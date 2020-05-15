緬甸公佈紓困計畫：「疫情帶來前所未有的挑戰，各行各業都不能獨善其身」

文：羅裡·華萊士＠仰光（南洋誌）

緬甸政府最近公佈了一份15頁的「新冠疫情經濟紓困計畫」官方文件。計畫涵蓋超過五十項措施，主要是向外界概述其應對疫情經濟衝擊的方案藍圖，而具體細節還在敲定。有關官員仍正在與企業領袖、經濟發展夥伴與世界銀行等國際金融機構磋商，討論如何分配資金及實施各措施。

國務資政翁山蘇姬在文件的序言中承認，疫情會對國家經濟帶來「前所未有的」挑戰，各行各業都不能獨善其身，並且提到稅收短缺的問題。她表示，紓困計畫旨在減輕不可避免的影響，同時建立基礎讓經濟可以在疫情過後迅速復甦。

「毫無疑問，新冠疫情已在我們的國家、經濟和人民蒙上了長長的陰影。但通過立即採取果斷的行動，我們可以減輕個人和家庭所面臨的經濟負擔，增強我們前線醫療工作者的能力 … 並支撐我們國家的宏觀經濟狀況，」這位民政府領袖說。

文件沒有列明計畫需要多少資金。根據財政部副部長Set Aung，整個計畫將向經濟注入約20億美元。

「新冠疫情經濟紓困計畫」主要包括糧食援助和現金轉移等救濟措施，稅收優惠、企業貸款、改善營商環境等支持商界舉措，銀行利率下調，成立貿易融資基金及放寬對銀行的監管。該計畫也降低了在緬甸做生意的成本，好讓中小企業得以生存。大多數支持企業措施僅適用於本地公司。

自3月份冠狀病毒爆發以來，緬甸的旅遊業，零售業和製造業承受了嚴重衝擊，營業額大跌，加上移徙工人也從泰國等返國，令失業的勞工數以十萬計。同時，緬甸正值農業種植季節，抗疫措施令農民無法拿到資金種植水稻等農作物，使糧食短缺危機迫在眉睫。除飯店業與製造業外，貿易、物流、房地產、金融等企業都飽受重挫。

在「新冠疫情經濟紓困計畫」公佈不久之前，國際貨幣基金組織（IMF）將今年緬甸GDP經濟增長預測從6.4％下調到1.8％。雖然根據世界貨幣組織（IMF）4月的預測，緬甸仍是今年世界中極少數能維持經濟正成長的國家之一，1.8％成長率仍是自軍政府在2011年將權力移交給登盛政府以來最低的增幅。

新冠疫情爆發導致的經濟損失對緬甸其實是雪上加霜。羅興亞危機在2017發生後，旅遊、飲食業一蹶不振，營業額還在慢慢復甦。同時，經濟改革在翁山蘇姬政府前期退居二線。開放保險業、實行新公司法、石油和天然氣招標等多項重大政策一再拖延，令市場對這個堪稱東南亞「最後處女地」的信心江河日下。

翁山蘇姬政府於3月中成立了應對新冠疫情經濟打擊的國家級委員會，由她內閣成員當吞（Thaung Tun）領導。當吞是投資和對外經濟關係部長兼投資委員會主席。雖然政府當時已開始推出一系列政策，但商界及投資者均認為規模太小，猶如螳臂擋車。翁山蘇姬面對排山倒海的壓力，加緊提出「新冠疫情經濟紓困計畫」。

駐仰光的經濟學家歐文（James Owen）表示，即使欠缺細節，該文件總括了政府打算採取的一系列行動，同時考慮到要平衡各種因素需要，例如公共衛生安全、經濟、就業與政府財政可持續性。Owen是非政府組織亞洲基金會（The Asia Foundation）的政策顧問。

