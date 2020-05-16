《山之間：寫給徒步者的情書》：我想我是明白了，那些撼動你、拒絕你的，都是山

文：山女孩Kit

站起來的路

我們並肩，不發一語坐在偌大如薛西弗斯推動的巨石上，只有偶然的溪風吹來時，樹梢說話。「妳覺得中央尖怎麼樣？」過了許久，他問。

中央尖。

山友口中單攻難度九．五分的中央尖山，海拔高度三七○五公尺，為台灣三尖之首。南壁是險阻的崩崖，北壁是嚴峻的峭壁，尖錐形似刀刃，百岳排名十一。單攻路線包含林道、溪溝、溯溪、攀岩、碎石坡，各種地形一次完整體驗，是中央山脈上最險惡也最顯眼的地標。

南湖溪山屋、中央尖溪山屋、香菇寮營地，這三個第一次聽到名字的營地，讓我在出發前疑惑了起來。既然都有山屋了，為什麼還需要帶帳篷啊？在差點沒有用爬的抵達南湖溪山屋便秒懂，第一天的路程與南湖大山一樣上上下下，才到最低鞍部我就想紮營了。直到南湖溪山屋後，我環繞屋內，床鋪稀稀疏疏地鋪著厚薄不一的木板，牆壁有三面已然坍塌，僅用防水布與木條勉強支撐。陽光與風穿過木條間隙溜進來，光影婆娑與山風徐徐，山屋突然有一種違和的浪漫。雙腿已經不是自己的我，連這樣寒磣的山屋都覺得是華廈高樓，只要不要再辛苦搭帳，什麼都好。

隔天的路途是半夜反覆橫渡二月底仍凍寒的中央尖溪。凌晨摸黑、手腳並用地攀上滑溜的溪壁，抑或沿著溪溝踩著滾動的溪石、倒木，翻越山頭、林道，拉繩攀登、跳躍，一路到了第三天清晨，我連一眼中央尖都沒有看到。才剛結束快三小時的溯溪陡上，離開中央尖溪谷，一轉彎，一條碎石坡站在我眼前。

它是我見過最垂直、最沒有盡頭的路。玉山的碎石坡、南湖大山的碎石坡、雪山北峰的碎石坡、翠池的碎石坡，在這條參天直插到天際、寬大雄偉的碎石坡面前，都顯得小巧可愛。

「路站起來了。」

我回頭看了偉豪一眼，高大的他難得也伸長脖子仰起頭，脫口而出的表情不可思議，瞇著眼睛像是想看清楚，眼前突然出現這條站起來的路，是否只是幻覺。

中央尖啊，這一路走來，我像是在朝著它接近，卻從未見過它真實的模樣。前往的途中沒有得到任何來自山的照顧，山也不曾親切施捨一些微小的信心。絕對不溫柔純良的它，不給捷徑、沒有祕訣、無關竅門，你就是需要走滿三天兩夜，才得以窺探它的全貌。中央尖就像是占據你所有心思的那個人、那件事、那個念想，可能是汲汲營營的名聲，可能是會頭破血流的夢想，也可能是你渴望經歷卻不可得的愛。不論那是什麼，都像中央尖般，不屑你只坐著想，它就是需要你出發，去體驗這肉體匱乏、耗損筋骨的旅程。

當看到中央尖三角點時的心情，其實並沒有比走完這條站起來的路還要澎湃。記得當我攀爬了兩個多小時的碎石坡，雙腳踏上平坦山徑的那一剎那，心情激動到幾乎可以飛翔。那時候我深深地感覺到，不管這世界如何旋轉推進，讓人可以翱翔的力量，永遠是自己給自己的，問題從來不是其他。

下山時，香菇寮營地已經客滿，轉回在溪邊的中央尖溪營地搭營。晚上升起了營火，同行的人圍著火堆，熱熱鬧鬧挨著肩坐在一起，我洗完碗後一個人坐在溪邊，遠遠看著幾頂被火光照到發亮的帳篷。黑夜裡潺潺流動的溪水，溪石滾動時發出低沉的喀拉喀拉聲，與被溪谷切割成狹長而蜿蜒的耀眼星空，像是神的禮物。

