中日近代史再認識（二）：羅發號事件與「南岬之盟」，證實台灣東部不屬於清朝

前文說到，日本為了兼併琉球，需要創造一個國際法上承認「琉球是日本一部分」的先例，為侵略琉球正名。這個機會出現在1871年的八瑤灣事件，即琉球人在台灣被原住民殺害事件。日本借為琉球人出頭，去證明「琉球是日本的一部分」。

由於事件涉及台灣，在討論八瑤灣事件前，還必須討論一下台灣，特別是台灣東部，在截至這個時期的國際法地位。

台灣在東亞歷史中很獨特。這指台灣島長時間是東亞的一塊國際法意義上的「無主地」（國際法意義上的無主地，不等於台灣沒有主人，台灣原住民是台灣最早的主人）。儘管現在中國說台灣「自古以來」是中國的領土。但事實上，中國第一次佔領台灣還是17世紀末期，即清朝康熙之時的事。考慮到：1）台灣是這麼大的島嶼，2）距離中日兩個大國並不遠，3）在鄰近的琉球上也早建有國家（當時台灣被稱為「小琉球」，儘管台灣島的面積遠遠大於琉球列島），4）甚至和台灣島不遠的澎湖列島上也曾有過建制，台灣長期處於「無主地」狀態，的確令人奇怪。

歷史上，台灣最初只有屬於南島人種的原住民。在16世紀，即中國明朝和日本的戰國時代，台灣成為中日海盜的聚居地，是「倭寇之亂」的海盜據點。根據在中國清朝官方著作《大清一統志》的記載，17世紀初，即中國的明朝末期，漢人海盜顏思齊在日本招募日本流民在台灣開發，台灣「自古荒服之地，不通中國」、「屬於日本」。這樣說來，日本人反而是最早在台灣開發的人群。

1624年，荷蘭人（東印度公司）佔據了東南部的台南（熱蘭遮城）。1627年，西班牙人佔據了東北部的基隆，兩國在一南一北先後建立起政權。1642年，荷蘭攻陷雞籠，把西班牙人逐出台灣。明亡清興之際，漢人鄭成功（他是漢人與日本人的混血）要為明朝建立抗清基地，趕跑了荷蘭人，在台灣建立鄭氏政權，這是第一次在台灣出現的漢人政權。1683年，清朝攻陷台灣，把台灣兼併為中國（清朝）的一部分，這是第一次由中國管轄了台灣。

由此也可以看到，中國佔領台灣的年代和西方國家推行殖民主義的年代基本重合（實際還晚了一些）。這從鄭氏政權從荷蘭手裡搶過台灣就可見一斑。作為對比，在1683年清朝佔領台灣時，英國人已經在美洲大陸建立了最初13個殖民地中的大部分，只有喬治亞建立得更晚。中國佔領台灣的性質和西方的殖民主義並非不可比擬。更重要的是，儘管清朝兼併了台灣，但對台灣統治並不完全。從《大清一統志》看，清朝在台灣建制僅限於西岸，台灣中央山脈以東則屬於「生番」之地。清朝最早建立界碑「原漢界碑」，在地圖上劃出「土牛紅線」，以表示區隔。台東地區在19世紀70年代「開山撫番」之前沒有建制。因此，在牡丹社事件發生之際，台東是否清朝的一部分還存在相當的爭議。

有人認為，清朝在臺灣實行的「贌社」和「社餉」制度是對臺灣原住民的稅收，是一種統治的方式。贌社先是一種貿易專賣制度，從荷蘭人統治就開始：政府把台東原住民村舍的交易權招標，得標的承包商可以壟斷與該村落的交易，但必須每年給政府交稅。在鄭氏臺灣時期和清朝佔領臺灣初期依然如故。這時的贌社更應被視為對交易商的專賣權稅，而不是對原住民徵稅。「贌社」後來演變為「社餉」制，按照原轉賣權數額直接徵稅，性質上才是真正稅收。到了乾隆年代，演化為丁稅更是稅收無疑。

但這種說法容易把「生番」和「原住民」混為一談。清朝穩定的徵稅僅限於原住民中的「熟番」。有的部落有時會納稅，反覆不定，稱為「歸化生番」或「化番」。至於「生番」則不徵稅，實際上一切管理都沒有。這些「化番」和「生番」居住的台東地區才是需要討論的重點。

牡丹社事件中的牡丹社，根據《續修臺灣府志》記載，在雍正三年，牡丹社是「歸化生番」一十九社之一，「共輸鹿皮九十五張」，但此後沒有其他記載，易見牡丹社是「化番」，但長期沒有納稅說明沒有真正「歸化」，重變為「生番」。至於涉及殺害琉球人的高士佛社則沒有納稅記錄，推測是「生番」。

如何理解台灣東部「生番」之地的國際法地位，需要從多個角度分析。

1735年法國人所繪清廷實際控制臺灣區域│Photo Credit: Jean Baptiste Bourguignon d’Anuville@Wiki Public Domain

