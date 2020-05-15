由「教育無掩雞籠論」到批鬥考評局，項莊舞劍，意在沛公

教育局的香港版《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》出場了，文革還會遠嗎？

先是利用社交媒體上的材料人格謀殺兩個考評局中高層，再由林鄭月娥接受《大公報》訪問發表「教育無掩雞籠論」，然後利用一條試題上綱上線式批鬥，教育局立即歸隊罕有地發聲明強烈譴責，接著就是外交部駐港專員公署接力，重用「無掩雞籠」這條line to take來批判——考試屬一國兩制下特區內部事務，外交部哪裡有權過問？這更反映現在中共的統治如何禮樂崩壞。如無意外，明天就會有中共圈養的所謂學者出來聯署譴責。

中共要鬥人，就是這樣子。整風、反右、文革也是如此，先找出某人某說法來上綱上線，然後不斷發動群眾批鬥，造成聲勢之後，被鬥的名單會愈來愈長，被整的群體就這樣被「揪出來」繼續鬥。整風批鬥王實味的《野百合花》，反右批判諸安平「黨天下」說法，文革就是批判吳晗《海瑞罷官》。

這次的文革攻勢，明顯的目標當然是香港的教育體系，要鬥教育界，大中小學、考評、課程設計、教科書，造成聲勢後，全都要整肅，要跟黨走。

發動批鬥的另一個目的，是利用所謂民族主義論戰來轉移公眾視線，如無意外，接下來一定會出現多日罵戰，刺激中間選民的神經，一旦民族主義上頭，足以令他們走向淺藍，或者至少不再同情黃營。公眾被轉移視線，那麼政府的無能、警隊的知法犯法，即將來臨的國歌法和廿三條，都更容易被淡忘。

這不是危言聳聽，當年梁游宣誓事件，連帶人大釋法DQ，其實就是拿「支那」一字來舖天蓋地批判，中間民意歸邊，中共就上下其手，以莫須有罪名DQ更多人。

什麼傷害民族感情，都是上綱上線廢話，那條題目問是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。講明是參考試卷提供的資料之餘，就考生所知作答，而日本對中國的禍害考生早已滾瓜爛熟，那就是「就你所知」的內容，稍為正常的考生也不會看到正面的資料就答同意利多於弊，根本不能說是資料和題目引導考生。

這是歷史科，不是大陸的思想與政治科。問是否同意也要批鬥，就等於記者問受訪專家是否同意台灣加入世衛也被批為助長台獨一樣。欲加之罪，何患無辭。

項莊舞劍，意在沛公，一方面要整肅教育界，一方面利用民族主義來逆轉民意。大家絕對不能掉以輕心。

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