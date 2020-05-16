《辣木的奇蹟》：改善糖尿病、降低膽固醇、失智不上門，還可穩定尿酸舒緩痛風

文：大山知春

八百件以上研究報告的驚人實證

「我們的身體是由吃進肚子裡的東西所打造而成」，在思考這件事時，我率先想到的是，在迦納接觸到的辣木。因為在離開迦納的前一天，我最後見到的人，就是辣木的生產者。

辣木不光是迦納，更是印度從五千多年前，就開始應用於傳統醫療的植物。從來沒有哪種植物可以像辣木這樣，反覆經歷人體實驗並證實其相關效果。

在生產辣木的國家裡，家家戶戶的庭院都會栽種辣木，且當地居民也都會直接拿辣木葉入菜。為了長時間保存，居民會把辣木葉晒乾製成粉末，用粉末泡茶，或是混進料理裡面。沒有生產辣木的國家，都是吃保存時間較長的乾燥樹葉。在迦納的大都市，重視健康的人，會把辣木粉撒在以番茄為基底的燉煮料理上面，高級飯店的菜單裡面，也會提供辣木鳳梨燉菜之類的菜色。

就如第一章所說，阿育吠陀醫學認為，辣木可以淨化身體、預防三百種疾病。說三百種疾病實在太多了，反而讓人質疑到底對什麼有效？話說回來，傳統醫療中所流傳的辣木功效，在科學上是否能夠得到證實？為了解開這些謎團，我開始了探究之旅。

辣木是否有抗癌作用？這個問題可以找到各式各樣相關的英文論文，而在美國國家醫學圖書館（National Library of Medicine，簡稱NLM）就有八百件以上與辣木相關的研究報告。其中，在使用辣木葉或辣木籽（辣木樹的種子）的實驗當中，光是證實有抗癌作用，或抑制癌細胞作用的報告，就多達數十件。

某報告指出，投以在沙烏地阿拉伯地區採收的辣木葉，或辣木樹皮之後，可觀察到乳癌、結腸癌、直腸癌的細胞運動有顯著下降（約70％至90％）的情況。證實辣木具有一定的抗癌活性，或許可用於開發新藥。除此之外，對於食道癌、胰臟癌、肝細胞癌、前列腺癌、肺癌、肝癌、膽管癌、白血病等癌症疾病，都具有十分驚人的抗癌作用。

這些報告的最大共通點，就是辣木葉具有誘導細胞凋亡（apoptosis）、抑制癌細胞增殖的作用。所謂的細胞凋亡，是為了使個體維持更良好的狀態，主動觸發管控與調整細胞死亡的一種細胞死亡程序。

蝌蚪變成青蛙時，蝌蚪消失的尾巴便是其中一例。簡單來說，就是指不需要的細胞自然死亡的狀態。我們的身體利用細胞凋亡的方式，不斷消滅癌化的細胞和異常細胞。因此，多數的異常細胞都會自然死亡，不會進一步腫瘤化。

誘導細胞凋亡不光只是針對癌細胞，同時也能作用於各種不同的疾病，或是身體不適，之所以說能夠預防三百種疾病，指的便是這個部分。另外，除了抗癌作用之外，2018年，在埃及實施的實驗也證實，攝取辣木葉，可以減輕放射線所造成的損傷，可以抑制放射線治療對身體所造成的負擔。

因此，辣木是抗癌鬥士們不可不知的食材。

實驗證實，服用後，血糖值下降34.3％

迦納、奈及利亞、塞內加爾的傳統醫療中，會把辣木葉應用於糖尿病的治療。辣木真的能有效改善糖尿病嗎？科學家對此做出了驗證。

科學家對患有糖尿病的老鼠，投以辣木葉萃取液後發現，氧化應激指標（oxidative stress markers）下降了，不僅沒有對肝臟或胰臟造成損害，血糖值也下降了許多。另外，辣木裡面也含有預防糖尿病腎病變（Diabetic KidneyDisease）和發炎的成分，而辣木籽也證實具有同樣的效果。

在某個實驗中，對患有糖尿病的老鼠，投以辣木葉萃取出的蛋白質溶液後，血糖值在一小時後下降了34.3％，三小時後下降了60.9％，五小時後下降了66.4％。由此可證實，辣木可以有效治療糖尿病。

另外還有一個實驗，把辣木葉和辣木籽混在餌食裡面，讓因為慢性高血糖症，而引起認知功能障礙的老鼠食用十四天，結果證實，使用含有辣木的營養補給餐，可以有效預防、改善認知功能障礙。而糖尿病也和肝臟、胰臟有密切關係。肝臟具有吸收餐後急遽增加的血中葡萄糖，使身體維持固定血糖值的功能。同時，提供營養素，作為胰臟製造胰島素的原料。

如果因為暴飲暴食、病毒性肝炎（Viral Hepatitis）等問題而引起肝功能異常，就容易誘發糖尿病，而胰臟炎會讓胰島素分泌異常，自然而然，胰島素的分泌就會下降，進而誘發糖尿病，而辣木葉就是能降低血糖值的優秀食材。

