五個關於「打拋」常見的誤解澄清：不要輕易去脈絡譴責台灣的泰式料理

前陣子關於「打拋」，吵得沸沸揚揚。內容我就不再複述了。今天單刀直入來跟大家說明幾個關於打拋常見的誤解。

一、打拋意思不是又打又拋，而是一種香料「打拋葉」。因為打拋葉的泰文是กะเพรา，轉寫成kaphrao，直接音譯而來。打拋葉正式中文名字是聖羅勒。沒錯，就是一種羅勒，跟九層塔很像的植物。九層塔也是一種羅勒。這些植物都同科同屬。形態跟味道近似，但不同種（不是不同品種，是不同種。請勿將種跟品種搞混喔！）打拋的葉子是橢圓形或卵形，邊緣有明顯的鋸齒，枝條跟葉子上都有細毛。這三項特徵可以跟其他常見的羅勒區分。

二、不是因為台灣人不習慣打拋的味道，而是早期台灣根本沒有打拋可以使用。我身邊吃過真正打拋的台灣人，還沒有不能接受的。1975年泰國跟台灣當局斷交後，許多泰國華僑遷移到到台灣。部分為了謀生而經營泰式餐廳，因為找不到打拋葉，只好用台灣常見的九層塔取代。另外，還有一些緬甸華僑、雲南傣族經營的餐廳，為了吸引大家消費，不得已只好在餐廳前面加了泰字。就像台灣最大泰式料理連鎖店的名稱瓦城，其實是緬甸曼德勒的舊稱。台灣許多所謂的泰式料理，跟擺夷料理、緬北料理混淆，是有歷史脈絡，不要輕易去脈絡而譴責台灣的泰式料理。只能說戰爭讓大家生活不易。早期台灣體諒、支持這些外來人口經營餐廳的溫暖，不應該輕易遺忘。

圖片來源：《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌》 在台中東協廣場就能買到打拋葉

三、打拋葉的味道比九層塔「淡」。是淡，不是濃。是淡，不是濃。是淡，不是濃。很重要講三次！泰國相對不喜歡九層塔那麼重的味道，所以使用打拋比用九層塔多。就像泰國不喜歡薑那麼重的味道，所以多用手指薑去腥，少用薑。

四、打拋不是只能做打拋豬，還可以打拋牛、打拋雞、打拋皮蛋。愛怎用怎麼用。而且肉不一定要剁成碎末。也可以是肉絲或肉片。

五、台灣的泰式料理店吃不到真正的打拋，這也是天大的誤解。台灣早就很多泰式料理店使用真正的打拋去做料理了。我的書《舌尖上的東協》附錄裡的餐廳，就有使用真正打拋的。我個人的經驗，大概十年前我就知道台灣有引進真正的打拋葉。2013年我首次在台中第一廣場見到販售新鮮打拋葉。現在台灣栽培的打拋越來越多，而且打拋很好種，一點也不會不適應台灣的氣候。

圖片來源：《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌》 台灣農民自己栽培的打拋葉

好了，解釋完畢，我要採打拋做午飯去了。吃一波打拋豬、打拋牛、打拋皮蛋。還有很多台灣誤解的東南亞香料，下次再寫。更歡迎大家閱讀一下《舌尖上的東協》，好好認識一下融入台灣的東南亞文化。

打拋葉（聖羅勒）小檔案

拉丁學名：Ocimum tenuiflorum L.

科名：唇形科Lamiaceae

遠產地：印度

海拔高：低海拔

直立草本或亞灌木、幼枝被細毛。單葉、對生、鋸齒緣。花細小，輪繖花序頂生。堅果細小。適合栽培在熱帶、土壤潮濕的環境。

圖片來源：《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌》

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書籍介紹

《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌》，麥浩斯出版

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作者：胖胖樹 王瑞閔

如果說味道是開啟人類記憶的鑰匙，那麼家鄉料理就是減緩思鄉情緒的良方。為了能在異地品嚐故鄉的味道，早期新住民從家鄉帶來少許容易繁殖的香料植物與蔬菜，像種花般，用花盆栽植在陽台、屋頂，或院子裡。數十年來，早已透過飲食，從越式、泰式、緬式、印尼料理中，悄悄地融入了你我的生活，成為台灣文化拼圖中不可或缺的一塊。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