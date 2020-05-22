《公園地景百年流轉》：曾短暫成為「美軍屬地」的花博公園美術園區

文：林芬郁

曾短暫成為「美軍屬地」的花博公園美術園區（公二）

公園號次：二

開園時間：1998年

公園名稱：花博公園美術園區

開闢面積：10.22公頃

園內設施：台北市立美術館、舞蝶館、國際原生活美學館、王大閎自宅

地點：新生北路、民族東路、中山北路三段與基隆河所圍之地

花博公園美術園區

1932年「大台北市區計畫」中的「公二」公園，坐落在台北市舊市區最北端，在今中山區中山北路三段、民族東路、新生北路三段與新生高架道路之間。東側隔新生高架道路與「公四」公園預定地（今花博公園新生園區）、「公三」公園預定地內（今濱江公園與花博公園大佳河濱園區）的建國抽水站相鄰，南邊是住宅區，西側以中山北路三段與「公一」公園預定地（今花博公園圓山園區）為鄰，北面堤防外是基隆河。靠中山北路一側現為花博公園美術園區，是通往圓山、士林、大直必經之地，較無商業氣息。

從農地到兼具公園用途的「圓山苗圃」

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 1945年「公二」公園預定地內的苗圃與南方資料館。底圖：19450617 美軍航照影像

清治時期，多為農地的「公二」公園預定地屬山仔腳庄，僅有少數農家散佈其間，有一「牛埔庄」地名，昔日有草地飼養牛隻。1920年改正町名後屬「圓山町」，明治橋旁有一座大稻埕茶商陳朝駿別墅。「大台北市區計畫」中規劃的「公二」公園預定地（22.28 公頃）與「公三」、「公四」公園預定地相鄰，為台北市北隅緊鄰基隆河畔都市邊陲的緩衝綠地空間，但二次大戰終戰之前都未開闢公園。

日治時期，因龍山寺町與馬場町內台北市經營的苗圃太小，又因為道路、公園、綠地、廣場等大量各種土木工程同時進行，如公園道第四號（今仁愛路一、二段）、三線道路改建工事、敕使街道擴張工事、川端公園新設工程等。民間業者對於植栽的需求大增。因此1939年市政府決定，以敕使街道東側「公二」公園預定地的一部分，設置大規模的「圓山苗圃」，面積約4.29公頃，約佔公園預定地的19.25%。由土木課設計的苗圃內有欄柵、通道、長椅、噴水池等設備，是一處兼具公園性質的苗圃，可提供市民自由行樂。二次大戰期間，圓山苗圃一部分劃為動物園的飼料農場。戰後，圓山苗圃更名為「中山苗圃」，配合「都市綠化」計畫與省公路植樹，培育各種苗木。

基隆河畔英式風格「陳朝駿別莊」

位於基隆河畔，「公二」公園預定地的西北角落，今台北市立美術館旁，有一棟英國都鐸式風格的「陳朝駿別莊」。1913年竣工，是當年「同業組合台北茶商業公會」首任會長陳朝駿做為休憩度假與招待台灣士紳、政要與茶商的聚會之處。1923年陳朝駿過世後曾數度易手，之後曾為日本憲兵隊行刑隊徵用。

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 明治橋左側即為陳朝駿別莊（大園市藏（1935），《臺灣始政四十年史》，臺北：日本植民地批判社）

二次大戰後，別莊曾作為台灣省公產管理處與黃國書宅邸。之後，由財政部國有財產局接收，將別莊出租給藝品館，後由台北市政府徵購做為公園路燈管理工程處北區分隊駐在所。1987年移交台北市立美術館管理，做為藝術家聯誼中心。1998年別莊指定為古蹟並進行修復，2003年至2015年由陳國慈律師贊助，做為「台北故事館」對外開放。2015年至2018年台北市文化局委託郭木生文教基金會接手經營，2019年至2020年休館進行修復工程後再行開館。

