《潛水時不要講話》：從第一天開始，Lombok這個小島就試圖教人如何過日子

文：栗光

Lombok

經過二十四小時的飛行、搭車、轉船，我終於踏上印度尼西亞的Lombok，由早先通信過的Lalu，帶進這一周休憩的小屋。

那是一間樸實的茅草屋，內裡甚至有點兒窄仄，且由於環保政策，燈光曖昧不明，初看時令人些許失落，但我舟車勞頓，實在管不了這麼多。立刻走入浴室盥洗，發現淋浴間竟是石塊堆疊出的露天獨立空間，驚喜之餘，在星空下洗去一身疲憊——哇，真冷！

供電不穩，頭髮怎麼吹都是濕的。正需要一點熱源，Lalu恰好送來一壺燒開的熱水。他知道我與S尚未用餐，儘管已午夜十二點，仍為我們燒水，準備兩份餐具，讓我們用三碗泡麵打發這一日。仔細回想起來，旅行多年，未曾在深夜到達目的地，彷彿來不及看清一切，世界就這麼睡去。

不曉得陽光穿進落地木窗多久，我慢慢伸出觸角，探索這個小島。首先是自己的領地茅屋，其外緣帶著半圈L型的門廊，正門右側放置著一張竹桌、兩張懶骨頭，後頭兩柱之間綁了吊床。我赤足繞了一圈，未塗漆的木地板踩起來極舒服，也注意到周圍栽種著香茅；或許是這個緣故，看見的昆蟲大抵是壁虎、蚱蜢一類，沒有造成困擾的蚊蠅。

接下來，身體彷若有內建系統，操控心靈何時活躍、何時停息，讓最是日夜顛倒的我，過起規律日子，準時享用早中晚膳，在天光下讀書、泡水、發呆。有幾次想勉強身體動起來，回到一種略為亢奮、不辜負休假的狀態，卻怎樣都驅使不了它。難道是因為Lombok是一個快不起來的地方嗎？當整個環境都為「無所事事」服務，將之視為首要原則，孤身的我無法違抗，也是極為自然的吧。

但，這樣會不會很浪費？倘若讓那個辛苦安排假期的我知道，她能接受眼前一片風平浪靜的好海域，我沒有一天待上六到八個小時嗎？然而，一趟「盡興」的旅程，又該是什麼模樣？

回想起來，從第一天開始，這個小島就試圖教人如何過日子。因為夜涼，我得趁入夜前沐浴，也得以見日光灑在身上，與水珠一起發光。晚膳後，我拿著手電筒從餐廳漫步回茅草屋，在即將抵達之際，刻意關閉電源，把黑暗迎回大地，讓夜空領人入住銀河，抬頭即見大犬座。這裡三五步一個涼亭，恐怕到離開前也躺睡不盡，不過，不用擔心或貪心，每一座亭子都是茅草頂，風吹過時都帶著香氣。偶爾，我還能嗅到梔子花。

對了，也該把一些時間用於觀察，看昆蟲來作客（或者，是他們來看我作客）。最在意的是浴室裡的土蜂，他在垃圾桶上築巢，由於過於貼近生活，我略向左邊移去，可是他回來時就慌了，跳著「巢呢巢呢」的舞，所以我讓步了，又向右移回去。還有一個下午，我把書擱在腿上，發現草叢裡藏著一尾小蛇⋯⋯在這裡，若還想有所保留，千萬不要隨意張望或凝視四周，你會得到表象之外的東西，卻沒有準備好收下；被自然包覆，是一種近鄉情怯，你感覺有一扇門必須打開。但，那扇門究竟在哪？

因此，有一晚我對Lalu說，很想突破這樣的困境。Lalu回我，那就來喝他調的酒，保證有被打一拳的感覺，什麼感官都開了。

「那很好。」

「妳想被打一拳？」Lalu不可置信地笑。

「對，我想要感受不一樣。」

半杯之後，人生難題暫時都不是難題了，我只要思考怎麼穩妥地走回房間。

醺醺然摸黑倒在床上，那夜我無夢地入睡，直到夜裡下起大雨，惶惑間居然以為會和世界撞上。雨一直一直下，索性起來讀書，用外廊昏黃的光去另一個時空；旅行中讀書和往日特別不同，是戲中戲的旅中旅。再次意識到下雨，其實它已經停了一會，是後頭的山先「唰——」起來，雲氣才飄來上方，在眼前滴答。

我忍不住發訊息給在台灣的朋友，哪怕現在他們讀不到，我也想告訴他們怎樣在這裡體驗了自然。一個都市人的Lombok驚奇。當然我也曾在鄉間住過，只是「鄉」的程度不同，動植物組成也不同。無論如何，這裡值得他們一訪。

