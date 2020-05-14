連續7天「零確診」，陳時中：酒店舞廳做得到防護就可以解封

台灣今（14）日無COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）新增確診病例，連續7天零確診，並已連續32天無本土病例。指揮中心指揮官陳時中表示，要向大家恭喜，社區是安全的。但台灣以外的國家仍然很嚴重，因此仍持續要保持「防疫新生活」，做好個人衛生管理。至於針對接下來將返台的遠洋漁船數千人，指揮中心重申，還是要檢疫14天，

連續7天「零確診」

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內今日無新增病例，昨（13）日新增228例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬8335例（含6萬7265例排除），其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，383人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

有關129名印度返台民眾，目前1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心指出，目前全球累計437萬8046例確診，分布於187個國家／地區；病例數以美國141萬3539例、俄羅斯24萬2271例、英國22萬9705例、西班牙22萬8691例及義大利22萬2104例為多；病例中29萬5973例死亡，以美國8萬5090例、英國3萬3186例、義大利3萬1106例、西班牙2萬7104例及法國2萬7074例為多。

酒店何時能復工？陳時中：能做得到防護就解封

酒店、舞廳至今已停業超過1個月，中央日前表示解封權限交由地方決定。《風傳媒》報導，台北市長柯文哲今（14）日赴議會，針對防疫、紓困與振興作專案報告，柯文哲表示，衛福部長陳時中不宣布，「等他一個時間，他不宣布，我就會宣布」。並表示每周都會公布解封計畫，現正考慮25日第二波的開放項目。

《聯合報》報導，柯文哲表示，隨著疫情趨緩，北市各場館解封，市府會分四個階段，能開放的就先開放，第一階段原則採不聚餐、50人以下場館可以先開放，不過酒店舞廳要復業，實名制沒問題、不過戴口罩怎麼喝酒？怎麼加梅花座、隔板？要怎麼做他還沒想出來。

媒體今天再次詢問指揮中心，陳時中則回應，任何縣市單位，只要符合3點，個人防護做好、業者管理能力、主管單位的監督和執行能力，只要能做到防護，就可以解封，這個之前指揮中心也已經講過了，「沒有誰來宣布的問題。」對於已經停業超過一個月的酒店舞廳到底是否解封，中央地方都沒有給出明確答案。

長期關注酒店業的「有鑫酒店經紀（五木組）」就在臉書上無奈表示，當初在指揮中心在記者會上宣布停業後，挾著《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條與第16條，讓各縣市政府要求業者「自主停業」；現在說「可以有條件復業」，只是法規仍然在各縣市政府頭上、隨時可以重演。

有鑫酒店經紀（五木組）說，當防疫建議在沒辦法證實絕對有效（沒人說得準、沒人敢負責）的情況下並未成為依據，也就無法要求落實。中央願不願意制定政策、地方政府敢不敢出手管理，沒人看得出來，現在兩邊只剩互相喊話。

遠洋漁船將回台，數千人如何檢疫？

根據過往經驗，每逢5、6月都會有兩大波遠洋漁船返國，今年估計有2000至3000名船員，指揮中心日前就表示，目前已與船公司、船商聯繫，要求漁業署就陸上、船上進行居家檢疫研擬，做好1人1室的檢疫規畫。

不過14天的居家檢疫將讓船公司成本增加，《聯合報》報導，就有船公司表示，假設一艘船上有11人，若1人1室住在防疫旅館，一天要2000至4000元不等，若以4000元一天計算，14天下就要來60多萬，現在疫情當下消費薄弱魚價差，漁船出海都在虧錢，實在難以負擔。

對此指揮中心表示，目前規劃會有部份人就直接留在船上，以1人1室的方式分開檢疫。部分人則住到檢疫旅館，檢疫旅館本來就有提供1天1000元的補助，若船公司符合規定也可申請隔離檢疫的補助。陳宗彥表示，指揮中心當然也了解船公司在財務上恐怕會有壓力，會再和漁業署討論研擬對策。

至於居家檢疫恐讓漁船無法出海捕魚，副指揮官陳宗彥強調，船員只要不下船、不進港，在完成整備後仍然可以離開台灣，出海捕魚。但只要他要下船、進港、進入社區，就必須符合居家檢疫的規定，這部分還是要配合政策。

陳時中則補充，目前台灣的疫情和國外相比，台灣是相對安全，所以針對國內的管制會逐漸放鬆，但對於邊境管制，除非是涉及重大經貿議題，否則仍然是維持管制為主，地方或是漁民有困難，政府會盡量協助，希望大家一起把邊境守好。

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核稿編輯：楊士範