專門研究南洋地區的南方資料館

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 南方資料館別館（《南方資料館報》1943年2月第2號，頁2）

「公二」公園預定地的北端，為南方資料館。台灣在歷經日本40年統治後，足以肩負南方國策執行與經濟據點之使命。太平洋戰爭期間，台灣總督府為了南進政策，以台灣實業家後宮信太郎所捐獻的一百萬圓，於1940年9月6日成立「財團法人南方資料館」。專責南方調查研究，蒐集政治、經濟、文化等相關圖書與資料，做為南進政策的基礎。

南方資料館包含本館、書庫、燻蒸室、製本室與食堂，別館還有複印室與車庫。南方諸地方的人文與自然相關環境的圖書文獻，共計藏書5萬餘冊與洋文書逾3萬冊。第一書庫收藏南洋相關書籍，第二書庫為東洋與一般書籍，第三書庫收納中國、台灣、雜誌與一間地圖室。圖書文獻主要以調查課（外事部的前身）時代的蒐集為主體，南方協會時代與南方資料館也陸續購入其他書籍。館內藏書之豐富，連東亞經濟調查員與東亞研究所員都曾為查資料而前來南方資料館，並停留數月之久。

二次大戰後，原南方資料館址一部分被中國旅行社接收，南方資料館本館改為台北招待所。1955年至1979年間，南方資料館轉做為美軍協防台灣司令部總部的一部分使用，今成為中山計程車服務站與民族苗圃。

二次大戰後成為美軍顧問團的「美軍特區」

二次大戰後，為防止無計畫建築之破壞與彌補當時公園的不足，「台北市都市計畫圖（分區使用）」中劃定的「圓山風景區」，亦包括了「公二」公園預定地。

韓戰爆發後，美國派第七艦隊協防台灣。「美軍顧問團」（即美國軍事援助技術團，USMAAG-U.S.Military Assistance and Advisory Group/Republic of China on Taiwan）協助訓練台灣的陸海空軍與聯勤部隊、戰術的運用，與協助台灣從美國獲得保衛台灣和維持內部安全所必需的軍事物資，並成立「美軍協防台灣司令部（U.S.TaiwanDefence Command，簡稱USTDC）」。

台灣省政府將今民族東、西路以北到酒泉街一帶，原日軍醫院之地（今中山足球場一帶），劃設給美軍顧問團使用，稱為美軍總部勤管司令部（Headquarters Support Activity，簡稱HSA）西營區（HSA West Compound）。營區內有行政大樓、出納處、衛生中心、教堂、康樂中心、美軍宿舍、美軍眷屬服務中心、汽車修理處與美軍軍官俱樂部（MAAG Officers Club [1]），就如同一個美國社區。

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 美軍總部勤管司令部東營區與西營區。底圖：1967年台北市舊航照影像

位於西營區對面的「公二」公園預定地則供「美軍協防台灣司令部」使用，稱為美軍總部勤管司令部東營區（HSA East Compound）。分別設置美軍協防台灣司令部總部、美國戰略司令部台灣信號支援局（USST TCOM）總部、美國海軍超市（Navy Commissary）、美國海軍販賣部（Navy Exchange）、通訊中心、辦公室、美軍福利197委員會、電影院、餐廳、銀行、郵局、運動場、停車場。基地內還有一處美國海軍供應處（Foreign Aairs Service Department，簡稱FASD），專供美軍購買一切所需的民生日用品及食品，皆由美國空運來台。1969年，台北市警察局與美國海軍供應處簽訂消防協定，1976年雙方共同決定在供應處營區興建一座可容納10輛消防車之分隊，成為台北市北區另一有力的消防據點。

東營區裡的聯勤外事處，專門負責美軍在台的一切後勤業務支援，如住宿、休閒、娛樂、民生用品、眷屬安頓等服務，甚至找佣人，生孩子，買賣汽車、冰箱等都包辦，猶如一個小型的外交單位。中美斷交後，外事處重新編組隸屬總務處，後來改為軍務處。

