【專訪】《文學裡的植物課》作者潘富俊：植物不僅止於自然生態，文學也不是曲高和寡，兩者其實能攜手走入日常生活

文：愛麗絲

「我問阿公那些植物是什麼，他每一種都說是『土發仔』，我心想：『阿公你在敷衍我啊？』」潘富俊笑著回憶童年，鄉下所見植物都讓他備感興趣，而近日與國小友人聚會，朋友提及從前課後戶外活動總不見潘富俊身影，讓他想起當年埋首書堆的自己。

除了對植物好奇，潘富俊從小熱愛閱讀各式課外書，初中二年級曾投稿獲登，高中讀師範時更擔任文藝社社長。讀師範時，潘富俊還搞不懂大學是怎麼一回事，面對理工、文學、醫農與法商四類，他單純順從心之所向，選擇「得考試才能讀的醫農」，潘富俊自此左手文學，右手科學，開展出枝葉繁盛的世界。

文學和科學的相容與不相容

文學是綺麗想像，是頹傾美感，是跳脫現實甚而飛躍宇宙的思維，於是文學裡嫦娥奔月，有王昭君的「獨留青塚向黃昏」。古典文學讓潘富俊著迷，而專業領域的科學訓練，讓他追根究底——零下三十度的塞外，究竟是什麼植物能讓王昭君獨留青塚？潘富俊實地造訪，用科學方法測量植物密度等數據，精確找出青塚上共有二十二種植物，卻沒有任何一種真能在酷寒下永保常青。

這是文學與科學的不相容，文學歌詠的植物意象，在科學裡卻絕無可能。但植物與文學仍有其相容，開出燦然花朵，盤根錯節成鬱鬱蔥蔥。

每每在歷史文學讀到植物蹤影，潘富俊總想深入探查，對他而言，植物不僅止於自然生態，文學也不是曲高和寡，兩者其實能攜手走入日常生活，這便是潘富俊擔任台北植物園園長時的成就之一——重構台北植物園區規劃，不侷限科別屬性，而是與人文生活結合，創建「詩經植物區」、「民族植物區」、「佛教植物區」與「民生植物區」等，創新規劃經媒體刊登後，便有出版社向潘富俊邀稿，「從此就跌入深淵了。」潘富俊笑稱。

將文學與植物兩相結合，潘富俊陸續出版《成語典故植物學》、《楚辭植物圖鑑2.0版》、《紅樓夢植物圖鑑2.0版》、《詩經植物圖鑑》、《全唐詩植物學》、《中國文學植物學》等書，此次出版《文學裡的植物課》三冊有聲書，首冊以先秦為起點，研究《詩經》、《楚辭》、《論語》中的草木典故，第二冊一一考證唐宋詩詞裡的植物，最後一冊則講述章回小說裡的植物故事。與過往經驗不同，為以聲音呈現文本，潘富俊反覆調整文稿，縮短引用詩詞篇幅，讓文句淺白易懂，並搭配專業朗讀者錄製，給予讀者最佳聽覺體驗。

若說埋首植物與文學，最有趣、最有成就感的是什麼？潘富俊以《文學裡的植物課》中探討「百步穿楊」為例。憑藉植物專業，過往他曾懷疑楊樹葉子並不如柳樹纖細，相較百步穿楊，百步穿柳不是更技高一籌？而後，潘富俊研究文學史料，發現最早形容擅長射箭者，是戰國策中以百步穿柳描述秦國白起將軍，但在班固撰寫《漢書》時，卻以「百步穿楊」取代，這才流傳至今。「也許是部分文人、特別是江南文人，從未見過楊樹，便楊柳不分吧。」以專業知識仔細推敲，再從文學史料中求證，知識的趣味，便從枝微末節處迸發開來。

說不盡的植物故事

遍覽植物與文學，潘富俊喜歡的植物，自是深富文學意涵的。細數自己陸續買了三支古典文學中常見的筇杖、近十雙芒鞋，這些植物與文學的收藏，在潘富俊眼底全是說不盡的故事。

Photo Credit：潘富俊提供 潘富俊陸續購買近十雙古典文學中常見的芒鞋，這些植物與文學的收藏，在他眼底全是說不盡的故事。

我們常誤認陽明山上一片白茫茫，是芒草開出的花朵，其實是其果實，而隨處可見的芒草，或許被認為如野草般平凡無奇，卻是白居易詩文中對春日的歌頌，是一路被貶謫至海南島的蘇東坡「一蓑煙雨任平生」的豁達，是賈寶玉懸崖撒手、遁入空門後，踏著芒鞋，遠遠向父親賈政鞠躬的蒼涼。

Photo Credit：潘富俊提供 山上一片白茫茫，其實是芒草的果實。

談及《紅樓夢》中，曹雪芹深諳植物寓意，性格鮮明且對威權毫不妥協的晴雯，對應賈寶玉為祭奠晴雯所作的〈芙蓉女兒誄〉中於秋冬綻放的木芙蓉，「春夏開花沒什麼了不起，秋冬酷寒中盛開，才是真了不起啊。」農曆九月的秋冬時分，正是木芙蓉的花季，潘富俊讚賞其不畏寒冷的桀驁不屈，而一日之內，木芙蓉從晨起的潔白、正午的粉嫩、到傍晚的豔桃，更被稱為「三醉芙蓉」，迷人多變。

Photo Credit：潘富俊提供

Photo Credit：潘富俊提供

Photo Credit：潘富俊提供 一日之內，木芙蓉從晨起的潔白、正午的粉嫩、到傍晚的豔桃，更被稱為「三醉芙蓉」，迷人多變。

再談醉眠芍藥裀的史湘雲，其代表花為海棠，潘富俊鏡頭下一張結實纍纍的海棠果，正與蘋果同屬。甯榮二府的姑娘、公子們人人皆吃的檳榔最早出現於東漢，曬乾後的檳榔被稱為「大腹皮」，用以提神。唐宋詩詞中，檳榔逐漸變得普及，蘇東坡被貶至廣東與海南島時，也養成日日吃檳榔的習慣。

Photo Credit：潘富俊提供 海棠花。

Photo Credit：潘富俊提供 潘富俊鏡頭下一張結實纍纍的海棠果，正與蘋果同屬。

Photo Credit：潘富俊提供 檳榔與檳榔乾。

植物與文學是人類天生的共同愛好

潘富俊對植物、文學的熱情與付出不會白費。出版書籍屢次獲獎，多次受邀讓植物與文學相輔相成，潘富俊自謙不過是盡一點微薄之力，「畢竟我們所有知識都是前人給的，沒什麼好私藏的。」他協助中國成都開設詩經植物園區；至無錫演講時，對從九歲到八十歲的聽眾侃侃而談；疫情爆發前，對方一句「九寨溝不缺風景，我們缺的是文化與文學。」讓潘富俊親身造訪，只為發掘那些大塊假我以文章，推廣植物中的文學。

潘富俊還有許多想寫、想做的，譬如《台灣諺語植物辭典》、以植物特性為案件主軸的偵探小說。近期著手撰寫的《中國文學植物辭典》，則計畫集結植物學名、從古至今的名稱變化、文本引述、親自拍攝的植物照片，期待能成為文學系學生對照查找的植物辭典。潘富俊更期盼未來能書寫蘇東坡作品與人生中的一草一木，身為老饕，一路貶謫的經歷，讓蘇東坡不僅看遍、嚐盡所在之地的植物與食物，更自種藥草醫治自己與友人，這樣的文人經歷不僅罕見，更值得被以另一種視角記錄。