「然而，從文件中很難看到政府認為哪些取捨更為重要，」他說。

Photo Credit: AP/ 達志影像 緬甸政府官員到市場發送口罩給菜販

救濟紓困迫在眉睫

根據多個在仰光的經濟學家和分析員指出，燃眉之急乃糧食援助、現金轉移和免除電價等救濟措施，並使小型企業得以維持生計。

紓困計畫某程度的確為弱勢家庭、貧困人士提供迫切援助，以及增添對勞工的社會福利。但是政府還沒有公佈任何細節，無從得知這些援助計畫是否都能切實執行。鑑於緬甸仍欠缺社會福利制度，加上很大比例用戶又沒有銀行賬戶，政府向偏遠地區及衝突地區的人群提供救濟是難上加難。

緬甸國會議員、著名珠寶商人Thet Thet Khine向緬媒表示，翁山蘇姬政府在紓困上正盡力而為，但紓困計畫只針對正規經濟，卻忽視了緬甸的龐大非正規經濟及其牽涉的勞動人口。Thet Thet Khine曾是執政黨全國民主聯盟的一員，今年脱黨自立門戶，成立人民先鋒黨 （People’s Pioneer Party ）。

政府還會將現有的緊急貸款基金從1,000億緬幣（約7,200萬美元）擴大到5,000億緬幣（3.6億美元），並另設一個1,000億緬幣基金來促進貿易融資。

緊急貸款基金是針對受影響的中小、紡織和旅遊業。但眾多本地商人表示基金的篩選過程缺乏透明度，公平性成疑。基金的貸款是無條件的，申請公司不需要保證貸款將用於支付工人工資、或承諾不會用作股息或紅利。

外資歡迎，稅收需澄清

整體而言，本地商會與外國貿易機構對紓困計畫表示歡迎，但均表示當局需提供更多詳情。歐盟駐緬商會總裁Marc de la Fouchardiere坦言，「這紓困是一場與時間的競賽。當下首要任務是確保紓困措施能盡快到達前線」。

「外企也同樣面臨著巨大的壓力。如果政府未能採取行動，一些外商便有可能撤資。對我們來說，仔細研究紓困計畫的細節十分重要。我們已經與政府展開對話」。

他說，商界歡迎政府延遲商業稅和公司稅的納稅期限，以及免除有關疫情的醫療用品相關稅款。

這位歐洲商業代表敦促當局澄清稅收抵免是否適用於非本地企業。Fouchardiere警告，如果外國廠商和飯店等捱不過新冠經濟衝擊，那將對緬甸就業和經濟帶來長遠的影響。

可是，有些稅收優惠政策卻較具爭議。免除預提稅和稅收抵免只會提高公司利潤率，而不一定使僱員或小型企業受到保障。

Photo Credit: AP/ 達志影像 消防車在仰光街上噴灑消毒劑

銀行業不良貸款困身

當局已暫停對本地商業銀行要求提出國際財務報告。緬甸央行已將本地商業銀行的合規期限延長三年至2023年。財政部和央行亦會成立一個「資產管理公司」，用於在未來五至七年吸納本地銀行的不良貸款，給銀行「一些喘息的空間」。

政府變相承認，如果不採取這些措施，銀行業可能會四面楚歌。

「銀行正在積累不良貸款。這些措施或許有必要，但它們突顯了銀行業的不透明性，同時值得儲戶關注。」緬甸分析員Aung Thaw Zin表示。他補充，央行將主要銀行利率下調3個百分點的決策，可能導致民眾大量提取存款。但央行已將準備金率從5％下調至3.5％，以應對商業銀行流動性的問題。

紓困計畫的資金由政府預算配置，央行融資以及世界銀行、亞洲開發銀行等國際金融機構提供最多約5億美元的資助提供。

因為緬甸在國際金融市場上無法獲得大量的低息貸款，國內銀行又無法向政府借貸，短期內央行有必要為赤字融資。公共財政專家Andrew Bauer解釋，緬甸不需要擔心央行融資會導致通貨膨脹，因為挑戰在於克服通貨緊縮。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