美軍士兵招待所──彩虹賓館

東營區外有1954年興建的美軍士兵招待所（Foreign Aairs Service Department，FASD Hostel）所內有一百多個房間，提供來台美軍住宿，還有為攜眷美軍設計的20間附廚房的家庭式套房。此處曾是美軍駐華時期的重要據點，當時為滿足外國人口腹之欲，特別開辦西餐人員訓練班指導台灣師傅做道地的美式西餐，開啟了台灣西餐與旅館風氣之先。越戰時，來台度假的美軍都以此處為主要落腳處，當時還設「美軍度假服務中心」處理度假事宜。

1978年中美斷交後，同年4月底駐台美軍全部撤離台灣。此處由聯勤總部接管後，改名為彩虹賓館，轉為服務國軍官兵為主，同時提供友邦外交人員住宿服務，而後彩虹賓館與臨近的相關行業衰落，面臨轉型問題。當時彩虹賓館旁的圓明園餐廳（原美僑舞廳）還配合「中華文化復興運動」，與對面的「台北廣播電台」改建成中國北方建築樣式，以強調中華民國政權的正統性。原東營區的美軍通信中心與停車場則改成憲兵司令部。彩虹賓館於1994年6月由台北市政府收回。

台北市政府於1965年公告「變更第二號公園部分預定地為建築用地」（中山北路三段、民族東路口交點東北隅）變更地目[2]時，改為供「中央各軍事學校同學會」興建會所，之後就地合法化；部分用地由私人購得後經營樂馬大飯店，後租給北區海霸王使用。坐落在民族公園北邊的圓山抽水站於1965年6月完工使用。

1983年台北市立美術館啟用後，「公二」公園預定地被軍事單位與美術館佔據，僅剩東南隅（新生北路三段與民族東路口）的一小處「民族公園」。在戒嚴時期軍事威權的氛圍下，要回公園預定地興建公園可說是天方夜譚。

「公二」公園開闢為中山美術公園

公二公園開闢時，預定地內除了憲兵司令部[3]、中華戰略協會、中央軍事院校同學會會址、三民主義統一中國大同盟、隸屬聯勤總部外事處的彩虹賓館、圓明園餐廳、台灣銀行44戶高級職員宿舍、消防大隊北區消防隊、圓山抽水站、中英文經協會、大眾周刊社、公園處倉庫等地上物，狀況之多，複雜度不下於公十四、公十五公園預定地，是另一個受眾人矚目的公園興建案。

台北市政府原想利用1989年度第一期公共設施保育地取得預定地開闢公園，但軍方、有力人士不斷關說，加上北市府也未積極徵收，以「地上物實難執行拆除」為由聲請暫緩處理。1991年首先拆除民族東路3至13號的輪胎行、機車行、花藝店、蒙古烤肉店等商家與彩虹賓館旁的違建戶，並進行簡易綠化工作。1994年，再拆除公二公園預定地上的中華戰略協會、中央軍事院校同學會會址、中英文經協會、大眾周刊社、公園處倉庫與圓明園餐廳後，立即進行公園綠化，彩虹賓館因租約問題延後拆除。憲兵司令部，消防大隊北區消防隊、抽水站等地上物，也先後完成都市計畫變更為機關用地。

1994年時任台北市市長的黃大洲為選舉政績，由公園路燈管理處倉促委託游明國建築師事務所以「公共設施多目標使用方案」開始規劃「公二」公園預定地為「美術公園」。但設計案並未在黃大洲市長任內完成。繼任的陳水扁市長提出將圓山建設成為「文化休閒區」的構想，將1983年開館的北美館與美術公園（「公二」公園範圍）功能合一，視為北美館展覽的延伸，讓中山北路三段至圓山一帶成為文化休閒重點區，基隆河截彎取直後可做為市民親子水上公園休閒區（今大佳河濱公園）。北美館、美術公園、兒童育樂中心、圓山、劍潭、士林官邸花卉公園等連結成一景觀，朝多功能、多目標規劃設計，提供市民完善的文化休閒空間，邀請建築師、藝術家、居民、景觀與都市設計者提供建言，並進入都市計畫審查會議討論各方意見，不過最後仍以公部門、設計者與北美館的協商為主。1998年，中山美術公園竣工啟用，兼具室內展覽空間延伸、休閒遊憩功能，讓殿堂的藝術走入人群中。

