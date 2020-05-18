《在這樣的雨天》：是枝裕和成功邀約伊森霍克，促成法國兩大影后合作

文：是枝裕和

2018／8／23

由於聽說住院中的希林狀況不太好，我決定中斷《真實》的前製作業，閃電回國。我將在飛機上寫的信投到希林家的信箱，只待了一晚便馬上返回巴黎。晚上九點半回到戴高樂機場，檢查E-mail後發現我不在的這兩天，原本預計要當老牌演員女主角（由凱薩琳飾演）家的房子拒絕拍攝，劇組通知我想重新勘景。三月勘景拜訪那棟房子時，我一眼就愛上了它那面向中庭、宛如圓形陽臺的空間，打算以那裡為電影開場序幕，上週才剛寫好劇本定稿的。在距離十月四日開鏡只有七週的這個時間點，有將近七成內容要在那裡拍攝的房子化為烏有，實在是「不可能」的危機。

我從去年二○一七年九月起，距離開鏡一年多前便到處在看巴黎郊外的房子，順便當做劇本場勘。我最初想像的畫面，是《日落大道》裡葛洛麗亞．史萬森所飾演的過氣女星——諾瑪．黛絲蒙居住的那棟豪宅。

我將場勘範圍延伸到巴黎郊外，列了幾個名單提給凱薩琳看，她卻一口回絕：「那裡不是巴黎。」、「我不想離開巴黎。」

「我不認為這個主角會離開巴黎住在那種鄉下地方。因為她又沒息影，還繼續在拍電影吧？」凱薩琳語帶說服力，提出煞有其事的理由，令我完全無法說出：「妳只是覺得移動很麻煩吧？」「那麼遠的地方，早上路會很塞，要花一個小時以上的車程，加上我中午前動不了身，這樣一來抵達拍攝現場就會超過一點了喔？」

沒錯，一旦她繼續追擊，我也不太有勇氣堅持己見了。若是那樣的話，晚秋時節的巴黎日照時間一天比一天短，無論如何都不可能拍攝日景，現在必須改變思考模式。

然而，問題是凱薩琳所認為的「巴黎」範圍非常狹隘。「我們攝影棚決定在巴黎的Epinay了。」「是老攝影棚吧？我也有幾部片是在那裡拍的，不過那裡不是巴黎喔。」

凱薩琳所認為的巴黎，大概是她自家所在的第六區，到愛犬傑克（柴犬）散步行走的半徑五十公尺以內吧。但現在要在這麼狹窄的區域裡，找到願意空出來讓我們拍攝將近兩個月的大宅邸實在是天方夜譚。

（這下該怎麼辦呢？）

就在我等待行李出來時，收到了也哉子的email。

住院中的希林無法說話，必須靠筆談，據說，似乎是夢見我去病房了。但與其說我是去探病，更像是為了拍攝丹妮芙和她的戲去勘景，看那間醫院是否適合，一進到病房便倒在沙發上睡著了。雖然無法直接見到希林，但能像這樣在夢中與她相會，勉強回國一趟果然是對的吧。因為希林希望他們將我送的那封信唸出來，也哉子便在枕畔為她讀信。那原本是封只想傳達給本人的告別信，卻讓家人看到，令我感到十分抱歉。儘管如此，想像著兩人在病房裡的模樣，我忍不住落下幾滴眼淚。

回到飯店，洗了個澡，久違地泡在浴缸裡。泡完澡，配上一杯事先冰起來的檸檬水，如果這是啤酒的話就有模有樣了。檸檬水是我在距離飯店步行一分鐘的BIO超市買的，好好喝，明天去買個一打吧。這天晚上，由於第一季結尾實在太吊人胃口，令人十分在意，因此我看了《越獄風雲2》的第一集。這次伊森．霍克的角色設定是個大器晚成的演員，在美國越獄影集中演出「開洞史丹」一角而走紅，是個必須再多深入挖掘的角色。

五月參加完坎城影展後（得到最棒的結果），為了直接商請伊森．霍克參與演出，我沒有馬上回國而是飛往紐約。若是中間透過經紀人交涉，我便不知道他本人對於這部電影、這個角色是否有興趣。製片妙莉葉從一開始就對從美國找演員興致缺缺，不停表示：「真的要他嗎？不能用歐洲演員嗎？女兒為什麼不可以住在英國？」雖然以製片而言考量到經費等問題，這是恰當的發言，我卻當成耳邊風。

「如果住在英國，主角法比安（凱薩琳）不就很難嘲笑女兒了嗎？再說，住太近的話，婚禮後難得的見面這個設定就沒有說服力了。」

如此堅持的我，希望這次來美國能夠設法帶回正面的答覆。

2018／5／21

比約定時間稍微晚了點的伊森．霍克來到餐廳，我起身與他握手。

「很抱歉，因為讓小孩子吃完飯睡覺後才過來，所以有點遲到。還有恭喜！這個時間點的邀請很難拒絕呢……」

我一直對金棕櫚獎很沒有真實感，此時，第一次感受到了它的份量。

由於伊森沒吃晚餐便過來了，所以他邊吃著一些牡蠣邊喝威士忌，與我開心地聊起拍攝「愛在三部曲」和《年少時代》時的一些事。雖然尚未正式決定演出，但他秋天有個導演朋友的電影小拍攝，十二月確定有舞臺工作。我成功引導伊森說出「正面」的答覆，說問問看朋友的電影能不能錯開，排在舞臺工作之後。伊森的手機響起。「說是孩子好像醒過來睡不著，我該回去了。」留下這句話，伊森便離開店裡。真是個美好的夜晚。

