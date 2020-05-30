《從呼吸開始的瑜伽療癒》：練習時不要每次都想「超越極限」

文：王旭亞

在蓋房子的過程，建商會在建築物內設置出入口、逃生門等標示，用以提醒住戶每處位置，避免住戶走錯地點。在浴火鳳凰瑜伽療癒裡，我們會使用Edge這個詞彙，意思是邊緣、極限、界限、邊界或臨界點，用以輔助練習者在瑜伽練習過程中，認識自己身體、呼吸、內在等各方面的邊緣，並選擇自己想與這個邊緣之間的距離。亦是一種提示，可以提醒練習者依據自己當下狀況，繼續向前或隨時停止。

早先我喜歡將Edge釋義成「極限」。運用在瑜伽教學裡，我會鼓勵練習者根據當下的身體狀況，讓自己的身體在每個瑜伽動作停留中，選擇要停留在自己的極限前、極限上或是超越極限；同時，我也將之運用於精神或能量狀態，鼓勵練習者依照自己當下的精神或能量多寡，去找到在今日的瑜伽練習裡，自己要花多少專注力和力量來完成，不一定每次練習都需要花費百分百精力來完成。

爾後，我將極限廣泛地運用於自己生活上的各個層面練習，時時刻刻地去檢視自己的工作極限、關係極限等，在各方面中找到其極限後，我會問當下的自己：「現在的我是否願意去超過極限？還是停留在極限上？抑或退回極限之前？」

然而，近年在我的瑜伽教學裡經常碰到，在某項運動或某堂瑜伽課中受傷而被迫休息養傷的學員，在與他們對談的過程中，我發現受傷的學員並非完全是在不自覺，或毫無覺知的情況下受傷，相對的，他們在練習中都保持相當的察覺，但是他們有個共通特點是：「我感覺好像不行了，可是我現在是在運動或瑜伽課中，所以我應該要超越，這樣才能進步！」

他們會因為「我在上課」的原因，即便「發現自己似乎不行」，仍是「咬牙撐過」，換句話說，他們在通過一番的自我觀察和評估後的選項只有：「超越極限」。

我非常能體會這樣的感受和歷程，因為以前的我也是從這樣的練習模式中成長。每當受傷時，我總會告訴自己：「沒關係，瑜伽乃是鍛鍊心智和毅力，不能因為一點小傷，而讓自己卻步。」久而久之，這樣的練習模式便會自動地帶回生活上。

幾乎在生活各個方面都會習慣地告訴自己：「沒關係，一點小事而已，撐過就好。」、「可以的，再一下下就好，ㄍㄧㄥ住就行。」後來才發現，即便我擁有一顆堅強的心智，比起他人或許我可以撐得更久更長，但是，我的身體和精神是否能和我的心智同步呢？

我觀察到我明明擁有堅定的心智，為什麼還是受傷？因為事實是，我的身體根本尚未準備好，一點兒也無法乘載這般強度高的動作；明明我還是吃得下、睡得著，為什麼我還是會生病？因為事實是，我的精神根本再也無法負荷這鼓強大的壓力，一丁點也沒法再承受這樣極致的緊繃感。

當我的「身」和「心」無法同步時，便產生身心俱疲之感，最後我的身體必然以劇烈的反應戰勝我堅毅的心智，強迫我暫停休息，就像是車子幾乎沒有汽油了，駕駛若硬要繼續開，引擎最終會熄火。

隨著不斷地自我練習和觀察、接觸到更多團體，以及和個案一起合作瑜伽療癒的經驗後，發現「極限前」、「極限上」、「超越極限」看起來似乎只有三個選項，很容易會由於我們自己的慣性使然，而忽略許多的微小細節和變化，因此，我便開始將Edge更進一步釋義為「設下界限」。

我使用數字刻度1－10，做為設定界限和檢視界限的簡易語言。例如：5若是界限，那麼少於5，代表都是在界限前，數字越小表示離界限越遠；超出5，代表已超出界限，數字越大表示超出界限越多。

以這個方式來做為一個範疇，然後在這個範疇裡有個大致的進程：一開始，先初步根據自己當下的感覺或狀態，設定一個界限刻度；行進過程中，根據自己邊進行、邊觀察到的感覺或狀態調整刻度，去調整是否要遠離界限刻度、靠近界限刻度，或試著超出界限刻度？像是調整音量般，每首歌製作出的原音聲量不一，我們會根據歌曲適時調整音量大小。

最後結束，再度觀察自己在經過整個練習後，現在的界限刻度又是多少？是否和一開始所設定的界限刻度一致？還是比起原先設定的界限刻度增加或減少？是否和原先設定的界限刻度差距太大？是否從整個進程中，觀察到自己感到任何特別的狀態，或者發現從未體驗過的新狀態？