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 圓山公園、美術公園與民族公園（右下角）。底圖：「1991年台北市航測影像」

註釋

[1] 由外事處管轄，即後來中山北路和酒泉街口的聯勤中山俱樂部，於1998年6月結束營業。

[2] 「變更第二號公園部分預定地為建築用地」，1965年3月5日府工字第5386號。

[3] 1979年闢建建國南北路高架橋而暫遷移至此地的拆遷戶。

書籍介紹

本文摘錄自《公園地景百年流轉：都市計畫下的台北，邁向現代文明的常民生活史（特贈「日治台北市區計畫街路並公園圖」）》，貓頭鷹出版

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作者：林芬郁

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為什麼台灣會有公園？

大安森林公園、二二八和平公園、植物園，這些熟悉的城市綠地，都是起自於二十世紀初台北都市計畫的成果。當時日本政府意圖將台灣帶向現代化的道路。隨「星期制度」出現，大眾交通系統發展，時間與空間的雙重變革，開啟台灣人的休閒風氣。公園成了大眾的休憩場所，並兼負保健、防災等重要功能。1932年都市計畫中規劃了17座公園。

日治時期，政府還拆除了台北城牆，鋪設有美麗行道樹和安全島的三線道路，現今愛國東路、中山南路、忠孝西路、中華路等三線道，是台北車水馬龍的街道，但是當年卻因人煙稀少成為情侶約會好所在，台語老歌〈月夜愁〉說的就是這道路上發生的故事；而現在時興的路跑，在當時的三線道就舉行過了呢！

公園深入日常，休閒中有濃濃的「政治」味

公園和許多現代化設施一樣，都是日本政府「二手移植」的成果。將歐美公園的音樂亭、噴泉造景與西方的博物館、博覽會、動物園等空間「再現」於公園內，民眾可以在精心塑造的空間中，接受文明洗禮，體驗前所未有的新鮮事，例如棒球比賽、相撲比賽、音樂表演等，當時《台灣日日新報》還會刊登音樂會曲目。

此外，圓山公園中的台灣神社與植物園內建功神社的祭典儀式，還有公園內的收音機體操，都是讓民眾在享受休憩活動之餘，強化愛國意識、健身保國的思維，也是「教化」國民的有效方式。

隨歷史變遷的公園命運交響曲

17座公園百年來的命運各不相同，有些因戰爭工程停擺，有的存續至今，如二二八和平公園。戰後有些被當成居民聚落、眷村用地、國防軍事基地等，有些甚至直接改變用途放棄建設公園。

不久前因圓山文化遺址產生爭議的圓山自然景觀公園，戰時將運動場改建為軍醫院，戰後曾供美軍顧問團使用，後改建為中山足球場，在2010年又成為花博用地，其中經歷的土地轉移過程宛如台灣現代史的縮影。

體檢台北公園，我們還可以這麼做

本書透過實地田野考察與資料蒐集，一一重現17座公園的歷史與現況。作者為地理與歷史雙學科背景，引領讀者翻閱百年來的地圖、都市計畫圖、報刊、文獻、明信片、照片，讓我們能對臺北公園的地景風貌與歷史脈絡有更多認識。更深入全面檢視臺北公園建設的問題，如圓山公園的考古遺址問題，防災公園可以怎麼做？本書特闢專欄以日本公園與紐約案例提出建議，期待臺北的公園可以乘載更多文化歷史外，還能發揮其實用價值。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航