幾天後，我在巴黎收到正式答應演出的聯絡。就這樣，這個作品的「世界」一口氣清晰明亮了起來。

8／24

早上八點起床，九點拿衣服去洗，在這次住宿的飯店Maison Breguet一樓餐廳用早餐。今天的歐姆蛋很好吃，廚師換人了嗎？十點半，在同一個地點與這次幫忙電影配樂的Alexei Aigui開會。我說我想要有少女迷失在動物園裡般的熱鬧感，像是那塊空間受到祝福的曲子。

今晚八點半要和茱麗葉．畢諾許開會。我朝她那裡移動，下午重看了一遍漢內克的《隱藏攝影機》和奇士勞斯基的《藍色情挑》。

晚上，前往畢諾許家。

《藍色情挑》的配樂在電影開鏡前就已經全部完成了。導演在拍攝現場播放音樂，演員邊聽邊演。女主角在泳池裡游泳，上半身突破水面的瞬間，腦海裡響起了音樂——我問現場也是這樣嗎？她說：「對」。我問畢諾許當初是如何揣摩角色的，像是作曲家拿譜的方式、眼睛看音符的動作或姿態等等。

「我去這部電影原聲帶的作曲家那裡取材。」

那女主角心中的哀傷是怎麼處理的呢？

「我不覺得那是哀傷，而是一種這裡（胸口）的失落感。我請丈夫過世經過兩年的女性幫我讀劇本。」

最後一幕，女主角聽著音樂，流下了一行眼淚，之後有抹淡淡的微笑。我問她還記得劇本上寫了什麼嗎？

「那是唯一一場我被允許哭泣的戲。」

「是我建議導演希望也能拍個微笑的take。」

「如果角色當時的情感能連結自己情感的話就哭得出來……」、「演員必須從各種面向去分析角色。」、「我認為根據時間、地點，理論也是一種有效貼近角色的方式。」

「身為一個人，露米爾這個人心裡需要（need）的是什麼？」

「是愛嗎？還是財富？我會去思考是什麼在推動故事前進，是真心話？客套話？還是環境因素……」

畢諾許說，演戲時分成這個人「表面上在追求（want）什麼？」「實際上需要（need）什麼？」這兩個面向去思考會變成很重要的一件事。這對導演也是一種很有幫助的思考方式。

我也問了她幾個一般性的問題。

「高中時，我認識了一位名叫塔妮雅．巴拉修瓦（Tania Balachova）的表演老師，學習到關於身體的重要性。」

「法國的女演員都太用頭腦思考了。」

我請畢諾許舉出三位喜歡的女演員，她說如果是法國演員的話是西蒙．仙諾、凱薩琳．丹妮芙、珍妮．摩露，法國以外則是安娜．麥蘭妮、吉娜．羅蘭、麗芙．烏曼。我向她談及露米爾這個角色在這部電影中負責什麼樣的任務……

我表示：「希望我們能一起創造出襯托凱薩琳的舞臺。」

畢諾許和凱薩琳不知為何迄今從來沒有合作演出的經驗。雖然似乎曾在慈善活動同臺過，卻沒有演戲。

我暗中跟法國電影相關人士確認，兩人似乎不是不能同臺演出的關係（法國影壇好像有幾組這樣的禁忌。）我問：「之前怎麼會都沒有實現同臺的計畫呢？」

畢諾許笑著說：「大概是因為很麻煩吧？」、「法國人不會想到要這樣做喔。」

書籍介紹

本文摘錄自《在這樣的雨天：圍繞是枝裕和的《真實》二三事》，尖端出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：是枝裕和

譯者：洪于琇

1962年6月6日生於東京。1987年早稻田大學第一文學部文藝系畢業後，加入TV MAN UNION製作公司，以拍攝電視紀錄片為主。2014年自立門戶，成立創作人公司「分福」，主要電視作品有《但是……》。1995年，以電影《幻之光》正式出道成為電影導演。其後以《無人知曉的夏日清晨》（2004）、《橫山家之味》（2008）、《我的意外爸爸》（2013）、《海街日記》（2015）等獲得國內外多項電影大獎。2018年，電影《小偷家族》榮獲第71屆坎城影展金棕櫚獎，以及第91屆奧斯卡最佳外語片提名。

【關於本書】

★第七十六屆威尼斯影展開幕片

★角逐第七十六屆威尼斯影展主競賽單元

★二○一九多倫多國際影展正式入選電影

★法國傳奇女星凱薩琳丹妮芙領銜主演

★《布拉格的春天》《星光雲寂》茱麗葉畢諾許、《愛在三部曲》伊森霍克同台飆戲

★未能實現的舞台劇、樹木希林無法演出的遺憾，十五年後重獲新生！

以大量彩頁獨家收錄所有珍貴的片場祕辛，這是一本影迷與粉絲都必須擁有的收藏——本書除了《真實》一片的精采花絮，更收錄了是枝裕和的祕密私絮，包括日法兩國大相逕庭的電影拍攝文化、複雜的演員遴選過程、導演熱愛的私藏電影、打造劇本時的困境、與製片人過招的點滴，加上導演的手稿、親筆手繪分鏡圖、與演員之間的私信……所有不曾曝光的祕辛，首度公開！

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航