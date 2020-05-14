《女鬼橋》小把戲扭轉大局

近年台灣電影題材多元化，質素越來越穩定，2015年的《紅衣小女孩》代表著台灣鬼片正式回歸，隨後出產過《報告老師！怪怪怪怪物！》、《粽邪》、《紅衣小女孩2》、《返校》等等的恐怖片。今年2月在肺炎疫情期間於台灣上映的《女鬼橋》，更獲得連續兩周票房冠軍。香港的戲院於5月8日重開，《女鬼橋》首日票房15萬，是開畫電影之冠，上映首週六更達27萬，成為單日票房之冠。

故事改編自台中東海大學的「女鬼橋」校園鬼故，一名女同學因為被渣男拋棄而跳河自盡，從此「女鬼橋」到了午夜12時，就會多了一級樓梯。而電影講述在東湖大學的「女鬼橋」，每逢閏年2月29日午夜12時就會多了一級樓梯，站在樓梯的人一回頭望後面便會撞鬼。2020年，一名女記者調查2016年發生於「女鬼橋」的事件︰六名學生為宣傳試膽大會而在「女鬼橋」進行手機直播，最後下落不明……

電影以插敘方式不斷交替敘述「現在」和「過去」不同時空所發生的事情，「女記者」的劇情線充滿懸疑推理感覺，而驚嚇位當然是發生於六名學生的「過去」劇情線。就像典型鬼片一樣，六名學生輪流以不同形式撞鬼，充滿台式校園風味。雖然這部份不算有新意，但拍得頗為驚嚇，配樂、攝影和氣氛營造各方面都不會輸給海外的鬼片，較少看鬼片的觀眾相信會感到非常驚嚇。

片長88分鐘，頭60分鐘是一套很普通但合格的鬼片，但臨近結尾，導演開始穿橋，原來電影由一開初就在玩弄小把戲，結局為電影加了不少分數，詳情不能在此說明，否則會令未看電影的讀者失去驚喜。在電影上半部份，導演就埋下了大量伏筆，其實在穿橋之前，我就感覺到有點不對勁，大約在穿橋之前一刻，我就開始猜到這個小把戲，還有結尾的真相。就算猜到真相，也會覺得電影充滿樂趣。

《女鬼橋》的導演奚岳隆算是一位較新的電影導演，今次更是他首次拍攝鬼片，就示範了怎樣利用一個小把戲去扭轉整部片，讓觀眾想再看多一次去尋找伏筆和彩蛋，十分成功。

責任編輯：Alvin

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