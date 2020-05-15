《路～台灣EXPRESS～》：台日混血合拍劇， 牽起公視與NHK跨國合作的未來之路

文：卡爬

吉田修一的著作《路》，用溫柔的筆觸，勾勒出了八個身分、背景截然不同的台灣人與日本人，或許他們不過就像是我們在車廂內錯身而過的陌生人，但是他們曾經不知要往何方的人生，卻藉著高鐵興建與奔馳，找到了通往未來的路。

在這本書誕生的第八年，透過台灣的公共電視與日本的NHK共同合作，終於讓這個故事從書上的字裡行間之中，用另一個方式，走進了我們的生活之中，再一次聆聽這個的故事。

從「台日合作」到「台日合拍」 走出一條全新的「路」

在一段不算短的時間裡，《路》要翻拍成電視劇的傳言，就像是一個都市傳說一樣，似乎每個人都好像有聽過，但是實際上要如何執行，卻總是停留在只聞樓梯響的階段。

有這樣的顧慮其實並不難理解，畢竟《路》的故事橫跨了台日兩地，其中也不乏兩國的文化差異與歷史因素；在實際進行海外拍攝作業時，不但牽涉演員的檔期、行程，以及製作單位的人力規劃，當然還有必須申請各式證件的繁複行政程序；此外，日本對於片場自主可控的要求世界知名，要如何確保海外拍攝的影像不會提早走漏，這些都成了這部作品影像化的門檻。

或許正因為如此，即便台灣與日本在影視娛樂層面上的關係看似親近，但過往這類跨國的電視劇作品，大多仍是以「台日合作」，而非「台日合拍」的方式進行，題材的選擇上也鮮少牽涉文化或歷史，若有觸碰往往也是輕輕帶過。

以日本製作的觀點來說，來台拍攝的規模往往不會太大，部份拍攝場景需求，多直接與相關政府部門接洽。由於這些作品並不會在台灣播出，因此也不會在台灣進行任何的宣傳，台灣觀眾也鮮少知道這類作品存在。

Photo Credit: 公視提供 春香從日本外派來台，第一次到台灣高鐵辦公室

近期比較有名的例子，大概就屬由日本多家電視台、影音平台共同合作，三浦春馬與池田依來沙共演的《tourist：台北篇》，全劇在台北取景，台灣的相關單位則扮演協力角色。這部作品從外國人的視野出發，將台北拍得很美，只不過由於是純日本製作，因此劇中部份碰觸到台灣傳統文化的劇情，多少可以感受到日方的不理解，反而成了美中不足的地方。

至於台灣製作的作品，大多仍是以在台灣發生的故事為背景，因此多是邀請日本演員來台拍攝，同時，這些作品多數的情況只會在台灣播出，對於日本人而言，要接觸的機會與管道並不多。

最為人所知的大概就算是藍正龍與長澤雅美合作的《流氓蛋糕店》。這部作品除了獲得日本漫畫原著的授權，在日本人氣正旺的長澤雅美也為戲來台灣長住，當時引起話題，也再一次讓長澤雅美在台灣的人氣水漲船高。

因此去年底，小說《路》終於以電視劇《路～台灣EXPRESS～》的樣貌誕生於世，克服了種種限制，不再是樓梯上的聲響，而是看見下樓的身影時，才會讓人如此激動。同時，由兩國的公共電視台共同參與製作，拍攝工作橫跨海的兩端，後續接力宣傳，並同步播出，為台日合作的作品創立了全新的模式，也正說明了這部作品是多不容易。

Photo Credit: 公視提供 《路》的故事以台灣高鐵建設過程為背景

用日本的筆種出台灣的花

眾所周知，吉田修一是個台灣通，他在這部作品中創造的四組人物，恰好劃出了四種存在於台灣的軸線。不論是因為旅行而邂逅的愛戀、感到寂寞而相互依偎的都會男女、在殖民時代下日人與台人的矛盾、住在鄉間，面對未知變動的青梅竹馬。四個故事雖然各自發展，卻又互相交錯，豐富卻又不凌亂，總是能從字裡行間感受到作者希望好好看照這一群受傷的人，陪著他們走過這一條顛頗的路。

如果將作者的名字遮住，很難想像，一個日本人的文字，為什麼可以對於台灣這塊土地上長出的故事與情緒，給予了這麼深刻的剖析，他到底多愛台灣，才能做到如此的地步。

四個篇章各有令人印象深刻之處，但或許是自己過往的學習與成長背景，對於葉山勝一郎與呂燿宗這對因為歷史因素與誤會而離別的摯友，特別有共鳴。因為深刻的知道，這不只是一段故事，而是終戰之時，這片土地上生存的人們，面對的真實。

做為《路～台灣EXPRESS～》的故事主軸，多田春香多次來到台灣的原因，是為了那個只見過一次面的台灣男性，然而，當她在人海中尋覓的對象終於出現在眼前時，她該如何邁出那一步，掙扎與迷惘，大概也將是整部作品吸引著觀眾目光的關鍵。

Photo Credit: 公視提供 多田春香，波瑠飾

關於這個故事的關鍵字：Taiwan Original

「Taiwan Original」是貫穿整部作品的關鍵字，它原先指的是台灣高鐵是在吸取了日本、歐洲的經驗技術，並揉合了台灣的驕傲，成為了專屬於台灣的模式。然而透過鏡頭敘事，劇中滿滿的台灣元素，不論是劇情、場景或是演員、食物，成為了另一種Taiwan Original的實踐：對於身在台灣的每個人而言，如此熟悉，甚至引起共鳴。

同一個故事，透過文字書寫與影像呈現，會有截然不同的味道，《路～台灣EXPRESS～》以一些小巧思，化身為了一台時光機，帶著觀眾回到即將跨入21世紀的台灣，不論是正在興建中的台北101，或是現在幾乎絕跡的卡式公共電話，甚至，已經成為歷史記憶的國光號，對於曾經經歷過那樣時代的觀眾而言，倍感親切，同時也喚醒了眷戀。

Photo Credit: 公視提供 劉人豪Eric，炎亞綸飾

同時，Taiwan Original也暗示著故事中的八個人，他們的挫折、迷惘、遺憾與救贖，全部源於台灣，而他們所追尋的答案，也在台灣這塊土地上，或許是一段應該延續的感情、過去沒能化解的遺憾，或是能夠走下去的動力。

或許，我們終究沒有辦法穿越時空，但是《路～台灣EXPRESS～》卻帶領著觀眾穿越長長的隧道，回到20年前，一切原點，經歷那群這條路連起來的台灣人與日本人，在台灣這塊土地上留下的點滴。

Photo Credit: 公視提供 梁正群在戲中飾演日方與高鐵的協調者

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航