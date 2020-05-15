江啟臣喊話北京「一國兩制在台灣沒市場」，將提「兩岸交流準則」劃清黨員與對岸紅線

因應520總統蔡英文將開啟第二任期，國民黨黨主席江啟臣今（15）日召開「國政挑戰記者會」，會中他以民調結果盤點蔡英文政府4年執政的成績單之外，並針對各界關注的國民黨兩岸論述提出幾大原則，強調國民黨將努力成為「台灣安全、台海和平」的保障。江啟臣也在談話中對北京喊話，呼籲中共當局「放棄武力犯台，正視『一國兩制在台灣沒有市場』的事實」。

國民黨在兩岸關係上的「4個價值基礎」

江啟臣強調，國民黨曾在「九二共識、一中各表」的基礎上，推展兩岸制度性協商，過去也曾簽下一系列對台灣有益的協議，這些貢獻不該被抹滅。面對國際情勢、兩岸局勢的變遷，現在國民黨應該去思考的是如何開啟新頁，為兩岸找到能持續互信的基石，這是當前的挑戰。

另外江啟臣也說，國民黨必須拒絕惡質「買辦」滲透，但也要保障合情合理合法的兩岸交流，不受污名連累。因此，黨部將研議並制定《黨公職人員兩岸交流行為準則》，針對兩岸交流行為，講清楚中間的份際跟紅線，也給予黨員清楚的遵循規範。



江啟臣強調，最重要的是，國民黨必須在兩岸關係上，站穩價值基礎；不要動不動就被扣帽子說是「中共代理人」。從黨內外的討論中，江啟臣歸納出4個原則，分別是「中華民國的空間」、「自由民主的價值」、「台灣優先的堅持」、「安全和平的保障」。

值得注意的是，江啟臣今天所提的4個原則，和蔡英文在2019年、2020年元旦發表的談話中，提出的「4個必須」有些類似處。 蔡英文當時提出4個必須包括「必須正視中華民國存在的事實」、「必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持」、「必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異」、「必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談」。另外蔡英文在今年1月總統大選勝選發表的勝選感言中，也再次強調「和平、對等、民主、對話」是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵。 可以看到江啟臣和蔡英文都強調了「中華民國」和「自由民主」這兩個要素。

江啟臣進一步說明，中華民國是兩岸的歷史紐帶，自由民主是台灣的共識價值。中華民國憲政對自由民主的承諾，則是台灣民眾安全感的基礎。因此北京政府現在越是打壓中華民國，越是背離自由民主，就越是造成台灣民眾的認同疏離。尤其是當前中美衝突加劇，有重回冷戰架構的趨勢，雙方近來在台海周邊軍事行動日益頻繁，更逐漸提高區域衝突的風險。兩岸過去好不容易締造的和平氣氛已不復存。

江啟臣也質疑，蔡英文政府現在一昧「依賴美國」的外交政策是否適當？兩岸的互動過程中主權爭議存在，國民黨過去就是透過堅持「一中各表」在確保中華民國的空間，但這過去4年，國民黨沒執政，民進黨執政，民進黨政府跟北京之間，讓兩岸的模糊空間、彈性空間都已經被封殺了，「這樣未來怎麼辦？」

向北京喊話：放棄武力犯台

江啟臣也指出，任何有歷史感的人，都清楚戰爭的殘酷，也不應讓台海繼續陷入惡性衝突的螺旋當中。他提起自己在1996年台海飛彈危機時在金門當兵，屬於特戰部隊，江啟臣回憶，當時他連續8個月沒有休假，有陣子天天晚上戴著鋼盔、抱著槍，睡在坑道當中，隊上同袍都寫好遺書，隨時準備上小艇出海。

江啟臣說，那時候台灣可能沒什麼感覺，就是股市在跌；但金門的氣氛完全不同，因此他充分感受，戰爭與和平的一線間。

江啟臣也表示，

我要在此鄭重地呼籲北京，請務必保持冷靜，正視中華民國的存在，放棄武力犯台的威脅，正視「一國兩制」在台毫無市場的事實。 同時我也要呼籲蔡總統，回到憲法基礎處理兩岸關係，更不能低估台灣陷入軍事衝突的風險。如果像之前放言高論，您曾經說台灣「站在全世界抵抗中國壓力的最前線」，我想，這並非全民之福。

江啟臣最後表示，國民黨是個經歷過戰爭的政黨，他自己也曾經站在戰爭的邊緣，如果國家有需要，他不懼戰，但是他希望這一代，不需要像當年他的父母一樣擔心他們的孩子。今天身為黨主席，他將帶領國民黨盡一切努力，成為「台灣安全、台海和平」的保障。

針對憲改議題，江啟臣則表示，國民黨也支持修憲降低公民參與的年齡門檻，包括把投票權下降到18歲，這個案子他也已經提出。但針對修改國號、國土這樣的修憲議題，國民黨的立場很清楚，「這不是我們的主張」，如果蔡英文總統想提出修憲他會尊重，但必須要有朝野共識，還要全民賦權，請民進黨一定要尊重全民的意願。

國民黨的改革何時啟動？

由於江啟臣上任前，國民黨就已經開始啟動各項組織改革，江啟臣今天也說明，整個改革工程中最關鍵的是目前正在進行中的改革委員會。委員會的組成與運作有「多元」與「對話」兩大原則，因此邀請了不同世代的中常委、黨籍民代與里長、前政務官，以及一些學者專家與會。江啟臣補充，這些委員不見得是黨員，但代表了黨內與社會的各種聲音，這是非常關鍵的。

江啟臣說，實際上運作下來，不諱言改委會中有很多的意見，有辯論有衝突，但他從會議紀錄中，也看到不同立場間，透過對話形成的互相理解，以及逐漸凝聚的共識。這個過程非常重要，因為沒有真正開放的辯論溝通，就不會有最好的共識，就無法締造真正的「團結」。

江啟臣說明，改委會的4個小組，都預計在6月底前提出建議報告，包括各界非常關心的兩岸論述也在其中；最後他會帶領黨中央，參酌委員們所提出的方案建議，擬定他參選時所提的「國民黨重設計」的方案，最後交付給中常委、全代會審核。他也強調，國民黨必須習慣「由下而上」的討論，才能適應民主多元時代。

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核稿編輯：楊士範