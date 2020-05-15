亞太離岸風電技術定錨台灣，丹麥風機龍頭「西門子歌美颯」宣布在台擴建計劃

來自丹麥的離岸風電風機龍頭西門子歌美颯，今（15）日偕加拿大北陸能源的「海龍風電」共同宣布在台擴建計劃。除了將雇用450名台灣離岸風電人才，更將與台灣供應商合作，將號稱有「風機心臟」的機艙組裝技術留在台灣，在台打造亞太區域離岸風機的機艙產業聚落。

西門子歌美颯是第一個將台灣選作亞太區域離岸風電營運總部的風機供應商，目前台灣有6個離岸風場的風機，是由西門子歌美颯提供，佔全台風場容量超過4成（全台到2025年一共有5.2GW的風場將完工，西門子歌美颯與不同風電開發商簽約，截至目前將提供風機容量一共2.3GW）。

西門子歌美颯在去（2019）年11月獲海龍風電優先承攬合約，將提供彰化外海的海龍2A風場裝置容量一共300MW的風機。西門子歌美颯亞太區總經理倪邇思（Niels Steenberg）今日表示，感謝海龍選擇西門子歌美颯作為供應商，有了這樣的訂單基礎，更能確定進一步擴大在台投資，將奠基於原來的機艙組裝廠投資計劃，在2022年啟動擴建計劃，將雙倍擴增土地面積及生產區域至6公頃、雇用雙倍的員工數，另外也會增設3棟新廠房，包括2條新產線及1座新倉儲中心。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang攝

西門子歌美颯位於台中港的機艙組裝廠正在興建中，將於2021年開始生產，會提供給沃旭能源的大彰化離岸風電東南與西南風場，一共900MW的風機。

倪邇思表示，機艙是「風機的心臟」，裡面有包含超過1萬個零組件，這些零組件有的非常大型（像是機艙罩與鼻錐罩）、有的非常重，在台灣蓋機艙組裝廠將能掌握運輸距離和地理優勢，能替台灣創造供應價值鏈，有輸出的機會。目前西門子歌美颯已與5個供應商簽署有條件合約，將提供8種機艙零組件在地化：

永冠與AH industries：輪彀、風機後端鑄件

KK Wind Soltuons：不斷電系統、電源轉換系統

信邦電子：電纜線

先進複材Atech：機艙罩、鼻錐罩

台灣福士Wurth：繫固件

倪邇思強調，這些擴大投資的項目，是在國產化的要求之外，額外增加對台灣的投資承諾，投資將超出台灣風機製造的產能，希望未來能將這些技術，出口到其他國家。

另外，西門子歌美颯目前在台灣的員工剛破百人，其中有超過一半是台灣人，倪邇思承諾，未來比重台灣員工會越來越高，希望2025年時，將有500名員工，至少400-450是台彎人。

海龍風電國產化審查觸礁，靠西門子助攻盼7月前有好結果

西門子歌美颯的全球總部將在5月19日宣布最新的風機技術，倪邇思表示，風機技術是不斷進步的（像西門子歌美颯提供給允能、沃旭的風機規格為單支裝置容量8MW，未來給海龍風場的風機裝置容量可能會大於單支11MW），希望將最新的技術留在台灣，擴廠也是為建造更新、更大的風機，讓台灣在地的供應鍊夥伴能加入西門子歌美颯，以增進本土供應鏈的出口潛力為目標。也希望這樣，能協助海龍風場通過離岸風電產業關聯性的審查。

為了扶植國內產業技術，經濟部在離岸風電政策規劃中，特別設有「產業關聯性」條件，讓開發商從外圍、較不關鍵的項目開始選用國產化產品，逐步要求風機的關鍵零組件逐年達到國產化，最終希望能達到風場國產比例70%的目標。

位於彰化外海的海龍2A風場在2018年通過遴選，取得2024年300MW的併網容量，不過在國產化的產業關聯性審查，目前尚未通過。海龍表示，是包括發電機、配電盤、發電機、葉片等4個在地化項目有困難，因而之前的審查沒有通過，目前正與政府溝通中，希望6、7月時會有好的結果。

倪邇思說，離岸風電的規模全球擴張，區域必須有營運中心；亞洲各國有不同的潛力，之所以選擇台灣不是日本和韓國，是因為政府的政策清楚，執行清楚，苗栗外海也已經有了風場建置的成果。

不過依照國產化的項目要求，目前西門子歌美颯在2021年只需要滿足10項（沃旭風場），到了2024年海龍的風場，則有27項。倪儞思也坦承，機艙組裝廠蓋好後，機艙年產量將超過台灣風場規劃的裝置容量，單靠海龍風場專案不可能涵蓋全部，未來還要靠第三階段釋出的風場，或是亞洲其他風場來平衡這些投資。

而針對未來將釋出第3階段區塊開發（2025 - 2030年）的遊戲規則，面對10年10GW的風場容量，北陸能源表示有意願參與，希望520政府就職、內閣人選抵定後，規則能盡快出來。

台灣未來離岸風場完工時間表

2020 ━━ ━┥ 上緯（海能風電378MW）

德商達德WPD（允能風電320MW） 2021 ━━ ━┥ 德商達德WPD（允能風電320MW、麗威風電175MW）

丹麥商沃旭能源（大彰化東南及西南風場 900MW）

丹麥商哥本哈根基礎建設基金 CIP（彰芳風場100MW） 2022 ━━ ━┥ 德商達德WPD（麗威風電175MW） 2023 ━━ ━┥ 丹麥商哥本哈根基礎建設基金 CIP（彰芳風場452MW ) 2024 ━━ ━┥ 丹麥商哥本哈根基礎建設基金 CIP（西島風場 48MW )

中鋼（中能風場300MW）

台電（台電風場300MW）

加拿大北陸與新加坡玉山能源共同開發（海龍二號 300MW） 2025 ━━ ━┥ 丹麥沃旭能源（大彰化西南337.1MW+大彰化西北582.9MW）

加拿大北陸與新加坡玉山能源共同開發（海龍二號 232MW、海龍三號512MW）

西門子歌美颯目前提供包括我國首座已完工運轉的離岸風場「海洋風電」等6個風場風機：

海洋風電（128MW）

海能風電（376MW）

允能風場（640MW）

大彰化東南及西南風場（900MW）

海龍2A風場（300MW）

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核稿編輯：楊士範