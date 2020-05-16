Telegram創辦人宣告放棄區塊鏈項目：希望你們在我失敗的地方成功

全球最大通訊軟體之一的Telegram，其創辦人Pavel Durov13日在其個人電報頻道發文，正式宣告旗下區塊鏈項目TON停止營運。其中主要闡述對於美國監管機構的不滿，對法規大發牢騷，並警告用戶未來可能出現類似於TON的區塊鏈項目，但不會與Telegram之間有任何關聯。

Pavel Durov發佈了一篇名為「什麼是TON而它為什麼會結束？」的告別文，表示為期兩年半的區塊鏈項目Telegram Open Network（TON）將停止更新。

Durov仍對TON感到自豪，他指出，TON基於比特幣、以太坊的去中心化機制所衍伸，但可擴展性遠遠超過這些區塊鏈項目。其技術與電報整合後，更可能徹底改變大眾存錢、轉帳以及處理資訊的方式。

美國政府管太寬

對於俄羅斯人來說，Durov的存在有如《駭客任務》真人版，年僅22歲就推出俄羅斯主流社交平台VKontakte，後來由於俄羅斯安全部門要求提供其平台密鑰而離開該國。而諷刺的是，如今的TON項目卻又遭到美國監管單位的阻饒。Durov在文中表示：

想像一下，幾個人將籌集資金打造一座金礦，將日後產出的黃金平均分配。而法官卻告訴礦主：許多人因為追求利潤而投資金礦。他們不想要自己的黃金，是想賣給給其他人。所以你不能把黃金分配給他們。

這正是TON（金礦）、投資者和加密貨幣Gram（黃金）當前的情況，法官將大眾對於比特幣的高買低賣，與Gram代幣混為一談。

讓Durov更為火大的點在於，美國不僅禁止Gram在當地發行，甚至禁止在全球各地流通。理由是若在各國發行，美國公民仍可能找到訪問Gram代幣的途徑。因此即使全球各國都對於Gram毫無異議，美國仍裁定大規模封鎖Gram的代幣發行。Durov表示：

如果美國某天突然決定禁止販售咖啡，並要求關閉位於義大利的咖啡店，理由是有些美國人可能會來義大利......我很懷疑有人會同意這個論點。

投資人何去何從？

鏈新聞追蹤TON項目已久，如今這個在2018年募集了近17億美元的項目宣告難產。受影響的除了長期沒有營利機制的Telegram之外，衝擊最大的莫過於等待已久的投資人。

先前鏈新聞報導，Telegram因延遲發幣，觸發12億美元折價贖回條款。根據該協議，投資者將能贖回最多72％的資金。Telegram當時在發給投資者的信件中指出：

對於那些希望繼續等待發幣的投資人，除了折價收回投資款項外，作為您對TON保持信心的感謝，我們為您提供以下選擇：到2021年4月30日，您將獲得原始投資的110％，比折價終止的金額高出53％。

鏈新聞對於此條款也進行了解讀，由於美國監管因素，美國投資者將被迫「折價贖回初始投資」，也就是僅能贖回72％的投資金額。而如今TON確定不會發行，因此其它地區的投資者，能否獲得Telegram允諾的110％替代方案仍不得而知，Durov在文中也未提及。

社群版的TON項目

Durov指出，今天是Telegram積極參與TON項目的最後一天。他警告說，未來可能會出現一些基於TON技術的區塊鏈項目，它們與Telegram將不會有任何關聯。

事實上在5月初時，Telegram的技術夥伴TON Labs已經決定不等Telegram解決監管問題，而先行發佈名為Free TON的分叉版本，代幣供應上限同樣為50億枚，85％將免費分配給TON合作夥伴和用戶、10％分配給開發人員、5％分配給驗證節點。

Free TON社群主要成員技術長Mitja Goroshevsky，對於Durov的宣言也向cointelegraph發表了評論：

顯然地，Durov是被迫發表此聲明，但我同意他所有觀點，尤其是最後關於權力下放的聲明。這與Free TON的目標完全吻合。我們將持續在全球開發，打造基礎設施並分配TON代幣，我們將把它交到數以百萬的人手中，因為那是正確的目標！

Durov在文末強調了權力下放的重要性：

我謹祝所有在世上爭取權力下放、平等的人民。你正進行一場正確的抗爭，而這很可能是我們這一代中最重要的「戰役」，希望你能在我們失敗的地方成功。

延伸閱讀：

本文經鏈新聞授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航