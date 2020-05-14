拯救旅遊業：歐盟將重啟「境內旅行」，紐澳擬設「安全旅遊泡泡」考慮納入台灣

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情嚴重衝擊全球旅遊業。在各國紛紛進行邊境管制下，許多人都取消了出國計畫，不過隨著部分地區的疫情趨緩，防疫有成，像是紐西蘭和澳洲就決定要共組「安全旅遊圈」，並考慮納入韓國、台灣和新加坡等國家。歐盟目前也試圖在夏季前重新鬆綁邊境管制，開放跨國旅遊，但目前由於疫情尚未趨緩，各國仍在考慮評估中。

紐澳擬設「安全旅遊圈」，台灣會加入嗎？

《中央社》報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）本月5日參加鄰國澳洲有關疫情的內閣會議，兩國開始討論在成功遏阻疫情後互相重啟邊境，開放跨境旅行。紐澳兩國的武漢肺炎死亡率都僅有1%，並已加強境內醫療設備儲備。與此同時，兩國打算慢慢重啟經濟活動，包括重新開放跨越塔斯曼海（Tasman Sea）旅行且無強制隔離期。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，她希望兩國之間能建立旅行「樞紐」，「我希望我們會達到邊界管制鬆綁階段，之後我們紐澳可能會有非常特殊的合作，可讓我們拉拔各項經濟資源，增加貿易機會，並且一起邁向未來。」

《中央社》報導，紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）日前也曾表示，紐國與澳洲正討論如何在疫情獲穩定控制後，盡快對彼此重開市場、相互重啟邊境和開放跨境旅行，可能形成「跨塔斯曼隔離圈」（Trans-Tasman Bubble），該防疫圈未來若擴大，可考慮納入韓國、台灣、新加坡。

對此外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體提問時表示，紐國政府已表示，目前尚未有實現安全旅遊區的既定時間表。此外，根據外交部所掌握資訊，澳紐兩國須先就防疫措施達成一致性標準，且疫情掌控程度相當、確保兩國民眾健康無虞後，才可能實現安全旅遊區。

除了紐澳之外，台灣的邦交國帛琉也有意和台灣組成安全旅遊圈。《聯合報》報導，帛琉天然資源暨觀光部長UmiichSengebau日前表示，台灣疫情控制得當，為帛琉重要觀光客來源國，且許多帛琉民眾也有赴台灣轉診或旅遊需求，帛琉可優先考量與台灣共同成立安全旅遊圈。

外交部則對此表達感謝，並感謝帛國對台灣防疫成果的高度肯定，也支持帛琉擬深化兩國合作關係的倡議。政府將在符合防疫需求前提下，積極研議調整與疫情控制得宜國家間邊境管制措施等相關規畫的可行性。

歐盟拯救旅遊業，計畫夏季分階段重啟境內旅行

（中央社）歐洲聯盟（EU）今天公布要在今夏分階段重啟境內旅行的計畫，希望藉此挽救歐洲旅遊業受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行威脅的數以百萬計工作機會。

法新社報導，歐洲各國為了防疫而實施旅行禁令，已經對旅遊業產生毀滅性影響，歐洲各航空公司被迫裁掉數以萬計的員工。對整個歐盟至關重要的旅遊業，占歐盟區域內生產毛額的10%。

歐盟執行委員會（European Commission）副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）告訴記者：「對於許多以旅遊業維生的歐洲人，當然還有那些想在今年夏天旅遊的人們來說，今天的指導原則可以是迎來更好季節的機會。」

儘管重新開放邊界的決定權掌握在各國政府手中，但歐盟仍敦促27個成員國採取協調一致的方式來解除邊界管制。

歐盟提出一項3階段辦法，首先要從目前禁止大多數不必要跨境旅行的現況開始。到了下一個階段，歐盟希望處於類似疫情階段且狀況改善中的各國和各地區之間，邊界管制能夠解除。最後階段，所有疫情相關的邊界管制都會被取消，歐洲全境的旅行將再度被允許。

歐盟也敦促各國政府，在衡量重新開放邊界的過程中，要考慮經濟、社會和衛生等因素。

《法新社》彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少29萬2000人染疫不治，確診病例超過427萬2880例，其中歐洲累計確診179萬3753例，15萬9737死。

「旅遊泡泡」可以幫助經濟復甦嗎？

《CNN》報導 ，短期旅遊業朝向先開放區域性旅行泡泡（travel bubble）或旅遊走廊（travel corridor），與疫情紓緩的國家結成旅行的健康小圈圈。目前紐澳兩國正朝向這樣的概念前進，讓人們可以在安全的環境下互通往來，甚至是納入高度依賴觀光的太平洋群島。這些群島這次並沒有受到病毒的直接衝擊，但疫情讓觀光客無法前往。

未來包括歐洲地區疫情影響較輕的國家，也將以打造旅遊走廊的方式邁向復甦；如果成功的話，可以成為其他地區和國家效法的模式。

《金融時報》的評論指出，在保證安全的前提下，盡快恢復旅行和貿易往來對於經濟復甦至關重要。旅遊和商務旅行可能需要一段時間才能恢復到疫情前的水平，在處於復甦階段的國家間設立這樣的「安全區」是有用的。雖然一開始它可能僅適用於有限的地區或某些特定旅行，但假以時日這些區域就可以連在一起。

上個月包括澳洲、加拿大、韓國、新加坡和紐西蘭的貿易部長就開始努力達成協議，將允許「維護全球供應鏈」的必要跨境旅行，法國也已經對來自歐盟國家的入境人員免除14天的隔離措施；英國也在考慮採取同樣做法。

金融時報也指出其中的風險，就是如果其中有成員國開放和風險較高的國家旅行，特別是擁有強大市場吸引力的中國，那安全區可能會瓦解。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範