因此可以說，這個界限非硬梆梆地畫出一條線、固定不動，而是具有柔軟和彈性的一條線，且可以就著當下不同狀況，隨時調整和更動的。

運用至自我的瑜伽練習裡，在練習的一開始，我會根據現在觀察到自己的整體狀態，為自己設下一個今日練習的「界限刻度」，意即「我今天想要讓自己在這個練習中，約莫花多少力量或精力？」；過程中，我會透過觀察不斷地提醒自己，需要依照每個當下去調整我的界限刻度，有時在這個動作，會超出界限刻度一點，甚至嘗試再超越多一點，但在下個動作，可能會少於界限刻度一點，甚至少很多。

最後，我會再度觀察自己現在的界限刻度，並比照一開始所設定的界限刻度，看是否有異同之處，同時回顧檢視在整個練習過程，是否有讓我印象深刻之處或者新發現。

若將「設下界限」練習連結回到生活瑣事上，會發現我們在許多方面，其實是經常且習慣性，毫不自覺地在超越自己的界限，例如：明明告訴自己今天一定要準時五點下班，可是五點一到，發現信箱有新郵件通知，又會忍不住打開它，打開前還不停告誡自己：「我只是先看一眼，剩下明天再說。」孰不知一開啟又忍不住去仔細閱讀它，甚至發現好像得處理一番，最後抬起頭，已是六點。

在任何關係上的界限，「超越界限」更是到處可循。在與自我的關係中，由於我們的教育成長背景，我們大多都被教導成：「考99分很好，但再多一分就可以是100分。」、「全班第一名很好，但能全年級第一名更好。」、「年薪百萬很厲害，但能年薪千萬更厲害。」

「能者多勞」成為一種代表「傑出」、「成功者」的標誌，卻在無形中演變成每個人都在追求著「多」，沒有人願意去追求「少」。因為「少」，聽起來像是「毫無能力」，是「軟弱」、「失敗者」的代名詞。

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在我的許多個案裡，最常需要面對的是「家庭關係的界限練習」。

像是與父母親的關係，因為是無法抹滅的血緣事實，許多個案在練習過程中，是感到非常衝突和痛苦，他們常常知道自己的界限在哪裡，並且也練習如何為自己設下界限，但當父母不經意或故意的一句：「你不孝！」、「我是你爸媽！」或是「這是你做子女應該的！」等情緒勒索言語，他們會因內疚或自責感，瞬間打破自己原先設下的界限，又回復到以前總是超越界限的狀態。

又或者，在夫妻關係中，也因為有太多「為了」的原因，而讓設下界限這個練習充滿困難和挑戰。「為了孩子」、「為了家」、「為了你」、「為了其他家人眼光」等，一次次、一遍遍地自己打破自己原先設好的界限。經常在個案的陳述裡聽到各種犧牲奉獻的故事，當他們超越了自己能犧牲奉獻的界限，會開始認為他人視自己的付出為理所當然，隨之而來的便是無法控制的抱怨。

我相信每個人都希望自己能夠一直進步著，並且試著盡自己最大的努力去進步，然而進步的過程，不是只有直線性、一路衝向目地的這個唯一方法，像是進行一趟公路旅行，不是只有油門踩到底，讓車子加速前進而已。有時候，需要鬆開油門、放慢時速，方能欣賞沿途的風景；有時候，中途必須在某處停歇，充飽體力，也充足油箱水箱；有時候，遇到路面平整、天氣美好時，恰恰是個加速的好時機。

在療癒過程中，為自己「設下界限」其實並不難，我認為最具艱難和挑戰的部分在於，當自己在面對外來的影響和障礙時，如何仍是穩住自己的界限，並且絕對擁有百分之百的掌握權，自己決定自己的界限刻度。因此，在練習過程中，需要經常問自己：「若根據我自己現在設下的界限，我真正能做得到的有哪些呢？」、「我真正能落實的行動有哪些？」

也許，目前我們真正能實踐的行動只有這一兩項，或者看起來是非常小、微不足道的行動，然而，至少是我們能在掌控自己的界限刻度下，實實在在完成的項目，而非又超過自己界限或受他人影響，虎頭蛇尾、七零八落的交代了事。

相關書摘 ▶《從呼吸開始的瑜伽療癒》：練習呼吸，是找回身心覺知的第一步

書籍介紹

《從呼吸開始的瑜伽療癒：喚醒自我身心療癒力 讓瑜療師陪伴正處於瓶頸、深陷困境及嘗試轉變的你！》，幸福出版

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作者：王旭亞

「好好呼吸」是學著與自己對話、翻轉重生的第一步！瑜伽療癒師陪你練習呼吸調息，從吐納之間開啟身心覺知，搭配簡易瑜伽，安撫情緒、和緩疼痛、喚醒自身療癒力。書中的動作適用各年齡層，不強調一般瑜伽姿勢的停留，而以呼吸為主、動作以輔，並在過程中彼此相輔相成，包含：仰躺姿、俯臥姿、坐姿、站姿，移動性組合，跟著影片一起做，不心急地慢慢練習。

Photo Credit: 幸福

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航