大概我那赤血熱忱讓Lombok想給我更多吧。再次睡下，耳際傳來陣陣風扇運作般的電器聲響——可這裡沒有那麼多電器，S堅持是某動物。接著，雨停雨下，我也夢進夢出。最後，是S把我徹底搖醒，說：「妳聽，床頭後面的牆有東西在挖土。」用睏倦中能發出最惡狠狠的語調回答他：「在他挖到我枕邊前都不必告訴我。」那一瞬間，深刻領悟，自然是一種「淺嘗愉快，多了上火」的東西；特別是，清晨時分響起的「gec——ko」，不明生物與他不明的呼喚，由遠而近，不斷不斷gec——ko、gec——ko、gec——ko⋯⋯

什麼東西叫成這樣？終於一天S跳下去尋，未果，我瞪著天花板，想起美劇《六人行》裡瑞秋被雞啼吵醒，質問莫尼卡：「Is that you?」也很想這樣質問S。「可能雨下得大，所以來躲吧！那就是他說excuse me的聲音。」好吧，雨真的很大，我可以接受這答案，不過好歹讓我知道聲音的主人。我們去了唯一有網路的餐廳，找足關鍵字搜尋——啊，是當地的大壁虎。

Photo Credit: 麥田出版 不明生物的真面目是壁虎，很大很大的壁虎。

後面三個晚上，我完全適應了周遭的白噪音，能一覺到天明。不，這麼自以為的時候，凌晨三點我醒了，因為神祕掘土聲又出現了，而且這次真的幾乎在枕邊；幸好，是S的那一邊。

掘土之音混雜某種固體撞擊聲，比起恐懼不適，更令人好奇這動物若挖的是屋下的土，要是怎樣的身高才會碰撞到建物？一定不是一般的鼠類。會不會是一種我根本不曾看過的生物？看見的機率很小，但人被引逗，跳下了床。

唰唰，唰唰，我拿著手電筒外出搜索，直覺這聲音很熟悉。與其說有動物在挖土，不如說⋯⋯心中浮現幾日前環島所見的大傢伙們。深呼吸一口氣，我照向屋後，瞬間笑出來：三個大個兒六對眼睛在夜裡反光，正是我猜想但不預期的動物，牛。

本該在柵欄外、不被允許出入此地的牛，一夜夜不知怎麼找到縫隙進來，卻又再小心也防不了頸上的鈴。而那掘土的聲音，正是他們隔著一面薄牆吃草，透過土、木樑、竹床，最終穿透我的夢。

我沒有把牛和自己的祕密洩漏給Lalu，只在離開前告訴他：「我永遠不會忘記在Lombok的時光。」Lalu笑著搖搖頭，覺得他並沒有給我什麼。「永遠」確實是一個很重的詞，也因而得以形容這份記憶。

旅行過許多地方，首次體驗到一個好的空間能帶給人豐富感受。而且，我的身體比想像的還要「有機」，它原來也是會回應陽光、空氣、水，以及周遭許許多多生命的。它以動物的模樣顯現，同時暗藏著植物性。

「我想要妳留下這個，作為紀念。」Lalu拿出一個盒子，遞給我一枚打磨過的貝殼墜子；黑底，中間閃著白貝光澤，如同一顆眼珠，瞳孔裡映著三道爪痕。

無疑的，是一枚「龍之目」。

Lombok，印度尼西亞小巽他群島中的一個島嶼，台灣譯作「龍目島」，何等的巧合。

書籍介紹

本文摘錄自《潛水時不要講話》，麥田出版

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作者：栗光

驚豔閃耀、流光四射的海洋書寫新星————栗光

她說：「我沒有鴻鵠之志，只有藤壺之志。」

以人魚之姿衝破自我恐懼，潛入深海宇宙後重生，

悠遊其中，亦能駐足於陸地

「藤壺，幼蟲自由生活，而後於一處定居，常見於礁岩、船底，有的還會賴在鯨身上；看起來再平凡不過，但能適應潮間帶衝擊的生活，也能跟命運之鯨去冒險。」————栗光

本書特色

收錄大量作者近身攝影的海洋生物精彩照片，讀之彷彿身歷海境。

榮獲2019吳鄭秀玉女士黑潮獎助金「海洋藝術創作類」獎助！

新時代散文書系──「Essay時代」推薦作家！

在海裡、岸邊看見美麗的海洋生物，也看見自己的心，無論是心魔或光明，栗光的文字澄澈如海中精靈，悠游其中也分明自我。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九