偉豪不知何時悄悄坐到我身邊，一如往常地沉默。我們並肩，不發一語坐在偌大如薛西弗斯推動的巨石上，只有偶然的溪風吹來時，樹梢說話。

「妳覺得中央尖怎麼樣？」過了許久，他問。

「這輩子有來一次就夠了。」我說。

偉豪說：「我也是。」

我們一起哈哈大笑，但心底深處知道，下山之後，我們還是會再出發。

Photo Credit: 遠流出版

志佳陽大山迷路記

這時候的迷路讓我無助，無助的原因是沮喪，是我輕忽，是我依賴。不斷破碎、移動、改道的山徑，大意的我沒有隨時拍下照片協助判斷。

想要看那棵沒有人看過的樹。

當風吹來，樹冠像水草在擺動，厚厚的松針疊成一床沒有夢的睡眠。每一座山我都想要去看看那棵沒有人看過的樹，可是我害怕迷路。

而這次，我真的就在繁星點點的志佳陽大山迷路了。

前一晚睡在環清宮，半夜一點，往聖稜線的山友們早已啟程。五點時天還沒亮，環山部落星光微微，我們一行五個人從四季蘭溪吊橋出發，開始落差超過一千七百公尺的惡夢級陡上。同行的一位友人因為爬升太快而有嚴重的高山反應，分成兩隊後，我與YO繼續上攀，另一隊中途下撤。我們中午抵達志佳陽大山三角點，天氣大好，展望遼闊，是秋日晴朗時分的大景，心情格外輕鬆，一路從環山部落就緊緊跟隨YO的小黑狗也在山頂樂得蹦蹦跳跳，但因為心裡懸念著已經下撤的友人們，我們拍了幾張照片後旋即下山。

我較擅長上坡，志佳陽下山一路全轉為魔王級的陡下，因為過去過度練習全程馬拉松留下的右膝舊傷，加上一路鬆軟溼滑的松針而延宕時程，抵達第四號鐵橋時天色早已轉暗。

此時，我和YO兩個女生腳步加快地往前三座鐵橋推進。這次志佳陽大山規劃的時程緊湊，仗恃著有單攻經驗的偉豪帶隊，我和YO僅截圖網路上相關文章的提醒，並沒有像過往一樣仔細下載GPS軌跡圖。不料偉豪因為要照顧有高山反應的友人，早在中午前就與我們分開，帶領另一隊伍下撤。

中午登頂後，在下山途中我一直與偉豪聯絡，但志佳陽大山全線無收訊，連集合的地點都無法確認的我不安了起來。再者是一路下切，右膝的舊傷疼痛加劇，延宕了時程。傍晚溪谷的霧氣湧上，我不斷回想起登前經過了哪些錯綜複雜的果園樹叢與菜圃小徑，想著想著，更全無把握。我和YO沉默不語地趕路，慌慌張張地走到平坦開闊的高麗菜園。黑夜降臨，我們像陀螺般三百六十度地團團轉，四處張望，辨識陌生的路徑，果真，我們迷路了。

終於找到了偉豪與下撤的友人們，但他們也完全失去方向，遠遠看到其他隊伍的山友已經戴起頭燈，在遠處的果園裡東鑽西竄地找路，最後乾脆集合起來，陌生的一行八個人拚命回想到底是從哪裡鑽出來的。已經走了十二小時的我睜著完全恍惚的眼睛，沒有運作的大腦仍努力回想每一顆樹、每一條小徑、每一個果園區塊。耳朵聽見溪水的方位、視線所及鐵皮屋頂的遠近，我一切都無法判斷。