如果體內持續維持高血糖狀態，糖和體內的蛋白質就會結合在一起，進一步形成名為「糖化終產物」（Advanced Glycation End Products，簡稱AGEs）的物質。糖化終產物在體內不會被分解，會不斷的蓄積。如果放置高血糖不理會，不論血糖值怎麼下降，糖化終產物仍然會維持在一定分量，無法再減少。

這些蓄積的糖化終產物會讓蛋白質變質，導致骨骼變脆弱，肌膚劣化、鬆弛，也就是使身體內部老化。這種狀態如果閒置六年不去理會，就會提高血管阻塞、腎臟病的風險，之後，就算血糖值下降，風險仍不會降低。

早餐加辣木粉，膽固醇值下降了

透過老鼠實驗證實，辣木葉所含的苯甲胺（Benzylamine）能降低膽固醇。

膽固醇的變化有性別上的差異，男性大約從40至50歲開始；女性大約是在停經之後，有增高的傾向。

膽固醇升高會引起動脈硬化，動脈硬化如果惡化，可能會在某一天突然演變成心肌梗塞或是腦中風，變成攸關生命的嚴重事態。因此，如果健檢發現膽固醇值偏高，醫師通常都會建議服用降低膽固醇的藥物。

如果開始服用史塔汀（Statin）等降膽固醇藥物之後，有時會出現肌肉痠痛，或是手腳無力的副作用。膽固醇在皮膚或打造肌肉上，具有相當重要的作用。因此，高齡者服用降膽固醇藥物之後，有時會出現肌力下降，或是褥瘡（按：皮膚因身體重量壓迫而壞死的部分）難以痊癒的症狀。

我的母親過去從來沒有做過健康檢查，也沒有住院過，身體十分健康。年過六十之後，身體硬朗的母親第一次接受健康檢查。結果，因為低密度膽固醇（LDL-C）高達180，被醫師建議服用藥物。可是，母親曾經聽人說過，「很多人在成了藥罐子之後，身體狀況開始每況愈下」，所以十分抗拒服用藥物。

於是，我便建議母親攝取辣木。就是在飲食裡面加入同樣具有降膽固醇效果的肉桂和辣木。在塗有印度酥油（Ghee，雜質較少的奶油）的全麥麵包上，撒上肉桂粉，或是用熱水沖泡辣木粉飲用，這便是母親的早餐。

之後，母親開始做瑜伽，每天活動身體。半年後，母親的低密度膽固醇值下降到150。就像這樣，光是改變飲食生活和環境，就能逐漸改變身體。

豐富鉀鈣鎂，失智不上門

在衣索比亞、象牙海岸、印度等國家中，辣木在傳統醫療中，常被用來治療高血壓。辣木葉含有降低血壓所不可欠缺的辣木寧（niazinin）、辣木米辛（niazimicin）、辣木米辛A和B。這些都是山葵等含有的辛辣成分，也就是異硫氰酸烯丙酯類（Allyl isothiocyanate，簡稱AITC），十字花科的蔬菜都含有這些成分。辣木有些許辛辣的餘味。基於這個特徵，辣木被視為是山葵的另一種種類，在日語裡面，辣木又被稱為山葵木。順道一提，經動物實驗證實，異硫氰酸烯丙酯類具有抗癌效果，因此，辣木可望用來作為預防癌化劑，且辣木的成分十分耐熱，就算加熱也沒有問題。另外，富含鉀、鈣、鎂和食物纖維的食物，具有降血壓效果，而這些營養素辣木通通都有，且含量豐富。

大家都說「人類會隨著血管一起衰老」，指的是血壓。血壓會隨著年齡增長逐漸上升，年邁之後，血管會變硬，失去彈性的血管變得不易擴張、收縮，就很難把血液送到身體的各個角落。因此，心臟就會提高血壓，促進血液循環。

血壓越高的人，越容易罹患心血管疾病，同時也容易引起腦出血和腦中風，因此，醫師就會建議服用降血壓藥。可是，現在和以前不同了，腦出血比例急遽驟減，心血管疾病約有八成都是腦中風。

腦中風是血塊堵塞腦部血管的疾病。若要沖走血塊的話，應該提高血壓，使血液流動，可是醫師卻用藥物來降低血壓，反而會讓罹患腦中風的人增加。

身體如果要從血液裡面吸收氧氣和營養素，就必須有一定的血壓。因此也有另一種說法：如果服用降血壓藥，讓血壓下降太多的話，反而沒辦法吸收到氧氣和營養素。以高齡者來說，如果氧氣和營養素沒有確實輸送到大腦，就容易造成失智症。所以，先從改善飲食生活和生活習慣開始做起，才是預防各種疾病的最好方法。

