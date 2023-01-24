【專訪】《文學裡的植物課》作者潘富俊：植物不僅止於自然生態，文學也不是曲高和寡，兩者其實能攜手走入日常生活
我們想讓你知道的是
「植物與文學不該只是相關科系的專寵，而是人類天生的共同愛好。」憑著愛好與熱情，潘富俊不只書寫植物與文學，更自學攝影，鏡頭對焦，他拍出綠蔭扶疏，言談間俯拾即是。
文：愛麗絲
「我問阿公那些植物是什麼，他每一種都說是『土發仔』，我心想：『阿公你在敷衍我啊？』」潘富俊笑著回憶童年，鄉下所見植物都讓他備感興趣，而近日與國小友人聚會，朋友提及從前課後戶外活動總不見潘富俊身影，讓他想起當年埋首書堆的自己。
除了對植物好奇，潘富俊從小熱愛閱讀各式課外書，初中二年級曾投稿獲登，高中讀師範時更擔任文藝社社長。讀師範時，潘富俊還搞不懂大學是怎麼一回事，面對理工、文學、醫農與法商四類，他單純順從心之所向，選擇「得考試才能讀的醫農」，潘富俊自此左手文學，右手科學，開展出枝葉繁盛的世界。
文學和科學的相容與不相容
文學是綺麗想像，是頹傾美感，是跳脫現實甚而飛躍宇宙的思維，於是文學裡嫦娥奔月，有王昭君的「獨留青塚向黃昏」。古典文學讓潘富俊著迷，而專業領域的科學訓練，讓他追根究底——零下三十度的塞外，究竟是什麼植物能讓王昭君獨留青塚？潘富俊實地造訪，用科學方法測量植物密度等數據，精確找出青塚上共有二十二種植物，卻沒有任何一種真能在酷寒下永保常青。
這是文學與科學的不相容，文學歌詠的植物意象，在科學裡卻絕無可能。但植物與文學仍有其相容，開出燦然花朵，盤根錯節成鬱鬱蔥蔥。
每每在歷史文學讀到植物蹤影，潘富俊總想深入探查，對他而言，植物不僅止於自然生態，文學也不是曲高和寡，兩者其實能攜手走入日常生活，這便是潘富俊擔任台北植物園園長時的成就之一——重構台北植物園區規劃，不侷限科別屬性，而是與人文生活結合，創建「詩經植物區」、「民族植物區」、「佛教植物區」與「民生植物區」等，創新規劃經媒體刊登後，便有出版社向潘富俊邀稿，「從此就跌入深淵了。」潘富俊笑稱。
將文學與植物兩相結合，潘富俊陸續出版《成語典故植物學》、《楚辭植物圖鑑2.0版》、《紅樓夢植物圖鑑2.0版》、《詩經植物圖鑑》、《全唐詩植物學》、《中國文學植物學》等書，此次出版《文學裡的植物課》三冊有聲書，首冊以先秦為起點，研究《詩經》、《楚辭》、《論語》中的草木典故，第二冊一一考證唐宋詩詞裡的植物，最後一冊則講述章回小說裡的植物故事。與過往經驗不同，為以聲音呈現文本，潘富俊反覆調整文稿，縮短引用詩詞篇幅，讓文句淺白易懂，並搭配專業朗讀者錄製，給予讀者最佳聽覺體驗。
若說埋首植物與文學，最有趣、最有成就感的是什麼？潘富俊以《文學裡的植物課》中探討「百步穿楊」為例。憑藉植物專業，過往他曾懷疑楊樹葉子並不如柳樹纖細，相較百步穿楊，百步穿柳不是更技高一籌？而後，潘富俊研究文學史料，發現最早形容擅長射箭者，是戰國策中以百步穿柳描述秦國白起將軍，但在班固撰寫《漢書》時，卻以「百步穿楊」取代，這才流傳至今。「也許是部分文人、特別是江南文人，從未見過楊樹，便楊柳不分吧。」以專業知識仔細推敲，再從文學史料中求證，知識的趣味，便從枝微末節處迸發開來。
說不盡的植物故事
遍覽植物與文學，潘富俊喜歡的植物，自是深富文學意涵的。細數自己陸續買了三支古典文學中常見的筇杖、近十雙芒鞋，這些植物與文學的收藏，在潘富俊眼底全是說不盡的故事。
我們常誤認陽明山上一片白茫茫，是芒草開出的花朵，其實是其果實，而隨處可見的芒草，或許被認為如野草般平凡無奇，卻是白居易詩文中對春日的歌頌，是一路被貶謫至海南島的蘇東坡「一蓑煙雨任平生」的豁達，是賈寶玉懸崖撒手、遁入空門後，踏著芒鞋，遠遠向父親賈政鞠躬的蒼涼。
談及《紅樓夢》中，曹雪芹深諳植物寓意，性格鮮明且對威權毫不妥協的晴雯，對應賈寶玉為祭奠晴雯所作的〈芙蓉女兒誄〉中於秋冬綻放的木芙蓉，「春夏開花沒什麼了不起，秋冬酷寒中盛開，才是真了不起啊。」農曆九月的秋冬時分，正是木芙蓉的花季，潘富俊讚賞其不畏寒冷的桀驁不屈，而一日之內，木芙蓉從晨起的潔白、正午的粉嫩、到傍晚的豔桃，更被稱為「三醉芙蓉」，迷人多變。
再談醉眠芍藥裀的史湘雲，其代表花為海棠，潘富俊鏡頭下一張結實纍纍的海棠果，正與蘋果同屬。甯榮二府的姑娘、公子們人人皆吃的檳榔最早出現於東漢，曬乾後的檳榔被稱為「大腹皮」，用以提神。唐宋詩詞中，檳榔逐漸變得普及，蘇東坡被貶至廣東與海南島時，也養成日日吃檳榔的習慣。
植物與文學是人類天生的共同愛好
潘富俊對植物、文學的熱情與付出不會白費。出版書籍屢次獲獎，多次受邀讓植物與文學相輔相成，潘富俊自謙不過是盡一點微薄之力，「畢竟我們所有知識都是前人給的，沒什麼好私藏的。」他協助中國成都開設詩經植物園區；至無錫演講時，對從九歲到八十歲的聽眾侃侃而談；疫情爆發前，對方一句「九寨溝不缺風景，我們缺的是文化與文學。」讓潘富俊親身造訪，只為發掘那些大塊假我以文章，推廣植物中的文學。
潘富俊還有許多想寫、想做的，譬如《台灣諺語植物辭典》、以植物特性為案件主軸的偵探小說。近期著手撰寫的《中國文學植物辭典》，則計畫集結植物學名、從古至今的名稱變化、文本引述、親自拍攝的植物照片，期待能成為文學系學生對照查找的植物辭典。潘富俊更期盼未來能書寫蘇東坡作品與人生中的一草一木，身為老饕，一路貶謫的經歷，讓蘇東坡不僅看遍、嚐盡所在之地的植物與食物，更自種藥草醫治自己與友人，這樣的文人經歷不僅罕見，更值得被以另一種視角記錄。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。