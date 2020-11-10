德國人為何要在疫情期間「恐慌性購物」？

文：Fabian Schmidt

在3月份的第一波新冠疫情期間，總理梅克爾（Angela Merkel）懇請民眾採取負責任的行動，不要囤積食品和其他物資。她說，囤積物資——德語是Hamsterkauf，意思是像倉鼠一樣購物——既沒有必要，也自私自利。

聯邦農業部長克勒克納（Julia Klöckner）最近對《法蘭克福匯報》表示，德國人不必沉迷於新一輪的恐慌性購買。她還表示，囤積糧食既不合邏輯，又自私自利。克勒克納還說，「我們購買的很多東西最終都會被扔進垃圾桶。」

克勒克納的推理也同樣不合邏輯。如果恐慌性購買是不必要的，那麼它就不可能同時是自私的。如果我們被告知，每個人都有足夠的食物，那麼，即便有人決定非理性地儲存大量的食物，也不應該有什麼問題。

部長敦促我們行為理智，只購所需。這實際上是在說，我們確實面臨著潛在的、也許是暫時的糧食短缺。團結互助固然大家受益，但這並不意味著我們不應該儲存食物和其他生活必需品。

關於食物浪費的抱怨讓我不敢苟同。根據世界自然基金會的一項研究，德國每年有1800萬噸食物被扔掉，這相當於每人225公斤。斯圖加特大學研究發現，這些食物垃圾中的60％來自私人家庭。照此計算，那麼每個德國人平均每天浪費食物370克。

真的如此嗎？難道大多數人缺乏足夠的理性，丟棄辛苦掙來的食物嗎？在我的家裡，除了偶爾一點發黴的麵包之外，根本沒有食物可以浪費。

也許我們應該效仿超市，尤其是廉價超市。儘管每天要經手大量的食物，但是超市已經成功地大幅減少了浪費。斯圖加特大學的研究人員發現，浪費的食物中只有5％來自超市，即每人每天約30克。

搶購一空？

生產鏈、配送和銷售基礎設施已經改善，不必要的浪費由此減少到了最低限度。大多數大型連鎖超市已經開始採取措施，減少對環境的影響，並採取更可持續的行動來提升形象。

來自農業部門和工業部門的不必要的食物浪費量，比商業部門要高一些，在德國佔總量的17％。但這相當於平均每人約100克，可以說微不足道。此外，在市場經濟中，一定程度的食物浪費是難以避免的。

酒店業和相關產業產生了很多不必要的食物浪費——據研究人員統計，在德國約佔浪費總量的17％。但是，假如酒店像上世紀60年代常見的那樣，早餐僅僅提供限量的果醬和麵包，有人真的想要入住嗎？

據糧食及農業組織估算，在世界最貧窮的國家，約有40％的農作物腐爛或被老鼠吃掉。相當多的食品甚至從未送達消費者手中。

究其原因，許多貧困國家缺乏像德國那樣的儲存糧食的設施和方法。簡而言之，糧倉是上帝給人類最好的饋贈。

正在經歷的新一輪搶購風潮應該讓認識到：匱乏的原因並不是市場上的產品短缺，而是對這種短缺的預期。任何人買上幾個月的意面、罐頭食品、果汁、超高溫消毒牛奶、大米、衛生紙等，都只是在對沖潛在的市場波動。

因此，囤積食品等物資，並非自私自利的行為。事實上，假如沒有浪費，這是一個非常明智的選擇。如果操作得當，囤積居奇是一件好事。衛生紙匱乏是否迫在眉睫？正在辛苦搶購衛生紙的人們，應該想想這個道理。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航