需要微調；求職信更是要顯現出，你為什麼想要加入對方公司的渴望。LinkedIn可以在對方人資不確定要不要聯絡你時，發揮臨門一腳的效果。

找工作前如果沒有把履歷、求職信、LinkedIn這三個必須的資料用到完美的話，就算你花了許多時間申請，人資或獵人頭看一眼你的資料，就認為不專業而不考慮你了。

如果可以利用學校writing center，請writing center幫忙你吧。網上也有很多幫忙改履歷的服務，你也可以Google找尋適合自己的。

那麼進入正題，當你把所有的履歷、求職信等等都準備好了，要開始找工作，你該用什麼平台呢？以下是我的經驗結論，可能不一定100％正確，但應該不會和現實有太大的出入。

1. 各個公司網頁

人資回應速度：2顆星（最高為5顆星）

工作機會數量：1顆星（就單一網站或平台而言）

這是最普通但也還是有效的方法。如果你想去Google、Facebook、Apple、LinkedIn、Amazon、Twitter等等科技公司，當你看了公司網頁有你想要的職缺後，就直接線上申請。現在很多公司都會用履歷篩選軟體，通過了才進到人資的面前，所以請把你的履歷修改到符合要申請職缺的條件後再丟吧。

2. 朋友內部推薦（內推）

人資回應速度：5顆星

工作機會數量：1顆星

和上個方法基本上一樣，只是當你看了公司網頁有你想要的職缺後，不要立刻申請，請你的朋友幫你內部推薦（內推）。內推的好處是你的履歷一定會被公司的人資看到，所以被聯絡的機會大很多。目前矽谷科技公司，也都傾向找員工內推的候選人來面試，所以可以有朋友幫你內推的話，請一定要麻煩朋友幫忙啊。

3. LinkedIn

人資回應速度：4顆星

工作機會數量：4顆星

圖片來源：作者提供

你知道LinkedIn上也有許多工作機會嗎？現在中大型公司人資，都會用LinkedIn找尋未來員工，當然他們也會把自己公司的職缺放上去。LinkedIn好處是有一部分工作你可以快速申請，只要按一個鍵Apply Now，再把你的履歷及求職信附上，按Submit就申請好了，非常快速容易。之後如果你又搜尋到一樣的工作，LinkedIn也會顯示你已經申請過了，不會重覆申請，十分方便。

人資回應速度：4.5顆星

工作機會數量：3.5顆星

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最近美國蠻紅的一個求職網站，找工作方式和傳統的找工作不太一樣，你不是像一般求職網站一樣搜尋工作，當你通過他們網站審核加入後，你會需要把你的資料填寫清楚，你也會需要寫出你的理想工作年薪。在你一切資料都完成後，他們會把你資料公開讓公司來「競標」你。

通常公司對你有興趣的話，就會拋出橄欖枝，你會收到對方給你的職位、年薪及工作內容。接下來你如果有興趣的話，就可以立刻約時間面試啦。

我覺得Hired內公司也蠻多的，而且對你有興趣的話公司都很積極，你可能一週內就可以直接完成三關面試拿到工作了。如果你想要使用Hired的話，我有邀請的連結在這裡。目前好像因為有太多人要使用他們網站找工作，為了要維持一定的工作和候選人比例，被邀請的候選人會稍微有優先順位，可以加入競標。

人資回應速度：4.5顆星

工作機會數量：4顆星

圖片來源：作者提供

TripleByte和Hired有點類似，但是摒除了Hired上大家詬病的偏弱的履歷經驗，會被歧視影響找工作的機會，TripleByte不看履歷，只要你的完成一次篩選的測驗，就能直接被媒合10個或是更多的公司。

他們會根據你的測驗表現，幫助你找到合適的公司，在和媒合的公司聊天之後，常常可以直接到最後的on-site interview階段，大幅簡短面試多家公司所需的時間。目前有超過200家公司跟他們合作。像是Dropbox、Apple、Coursera、Stripe、Twitch、Quora、Reddit、Robinhood、OpenAI、Evernote、Asana等。

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和Hired也是蠻類似的網站，因為是比較新的網站，所以會比較積極的幫你找尋及媒合。從朋友聽到的經驗來看，如果沒有什麼經驗的時候，在Hired上沒有什麼機會，但在Vettery上反而面試機會很多。

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Y Combinator（YC）所創立的新型態找工作媒介網站。YC是知名的新創公司孵化器，投資的知名公司包含Airbnb、Dropbox、Stripe、Coinbase、Reddit、Docker、Twitch等等。Work at a Startup讓你建立你自己的個人檔案，參與YC的新創公司都會看到你的資料。如果他們對你有興趣，就會直接聯繫你。當然你也可以瀏覽他們所有的工作機會並直接申請。

YC目前投資的公司，市值大約為1550億美元，有102家公司市值超過1.5億美元（資料來源）。建立一個個人檔案就可以被許多矽谷知名公司考慮，是個很有效率的找工作方式。

人資回應速度：4顆星

工作機會數量：4顆星

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AngelList上大部分的工作都是startup的工作，從只有個位數員工、到剛達到1、2000人的startup都有。因為大多startup都很缺人，在上面刊登工作的只要你申請（申請方式有點像LinkedIn，但是更簡潔快速），大部分3～7天內都會有人回覆你。

我一開始因為申請很快速方便，我就沒有細查申請了一堆公司，結果後來很多電話面試後，我發現有很多公司不適合我，浪費了雙方彼此時間。因此建議大家申請時還是多確認一下公司，覺得真的會是想去的公司再投吧。

人資回應速度：3.5顆星

工作機會數量：3顆星

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你可能知道大家都會用GlassDoor來找公司一般評價，還有公司平均給薪資的範圍，但是稍微少一點人知道GlassDoor上也是有很多機會。使用GlassDoor好處是你可以在申請時直接看公司評價，說不定你會因為某些因素而不想加入某間公司，先了解有助於你省下寶貴的時間。

人資回應速度：4顆星

工作機會數量：4顆星

圖片來源：作者提供

基本上我覺得是和AngelList差不多的網站，但是也是有一些公司選擇到Whitetruffle。

人資回應速度：4顆星

工作機會數量：2.5顆星

軟體工程師應該都很熟悉的Hacker News，在每個月第一個week day，都會有一個Who's hiring thread，每個公司有職缺的話都會post在這裡。通常post的人都是人資或是跟雇人部門有密切關係的人，所以申請的回覆都很快。

其他還有像是VentureLoop、Indeed大家也可以試試。

我後來的經驗覺得大部分網站都有它優勢的地方，但也很多工作機會都在不同網站會刊登，所以選擇2～3個網站集中火力申請就好了。不用每天每個網站都看，這樣太辛苦，可能也沒有很有效率。

希望大家都能找到喜歡使用的網站來申請工作（或讓公司來競標你），早日找到在美國的夢想工作。

以上內容均為作者個人經驗與觀點分享，不代表其任職公司立場。

本文經半路出家軟體工程師在矽谷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九