一行人一起攤開身上所有的紙本地圖、GPS軌跡圖、手機上的Google map，都無法讓我們在滿滿的果樹叢中釐清一條清楚的路徑。這時候的迷路讓我無助，無助的原因是沮喪，是我輕忽，是我依賴。不斷破碎、移動、改道的山徑，大意的我沒有隨時拍下照片協助我判斷。

最後的最後，是一位完全不會中英文的外籍勞工遠遠騎著摩托車，比手畫腳地帶我們走回一條寬約五十公分的小路，從灑水中的果樹叢下鑽出去後看到熟悉的路徑，八個人都鬆了一口氣。

彎著腰穿過正在灑水的果樹叢時，心裡面比較害怕的不是等等勢必要沿著溪谷繼續下切，而是黑夜。YO走在我的前面，一如往常地由偉豪壓隊，但隨著黑夜湧霧，溪徑窄小溼滑，我突然擔心起把頭燈借出去、沒有光的偉豪，便自願交換位置，擔任起壓隊的任務。右膝的疼痛讓我落在隊伍後面好長一段距離，就像是一個人獨自在深谷裡攀爬。頭燈畫出一個清晰的亮圓，圓以外的黑吞沒了腳步與呼吸，我對於那好像會拖住人的黑感到不安。而那不安把所有小徑變成迷途，讓我的心在險峻又隱晦的迴圈裡繞路。

那天回到台北已經凌晨兩、三點，身體有如絕望般地疲累，但我卻整夜翻來覆去。志佳陽大山下山後一連好幾天，心底都在翻湧哽咽著什麼。

一直到今天，我想我是明白了，那些撼動你、拒絕你的，都是山。

Photo Credit: 遠流出版

書籍介紹

本文摘錄自《山之間：寫給徒步者的情書》，遠流出版

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作者：山女孩Kit

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山女孩Kit邀你一起翻越到山的另一面

窺看你脆弱、勇敢、誠實、活得最像自己的一面

生命終究會碰上一些沒有答案的謎，無論男女老幼，無關國籍年紀，每一個人都可能因此展開自我追尋的過程，跑步、旅行，甚至往山裡走去……

有沒有可能，山其實不那麼遠方？

有沒有可能，往復山林的路徑就是通往心的方向？

一名同你我般的平凡女孩，朝九晚六，加班出差。幸運的是，在我們生活的這座島嶼上有連綿的山脈，超過兩百座三千尺以上的高山，甚至只要開一小時的車就能停在登山口。於是她在週末時，以拜訪朋友的姿態向山走去，在山之間寫下對家人的思念，對情感的豁然，還有許多走過長路而能緩緩傾訴的生活之事。而在她的筆下，連孤獨，連寂寞，都像是難得一見的風景。

有時候，我們對山有些想像……

山女孩說——

爬山的年資很短，所以我還記得第一次看日出的瞬間。

宇宙微微震動，風像溪流般潺潺流過耳邊。

緩慢的心跳、凍結的血液，

融化在某種能量催眠召喚而來金色空氣裡。

有時候，我們對自己有些恐慌……

山女孩說——

原本是這樣，想從山裡得到一些勇氣，

以為那才足以面對所謂已成定局亦無力改變的現實。

但其實所有的信心都來自於自己，

原來那不是山，是我自己。

有時候，山讓我們成為更好的人……

山女孩說——

有些事情，我們做起來都開心。

一起爬山，一起遠行，一起肚子餓，一起看星星。

你說的話我懂，我說的話你想聽，笑在對的時候，不計較背多重的東西。

我想你就是這樣的夥伴。

有時候，我們因為山而有了專屬的故事……

山女孩說——

如果不確定交往的對象是否該朝永遠前進的話，

那我真摯地建議，

和對方走上一條超過兩個星期的步道，總不會錯的。

32篇山行療癒書寫，16首悸動心靈之詩，山女孩Kit寫的是背包、帳篷，是離開日常舒適後，對生活最終的信念與堅持；同時也是風雨、霜雪，是體力與能力的極限，還有卸下武裝後，最真實的、自己的樣子。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九