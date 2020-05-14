傅崑萁炒作股票被判2年10個月—入獄後立委薪水可照領，傅：我會全部捐出來

立委傅崑萁和金主黃任中借貸，炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票，檢方1998年介入偵辦至今逾20年，高等法院更三審去年依證券交易法判傅崐萁2年10月徒刑，最高法院今（14）日駁回上訴定讞，剛就任立委不到半年的傅崑萁即將入獄。他對判決表示非常遺憾。不過由於判決並未將傅崑萁褫奪公權，他仍保有立委身份可以繼續領薪水，刑滿後也可以再回到立法院。

纏訟20年，最後判刑2年10個月

（中央社）立委傅崐萁被控1997年間炒作凱聚等股票纏訟超過20年。台灣高等法院更三審去年判2年10月徒刑，經上訴，最高法院今天駁回上訴定讞，傅崐萁須入獄。最高法院已通知檢方展開防逃。

判決指出，傅崐萁於1997年至1998年間，基於炒作操縱凱聚、昱成、長億及華隆公司股價犯意，以已故股市金主黃任中等人頭帳戶，連續以高價買入股票方式，正常或低價掛單，甚或偽作買賣，製造股票交易活絡表象，而操縱市場。

傅崐萁歷審均被判有罪，一審台北地方法院2003年間判處傅崐萁6年有期徒刑，高院二審、更一審均判4年徒刑，更二審判處傅崐萁3年徒刑，案經最高法院發回，高院更三審於去年2月20日宣判。

更三審認為，傅崐萁連續對凱聚、昱成、長億及華隆等公司股票為操縱行為，對證券金融市場交易秩序構成危害，也損及一般投資大眾權益。

更三審審酌，傅崐萁為操縱主導者，犯後否認犯行，但曾說「以我當時投資股票，庭上認為是有犯意的話，我也向庭上表達認錯，但我當時的投資是有其原因跟理由」，堪認傅崐萁已對本案纏訟近20年表達某程度悔意等一切情狀後，量處有期徒刑2年10月。

無褫奪公權，入獄後立委薪水照領

無黨籍立委傅崐萁炒股遭判刑定讞，須入獄服刑。中選會副主委陳朝建今天表示，此案並未宣判褫奪公權，所以沒有補選問題。內政部官員也指出，傅崐萁未被褫奪公權，入監不影響立委資格，薪水可照領。

傅崐萁被控民國86年間炒作凱聚等股票纏訟超過20年。台灣高等法院更三審去年判2年10月徒刑，經上訴，最高法院今天駁回上訴定讞，傅崐萁須入獄。最高法院已通知檢方展開防逃。

對於傅崐萁的立委資格是否會被註銷，陳朝建受訪表示，區域立委如因案受褫奪公權宣告，將由立法院函請內政部註銷名籍，中選會則於判決確定之日起3個月內辦理補選。但此案並未有受褫奪公權的宣告，則尚無補選的問題。

另外，內政部官員指出，由於此案並未宣判褫奪公權，所以傅崐萁的立委資格不受影響，也就是入監時將會維持立委身分，薪水也照領，服刑完畢後若立委任期尚未結束，可繼續行使立委職權。

前無黨團結聯盟立委顏清標、前國民黨立委邱毅、前民進黨立委高志鵬，也都曾在立委任內遭判刑入獄，但除了高志鵬外，顏清標和邱毅當時均未被褫奪公權，因此仍具立委資格。

對此民進黨立委范雲在臉書上表示，傅崑萁即使入監服刑仍能行使立委職權，這對於立委職權，以及民意代表應該向選民負責造成傷害。

范雲指出，以《地方制度法》第79條為例，明列出10項會將直轄市議員、直轄市長、縣（市）議員、縣（市）長、鄉（鎮、市）民代表、鄉（鎮、市）長及村（里）長解職的原因。包括受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動者。地方民意代表若符合此款，將會立刻被解除民代身分。

但立法委員的解職僅依《刑法》第37條褫奪公權，以及依《公職人員選舉罷免法》所判決的當選無效。而褫奪公權的認定則交由法官自由心證。范雲表示，她會提案重新檢討被判刑立委的職權行使規範，才能對選民負責，實踐民主。

傅崑萁：深感遺憾但接受

《ETtoday》報導，傅崑萁今天依然到立院開會質詢，表示自己聽到這個消息感到非常遺憾，不過今天法院做這樣的裁定還是尊重，也會面對。

傅崐萁表示，對所有過去一路栽培的鄉親，以及關心他的全國好友、家人深表感謝，謝謝大家一路培育讓他能強而有力的建設地方。他強調，「傅崑萁不會被打倒，對鄉親的服務絕不打烊」會一直繼續當花蓮鄉親的志工。他表示自己會勇敢面對，最後並說，「各位好朋友，我們一定會再見。」

《風傳媒》報導，針對各界質疑他仍繼續領立委薪水一事，傅崑萁也表示，「我不會領任何的薪資，這是非常明確，即便是國家有給俸，我們都會把它全部捐出去，對於所有的好朋友表達歉意，也謝謝你們」，隨後他又對罷韓案表示：「韓國瑜，你自己加油，我沒有辦法陪你了，謝謝。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範