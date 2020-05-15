台積電宣布將在美國亞利桑那州設新廠，川普政府政治考量多

台積電今（15）日宣布有意在美國設廠，預計斥資至少120億美元（約新台幣3590億元），將於2021年動工，2024年開始量產，月產能約為2萬片晶圓，可直接創造逾1600個高科技專業職缺，間接帶來上千個工作機會。

興建第二座生產基地，需具備三大要素

台積電在聲明文表示，在美國聯邦政府和亞利桑那州的共同理解和支持下，有意在美國興建並營運晶圓廠，將採用5奈米製程技術生產半導體晶片；2021年開始興建，預計至2029年在此專案上的投資將達120億美元。台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座晶圓廠，亞利桑那廠將是其在美國的第二座生產基地。

《聯合報》報導，台積電董事長劉德音今年1月中旬首度鬆口，透露正在評估赴美設廠計劃，必須符合成本效益、規模經濟、人員組織與供應鏈完備這三大要素，當時因條件還未達標，具體投資計劃暫未出爐。

不僅是商業利益，政治考量更重

《紐約時報》指出，自武漢肺炎爆發後，美國開始對供應鏈過度仰賴中國感到不安，川普政府希望半導體產業能自給自足，鼓勵台積電、英特爾（Intel）、三星（Samsung）等廠商赴美設廠。《彭博新聞》則分析，川普政府很少直接以投資方式干預特定展業，若主動提供資助，讓台積電在美國設新廠，可增加美國就業機會，川普政府也是利多，緩解疫情帶來的經濟衝擊和失業率，有助今年年底的總統大選，並可達到拋磚引玉效果，造成全球貿易重組。

不過，台積電聲明文中並未提到美國或亞利桑那州政府提供何種幫助。《科技新報》報導，劉德音在近日電話會議中曾表示，成本條件不足，還需大力壓低成本；但川普政府心意已決，據傳台灣總統蔡英文也召見相關高層；透過政治，或許真能克服商業困境。

台積電在美國增設新廠不僅具商業意義，更具有濃厚政治考量。《彭博新聞》指出，美國有能力在國內生產機敏零件，可降低國安風險；台積電握有高效能半導體技術，在海峽兩岸發展高科技產業的競爭中，佔有重要地位。不過《紐約時報》等外媒也分析，台積電亞利桑那廠預計採用的5奈米製程技術，目前雖然是最頂尖技術，但等到能開始量產時，可能已不是最先進的技術了。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範