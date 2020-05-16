【圖輯】亞馬遜部落700個家庭的護理師，守護族人抵抗武漢肺炎

69歲的皮拉塔普亞（Vicente Piratapuia）住在傳統社區，他發著高燒、幾乎無法呼吸，但他不願意離開這個在亞馬遜雨林最大城市郊區的住家。

他所身處的部落內有一名訓練有素的護理師，正在嚴厲地勸說他，若拒絕一起搭上救護車前往醫院急診室，他將會死亡。

萬達（右）與皮拉塔普亞（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

這名護理師叫做桑托斯（Vanderlecia Ortega dos Santos），又稱為萬達（Vanda），她與鄰居們自願動起來，在當地提供第一線的護理醫療工作，以保護這個傳統部落的700個家庭免受病毒肆虐。鄰近的巴西大城瑪瑙斯（Manaus），已被武漢肺炎嚴重影響。

這是一場艱苦的抗戰，這個由35個不同聚落的後裔組成的社區，被稱為「Parque das Tribos」，這裡大多數家庭都缺乏電力和自來水。救護車也經常拒絕接送這裡的患者，因為附近沒有公共衛生診所。

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隨著武漢肺炎在巴西蔓延，居住在城市及周邊郊區的原住民，陷入了危險的困境。巴西的原住民衛生服務機構「Sesai」，將資源都集中那些居住於原住民保留區內的人身上。

「Sesai」的報告中顯示，有大約10名原住民死於武漢肺炎，但是原住民保護傘組織（APIB）估計，如果將城市地區的死亡人數也算進去，至少有18位巴西原住民死於這場傳染病。在巴西廣闊的內陸地區，分散著偏遠的村莊，確切的病例數其實難以精準掌握。

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「我們的人民正死於這個疾病，而他們沒有被國家與Sesai承認為巴西原住民。」老家來自亞馬遜河邊界、與哥倫比亞接壤的威托托部落（ Witoto）的萬達說。

瑪瑙斯市政府的發言人說，原住民的健康是聯邦政府的管轄範圍，不是地方政府的責任。

瑪瑙斯作為巴西亞馬遜州的州政府所在地，正遭受武漢肺炎的嚴重襲擊，當地醫療系統、公墓與政府統計死亡人數的能力，都已不堪負荷。

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現年32歲的萬達，出生於阿馬圖拉（Amatura），在10年前移居到瑪瑙斯，在城市裡接受護理師培訓，之前在市中心的一間診所工作，協助治療皮膚癌患者。

但自從武漢肺炎爆發以來，她就利用自己的空閒時間在社區打電話，藉由他自己成立的WhatsApp群組，來追蹤潛在的武漢肺炎病例。最近她留意約40位患者，並將五名情況較嚴重的病人送往急救中心，其中包括因救護車數量不夠而需要她自己開車接送的老婦人。

自己開車載送病人的萬達｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

萬達還說，飢餓問題早在病毒之前就已來到她所待的社區，而為了防範疫情所採取的保持社交距離政策，已嚴重打擊當地經濟，使瑪瑙斯從事手工藝或幫傭工作的女性，以及擔任建築工的男性，收入都大量減少。

當巴西衛生部長視察瑪瑙斯時，萬達與她的朋友在醫院外抗議，要求政府對原住民伸出援手。

示威行動讓「Sesai」負責人達席爾瓦（Robson Santos da Silva）出面表示，聯邦政府會在瑪瑙斯蓋臨時的野外醫院，替罹患武漢肺炎的患者專門提供治療。但是又接著說，政府目前的施政目標是先擴大既有的醫療設施，野外醫院的興建還要再等一等。

萬達面對官員表達抗議｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航