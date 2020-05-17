Foodpanda、UberEats等第三方餐飲外送服務，在台灣做不做得起來？

餐飲外送市場沒有、也不會像中國那樣爆發成長

美食外送平台「誠實蜜蜂」之前宣布在台灣停止營運，是個案還是消費者回歸實際體驗？

由於早餐、晚餐等與居家生活連結的餐期，仍有逾千萬人口外食，顯示「少開伙」、「買外面」是台灣消費者主要的飲食習慣。另外，預期消費者仍持續追求「小確幸」，將支持餐飲產業持續擴張。

而目前餐飲外送服務營業額，僅約占整體餐飲產業5％，穩定隨餐飲產業擴張。另外，具品牌力及產品力的餐廳（也就是好吃有口碑），在歷經團購／餐券平台導客時期（將網路線上流量導入實體餐廳），而現在透過餐飲外送服務，將實體餐廳的流量向外疏散（餐廳所能服務的流量有限），以擴張服務的範圍與對象。但消費者對餐飲外送服務的消費行為，一直未出現爆發性的成長。

餐飲外送服務的Business Model，跟斯斯一樣有兩種

第一種：業者自有車隊

此種商業模式為餐飲業者為紓解到店用餐的客流量，並擴大能夠服務的人次數量，以達到提升營收的目標。由於使用外送服務之消費者，並未使用到實體店面與服務人力，因此業者將此份成本，轉移為建置額外的外送接單（包含廚房人力）及自建車隊。

外送的營業利益率，大於或等於實體店面的營業利益率，才值得拓展。人力費用（含保險）為很大關鍵。自建車隊的連鎖業者，大多會在其車身標示餐廳LOGO，額外增加品牌曝光的效益。此類型業者包含：必勝客、達美樂、手搖杯飲料店（僅經營外帶／外送業務）；麥當勞、肯德基（經營實體店面及外送）。

此類型業者通常實體據點多，能大幅展開外送服務，並且產品類型簡單、能承受短時間的戶外運送，而不會造成產品品質變異。

由於餐飲業者自建車隊須額外配置外送人力（時薪＋勞健保＋意外險）及車隊（車輛購買及保險），經營成本高、且管理不易。餐飲業者若欲發展外送業務，較少採取此種模式

Photo Credit：海森飽嗝

第二種：第三方外送平台

此商業模式主要是為了以網路介接消費者與餐飲業者，提供餐飲業者有新創的管道接觸到更多消費者，並且達到紓解到店用餐的客流量，以達到提升營收的目標。而餐飲業者無力自建點餐平台、車隊及運送人力，並以約30％的點餐金額，做為換取第三方平台服務的代價。

此類型的商業模式中，餐飲業者不需要直接面對消費者，但會需要針對外送平台的流程設計專屬菜單，以控制餐點送交至消費者手上時的品質。

由於餐飲業者不會直接接觸消費者，故部分第三方平台會建立餐飲業者評分機制，供點餐消費時參考。由於消費者點餐高峰時段與餐廳各餐期一致，餐飲業者須針對外送服務增加接單人力（包含廚房人力）。

此類型（第三方外送平台）的業者包含：foodpanda、UberEats、honestbee等等。

Photo Credit：海森飽嗝

目前國內品牌聲量較大的的餐飲外送平台，皆為舶來品牌，包括空腹熊貓（foodpanda）、UberEat、誠實蜜蜂（Honest Bee，已暫停在台灣營運）。而信義房屋轉投資的「有無快送」，號稱是國內唯一本國品牌的餐飲外送服務平台。我把三大外商平台（包括暫停營運的誠實蜜蜂），列表提供參考。

從表中我們可以發現，平台的主要營收來源自餐飲業者的傭金（約點餐金額的三成）；而主要提供勞務服務是採取共享經濟的模式，由個人帶著自己的交通工具，加入接案送餐的行列。如同Uber共享經濟在台灣所產生的爭議，餐飲外送平台常註冊資訊服務業，反而容易忽略與消費者相關的食品安全，與勞務服務提供相關的勞工安全。

而政府先前期望這類型的第三方餐飲外送平台，亦要註冊為物流業，但其中仍有許多模糊和爭議地帶，導致政府管理成效不彰。而近來政府開始以食品安全的角度，強力要求第三方餐飲外送服務平台，登錄衛服部的「非登不可」平台，登錄倉儲、運具甚至車號等資訊。若業者應登錄未登錄且未配合限期改善，或者登錄不實，依食安法最高開罰300萬元。（相關新聞資訊請點選連結）

Photo Credit：海森飽嗝

跟Uber一樣會有很多爭議：食品安全、勞動安全的責任歸屬

然而，這仍會出現許多爭議。一方面，外送勞務服務是以共享經濟的模式執行，個人與載貨運具的加入與退出，會造成平台管理上的困難。

再來，雖然是平台接單，但是食物（產品）是由餐廳出單，將食物（產品）送交消費者的過程中，製作、包裝、運送（過程與時間長短），皆會影響消費者拿到食物（產品）後的狀態。當消費者取得食物（產品）後覺得有疑義，責任歸屬於誰，會有很大的爭議。

簡單一點的狀況可能是食物（產品）不美觀、口感不如在餐廳現場吃到的感覺，這些頂多影響消費者的餐飲體驗；但若是遇到大條一些的狀態，例如食物中毒，那麼消費者的權益（包含醫療費的支出）、食品安全的責任，到底由誰負責？

到底第三方餐飲外送服務在台灣做不做得起來？

到底第三方餐飲外送服務在台灣做不做得起來？我是覺得不容易。

從「消費者端」來看

儘管外食和尋求小確性的消費型態不會變，並且支持餐飲產業營業額持續擴張，但消費者喜好的變動非常快速。因此，仍會習慣出外尋求新鮮感，甚至是特殊的餐飲體驗。

另外，我們也別忘了在家吃飯仍要處理垃圾和廚餘的問題。以雙北市而言，過去執行嚴格的垃圾分類，有效降低垃圾處理量，換句話說，消費者會認為既然都外食了，何必要把垃圾帶回家。

從「產業端」來看

第三方平台、勞務提供的共享經濟模式、及餐飲業者，在執行這樣的商業合作時，皆有它們會遇到的難題。第三方平台及勞務提供的共享經濟模式，會有食品安全、勞工安全等責任歸屬的爭議。另外，第三方平台的服務範圍以都會區為主，而消費者在都會區可以擁有更多選擇。

而餐飲業者則必須另外研發合適外送的餐點（產品）、合適的包材、專門接單的窗口與流程（包含從接單／廚房製作／出單等流程），甚至實驗出最佳的外送過程，以避免食物（產品）送到消費者手上已經變質。餐飲業者投入了這些人力和物力的成本後，又要給予平台三成的傭金，以這樣的方式獲取新客源，是否划算？值得好好算一下。

從「政策端」來看

目前政府對於共享經濟相關的新創產業模式，處於一個模糊、或偏向舊產業邏輯的態度。以第三方外送平台而言，很明顯地會出現食安、勞安問題的責任歸屬爭議。若一個產業出現任何政策或法規上的爭議，多少會影響企業的品牌形象，進一步影響消費者嚐試新服務的動機。

本文經海森飽嗝授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：彭振宣