穩定尿酸、緩和痛風

就算是被風吹到，也會感到疼動的疾病，就是「痛風」。身為痛風好發族群，且必須在飲食上多加節制的，大都以正值壯年的男性居多。我建議這類人可以積極攝取辣木。

痛風是名為尿酸（Uric acid）的物質堆積在關節裡形成結晶，進而引起的關節炎。存在於基因，同時也是熱量來源的普林（Purine，一種代謝物），被身體代謝後，會形成尿酸。血液裡面含有一定分量的尿酸，血液中的尿酸濃度一旦因各種理由而升高，每一百毫升的血液中，含有超過七毫克的尿酸，就會形成高尿酸血症。

辣木含有改善高尿酸值的豐富成分。最具代表性的成分分別是別嘌醇（Allopurinol）、秋水仙素（Colchicine）、類黃酮（Flavonoid）。辣木所含的別嘌醇，可抑制尿酸生成，穩定尿酸值。

秋水仙素是痛風藥會使用的成分，作為抗發炎劑和鎮痛劑使用，服用後的三十分鐘至兩個小時的期間，可緩和痛風發作的疼痛，也會用於舒緩風濕病或關節疼痛。秋水仙素是從植物當中萃取出的成分，從六世紀左右開始，便在沙烏地阿拉伯用於治療痛風。

類黃酮則可抑制關節炎的疼痛，刺激並改善代謝。類黃酮又稱為多酚（Polyphenol），而辣木的多酚含量是紅酒的8倍。

印尼人平常很少吃辣木，但在南蘇拉威西省、望加錫等部分地區，辣木的樹葉、根會被用來治療風濕病，舒緩關節疼痛。

2008年，馬來西亞的大學發表了研究結果，辣木具有的抗發炎作用與鎮痛作用，和非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）相同，且沒有副作用。

非類固醇消炎止痛藥用於疼痛、發燒、發炎，是痛風發作時，經常開的藥物。有半數以上的關節炎患者，都會採用這個處方，卻會引發腸胃炎、支氣管哮喘、肝障礙、腎障礙等副作用。另一方面，具有相同效果的辣木，則是幾千年以來，許多人都吃過的高安全性食物。

另外，尿酸值偏高的人容易發生腎功能異常、代謝症候群，同時也容易併發高血壓、肥胖、糖尿病等多種文明病，而辣木也能有效改善高血壓、肥胖、糖尿病、腎功能異常。

書籍介紹

本文摘錄自《辣木的奇蹟：流傳五千年的超級食物，醫學實證，降血糖、血壓、尿酸，富含鈣、鐵、多酚……92種營養素、不愛吃蔬菜者的最佳補充品》，大是文化出版

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作者：大山知春

譯者：羅淑慧

「吃了辣木粉，在不刻意改變飲食的狀況下，

我的血糖值居然在兩週內從130降到108。」

──本書小編親身實證

什麼是辣木？它是世界上最營養的樹，

廣泛生長在非洲、東南亞、南美等亞熱帶氣候地區，

在非洲被稱為奇蹟之樹、生命之樹。

印度從五千多年前就應用於傳統醫療，至今全球相關研究達800份以上：

內含92種營養素，能製造出身體無法自行合成的必需胺基酸。

本書作者大山知春原本在非洲迦納經商，

卻在年僅31歲時罹患第二期舌癌，原本擔心手術後癌細胞轉移或復發，

透過友人介紹，接觸到神奇的辣木，每天吃一匙（2公克）辣木後，

不只五年沒復發，還改善了睡眠品質、花粉症。

她不僅自己吃，連高齡的媽媽也一起吃，有效降低膽固醇。

辣木從根部到葉子，每個部位都可食用。葉子富含92種營養素。

多酚是紅酒的8倍、鈣質是牛奶的16倍、鐵質更是加州梅的82倍。

預防300種疾病，傳統與現代醫學都已證實

800件以上研究報告的驚人實證

美國國家醫學圖書館超過800件以上研究證實，

服用辣木葉或樹皮後，癌細胞顯著下降，又以食道癌、肝癌效用最明顯！

早餐加點辣木粉，膽固醇值下降了（作者母親天天這樣吃）

辣木含有的苯甲胺，能有效降低膽固醇，

且不會出現西藥特有的手腳無力、肌肉痠痛等副作用。

熱水沖泡或加入料理，全家都可食用

從一天一湯匙（2公克）開始

成人每天至少攝取1.6～2.2公克的辣木粉，

產後婦女若連吃五到七天，母乳量馬上提升，

懷孕婦女也可食用，但要注意食用部位與劑量。

製作無罪惡美食就靠它，抹茶粉的最佳替身

辣木粉可用熱水沖泡直接喝。

製作甜點時，代替抹茶粉加入麵糰裡，吃得健康不罪惡！

也可入湯或是燉菜，最簡單的吃法就是混進優格或冰沙。

古埃及人的美容聖品

不管油肌乾肌，抹上辣木油就變美肌

人體有40％以上是由油酸組成，辣木油則含有70％油酸，親膚性良好，

能夠補充肌膚需要的皮脂，同時具有殺菌功能！

一滴油，解決幾多愁

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辣木油所含的油酸有保濕功能，可以使頭皮免於乾燥；

所含的二十二酸讓毛髮強韌，有助於改善頭皮屑問題或頭髮分岔。

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Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