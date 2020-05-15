寧可學編碼、不想學歷史，人文學科如何靠「線上教學」翻身？

當你在網站上同時看到一門Python課跟一門歷史課，兩門課程的價格相同、都是名校名師開課，也都會提供完課證明，而你僅有修習一門課的時間跟金錢，你會選擇哪門課？

大部分的人可能都會選擇Python課，因為投資下去的學費與時間換來的技術與完課證明，可能將帶來後續加薪、轉職、升職的機會。事實上，Ho、Reich、Nesterko、Seaton、Mullaney、Waldo與Chuang（2014）[註1] 針對edX的課程進行使用者背景資料分析，發現資工及科技相關課程的付費證書獲取率，是人文社會科學的兩倍。

如果這個問題的條件改變，兩門課程都是免費的，大家的選擇可能會不同。有些人反而會因為歷史課的門檻比較低，不需要太多背景知識，而優先選修歷史課。

MOOC最初憑藉著開放給大規模的人免費選修名校課程，為Coursera、edX、Udacity、FutureLearn等平台累積了大量用戶。然而，這些平台必須尋求營利模式，才能讓平台和課程長久發展，因此紛紛推出付費證書、碩士學位課程等，從「讓學習者完全免費上課」轉向「讓學習者以低價獲得高品質課程及完課證明」的發展方向。在此發展下，MOOC課程的學科差異越見明顯。

實用主義盛行的MOOC的學科差異現象

Class Central是彙整MOOC課程資訊的目錄與評論網站，他們將所有MOOC課程分成12類，至2020年2月底為止，16078門課程的學科數量分布為：「商業2735門、社會科學1724門、電腦科學1608門、科學1456門、人文1381門、電機土木等工程學1258門、教育1220門、程式設計1188門、健康醫療1135門、藝術設計783門、資料科學581門、個人成長521門、數學458門」，可以看出，應用科學多於學術科學，自然科學多於人文科學。

不僅從開課趨勢可以看出學科差異，目前推出的MOOC碩士學位中，多數為電腦科學、資訊科技、資料科學、工程、商業，部分跟醫療、公眾管理有關。第一個MOOC碩士是Udacity與喬治亞理工學院合作的電腦科學線上碩士，Coursera上第一個MOOC碩士學位則是伊利諾大學香檳校區的MBA課程。

MOOC平台的考量：完課動機與在職進修

對於MOOC平台來說，主推應用科學與理工科學類課程有許多動機。除了比較能吸引學生願意付費外，這類課程的完課動機比較高。Adamopoulos（2013）根據MOOC學習者課程評論紀錄的分析，發現完成商業管理、電腦科學和科學課程的學習者比人文、數學、工程學科多。

事實上，MOOC剛推出之際，曾因為課程完成率過低而讓人質疑MOOC的學習成效，因此各平台必須採取策略提升課程完成率，使大眾願意相信MOOC的品質，才能吸引老師的後續合作與學習者的修課。

另外，MOOC的優勢在於可以觸及校園以外廣大的學習者，因此Coursera、edX常常在訪談中強調MOOC對於在職者的好處，在職者可以於畢業後利用MOOC獲得產業界所需的最先進知識，以適應科技快速變化下的未來職場。這些課程知識因為相對較新，較難利用書籍自學，然而回到校園內既耗費經費又未必時間能配合，MOOC就成為更好的選項。

再者，這些應用理工類課程也有助於實現MOOC推動教育平等的理念，讓低技能、低自信、低教育程度、非英語學習者等弱勢族群可以藉由網路學習一技之長，增加其工作選項與提升薪資水平。

自然學科與人文學科的教學方式差異

除了MOOC平台這些考量外，學科本身適合的教學方式也是影響因素。

MOOC課程元素主要包含：「短影片課程、線上測驗、討論區」，其中又以影片課程往往最需要耗費心力製作，然而高品質影片並不保證良好的學習成效。英國開放大學有多年製作影片課程的經驗，認為影片最佳的用途包含：

展示複雜、昂貴或危險的實驗 講述需要利用慢速或快速攝影甚至動畫才能闡釋的概念 作為田野參訪的替代品 展示技術或機械技能

如此看來，影片更適合用來解釋數理的抽象概念或實驗、技術操作。

Clinnin（2014）[註2] 曾指出，MOOC主要以數理課程為主，是因為數理課程較容易透過預錄課程和多選題的設計，針對大規模學生授課。事實上，校園內應用學科或自然學科的班級人數通常都比人文學科的多，而且自然學科較容易設計出能由助教或電腦自動批改的測驗題，這樣的特性同樣反映在線上課程。

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MOOC的課程元素中，對於人文學科最有幫助的是討論區。研究指出，自然學科的討論往往在問題解決後就不再互動，人文學科則會展開深度的討論。且MOOC能吸引到不同背景的學習者對於同一主題提出各自看法，討論的內容未必是老師作業指派的，較容易在討論區內熟識，這是傳統校園內未必能獲得的學習體驗。

不過，人文學科的學習者雖然熱絡參與討論，卻未必會有意完成測驗或作業，甚至不一定需要坐在電腦前觀看課程影片。Podcast、有聲書、或課堂老師出的紙本書，其實也都是很好的學習方式。

人文學科MOOC平台的發展方向

Class Central統計的2019年版最受歡迎百門MOOC中，科技類23門、商業類16門、科學類14門、個人成長類11門、健康醫學類10門、工程學類5門、語言學習類5門。人文學科呢？很驚喜地高達16門。

這16門課程包含：「從奧德賽到政治存在主義、心智是什麼、正義、歐盟政策與執行、認識你自己——自我認知的價值與限制、性別於社會中的應用、模型思維、談教育平等——身心障礙、多元性與包容、微觀經濟學AP課程、古代希臘、社會心理學、聖經的史前、目標和政治未來、莎士比亞、英國鄉村別墅文學、佛教和當代心理學、日常生活中的道德。」這些課程主題，即便完課率、證書購買率不一定高，對工作未必有直接幫助，但是這些名師在課程上的一席話，也許都種在廣布各地的學習者心中，讓他們未來不論作為個人或社會中的一份子，都能產生與眾不同的觀點。

人文學科的課程在MOOC世界中，或許不那麼符合平台的考量；對於教學者而言，可能需要更多的課程設計協助；對於學習者而言，或許需要更打動人心的宣傳方式。若能從目前受歡迎的人文學科MOOC中，發現修課者的完課動機、人文學科證照對於在職者的幫助、學習者最喜歡或最有幫助的教學設計元素，也許就能找出更好的教學設計與行銷方式，讓人文學科MOOC開展新局。

參考資料

Ho, A. D., Reich, J., Nesterko, S., Seaton, D. T., Mullaney, T., Waldo, J., & Chuang, I. (2014). HarvardX and MITx: The first year of open online courses (HarvardX and MITx Working Paper No. 1) Clinnin, K. (2014). Redefining the MOOC: Examining the multilingual and community potential of massive online courses. Journal of Global Literacies, Technologies, and Emerging Pedagogies, 2(3), 140-162.

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