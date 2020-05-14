【圖表】從2018到2020，這2個里對韓國瑜市長最不離不棄

為因應高雄市長韓國瑜罷免投票日，國民黨黨主席江啟臣13日在中常會表示，國民黨立法院黨團將以委員會考察方式前往高雄，為高雄爭取更多預算與建設，以提高市民對韓國瑜市長的支持。

目前交通委員已經考察過愛情摩天輪用地，未來內政委員會與經濟委員會也都將前往考察。不過，他們要去哪些地方考察，才最能接觸到市長失去的民心呢？換就話說，哪些地方的民眾，對韓國瑜市長的支持度下降最多呢？

我們可以試著利用2018高雄市長選舉與2020總統選舉，兩次選舉的村里得票率情形比較做為參考。

2018市長選舉韓國瑜共獲得89萬2545票，得票率53.87%，當時高雄市總選舉人口為228萬1338人，投票率73.54%。而2020總統選舉，韓國瑜在高雄市共獲得61萬896票，得票率34.63% ，總選舉人口為229萬9558人，投票率77.44%。

兩次選舉相比，韓國瑜在高雄市得票減少了28萬1649票，得票率減少了19.24個百分點。這些不再支持的人，他們分佈在哪些地區呢？

進一步從各村里的投票資料來看，高雄市共891個里，在2018年時，韓國瑜在497個里獲得50%以上的得票率，甚至有24個里的得票超過八成。得票率最高的前三名是左營區合群里（94.9%）、茂林區多納里（92.7%）、鼓山區自強里（92.4%）；而最低的三名則是左營區廟東里（29.0%）、鹽埕區江南里（30.8%）、岡山區大遼里（31.4%）。

而到了2020年，得票率超過50％以上的里，只剩47個里，得票超過八成的里僅剩三個。

最高的前三名是鼓山區自強里（82.8%）、那瑪夏區瑪雅里（81.2%）、左營區合群里（80.5%）；最低的三名是岡山區華崗里（15.8%）、橋頭區三德里（16.9%）、大樹區龍目里（17.3%）。

從上面的資料來看，左營區合群里與鼓山區自強里的民眾最支持韓國瑜，兩次選舉都有八成以上的得票率。

而那些里得票率減少最多呢？下圖是韓國瑜在每個里的得票率差異（2020得票率減2018得票率）。

上圖顯示高雄市891個里中，僅2個里的得票率有上升，分別是左營區聖西里（39.0% ► 45.5%；6.5個百分點）與內門區瑞山里（45.4% ► 46.8%；1.4個百分點）。

而下降最多的三個里是左營區永清里（88.4% ► 61.2%；27.2個百分點）、楠梓區藍田里（60.0% ► 34.8%；25.2個百分點）、鳳山區新泰里（57.0% ► 32.3%；24.7個百分點）。大多數的里，得票率都下降15個百分點以上。

從以上的資料來看，幾乎所有地區的得票率幾乎都下降，而且超過八成的里，下降幅度達到15個百分點以上，所以若國民黨立院黨團要以考察方式幫忙，可能需要再多加把勁以尋求遍地開花。

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資料來源：中選會選舉資料庫

核稿編輯：楊士範