首先，在中國政治傳統中，沒有正式建立建制的「生番」之地並非罕見。現在我們理解國家的領土是「一整片」的領土，但回到歷史現場，在中國南方内陸更合適的理解是坐落在大片「生番海洋」中的「稀稀落落」的「據點島嶼」。在歷史發展中，據點越來越大，逐漸連成一片，但大片的「生番」的領土依然存在，只是面積縮小為「生番湖泊」。因此，對邊疆的理解，不能僅僅停留在中國西部和北部遊牧民族的「邊疆」上，而應把這種内陸的邊疆也考慮在内。

在這些「生番湖泊」中還存在兩種情況：第一種情況，在一些「生番」地區什麼建制也沒有，就是「生番」自行管理，朝廷不聞不問；第二種情況則有土司制度（或類似的制度），即「生番」有較為正式的政權，也與中國的行政機關存在某種形式上（通常是名義上的）的從屬關係。在歷史上，生番通常從朝廷不聞不問的自行管理，演變到土司制度，再經過「改土歸流」，整合為領土建制的一部分。

那些自行管理的「生番」土地（即第一種情況）是否當時中國領土的一部分呢？很大的可能為「是」。這裡不詳細討論，但最重要的通用標準還是在地理上，「生番湖泊」被中國政區包圍。根據國際法上的「領土完整性」原則，很大理由把它們視為中國領土的一部分。

作為國際法上的類比，可以用19世紀美國擴張時的領土做一說明。在美國擴展階段，美國獲得領土有兩步，第一步是名義上獲得領土，即從西班牙、法國、英國手上以購買割讓等形式獲得諸國的承認，第二步是實際上從原住民（印第安人）手裡取得土地，這不乏通過戰爭的手段實現。這些原住民可以類比為中國領土上的「生番湖泊」。當時美國即便尚未實際取得土地的控制權，但在國際法上也已成為美國的一部分。

因此，台灣東部的「生番」類似中國大陸上「生番湖泊」中的第一種情況，即「生番」自行管理，連土司制度也沒有。但和大陸上的「生番」相比，在國際法上，論證台東土地當時「屬於中國」面臨更大的挑戰：台灣是一個島，台東沒有被中國真正管治的土地包圍，所以沒有形成中國内陸「生番湖泊」那種「領土完整性」的概念。

一個國家在一個島嶼的一部分建立統治，是否能被國際法視為已把整個島嶼變成了該國的領土。這又是一個有趣的國際法問題。理論上說，一個島嶼或也可應用領土完整性的完整。但在歷史上可以找到相當多正面和反面的例子。正面的如，丹麥在1929年與挪威的格陵蘭島爭端中，論述自己佔領了格陵蘭的南部就已建立了對整個格陵蘭的統治，並說服仲裁員。反面的例子如，日俄在庫頁島，英荷在加里曼丹島（今馬來西亞和印尼），法西在伊斯帕尼奧拉島（今海地和多明尼加共和國）、智利和阿根廷在火地島都建立的分割式統治。可見，島嶼的領土完整性原則並非那麼普遍。

李仙得所繪製的地圖，在地圖中下部分有指出「Where the Rover's Crew landed」(譯：羅妹號船員登陸處)│Photo Credit: Charles W. Le Gendre@Wiki Public Domain

對台灣而言，更重要的一個例子是發生在1867年2月的「羅發號事件」爭議。美國商船羅發號（Rover，又稱羅妹號）在漂流到屏東擱淺，包括船長在内的14人被排灣族原住民殺害。逃生的船員到了台灣府報告，被清朝官員以生番地區不歸王化為由不加處理。美國駐廈門領事李仙得（C.W. Le Gendre）在4月欲到當地直接溝通不遂。與中國官員交涉，則被中國官員推搪，還以土牛紅線說明「番界線」之外的土地不在版圖上：「臺地生番穴處猱居，不載版圖，為聲教所不及，是以設有土牛之禁。」美國海軍在6月發動福爾摩沙遠征（Formosa Expedition）又戰局不利。於是美國駐華公使蒲安臣（Anson Burlingame）正式向中國發出外交照會。

在美國壓力下，中國終於派台灣總兵劉明燈率幾百士兵進軍台東，但同樣受阻。李仙得不顧美國外交系統建議，決定自己出馬，9月通過英國商人必麒麟（William. A. Pickering）搭線，在劉明燈等人陪同下到達台東，與原住民首領Tokitok（卓杞篤）會面。這次會面達成口頭協議。劉明燈還在台東勒石「劉提督碑」。但李仙得此後一再要求中國在台東切實管治，杜絕殺害外國人事件再發生，卻遭到中國拒絕。（註1）最後，李仙得因清朝不作為，決定繞過中國政府，自己在1869年再到台東，與原住民正式簽訂「南岬之盟」。（註2）

「羅發號事件」和「南岬之盟」在國際法上有重要意義。最開始美國把台東理解為中國的領土，因此要求中國政府處理。但中國政府的表現讓李仙得大失所望。

第一，清朝多次表示台東不在「版圖」，表示不願管，不能管，在美國再三要求下才出兵，還出師不利，說明真的」管不了」。第二，美國軍隊出征台東，中國沒有外交抗議，譴責美國「入侵」。第三，在1867年第一次談判時雖有中國官員在場，但談判方是美國人和原住民，中國官員的功能看來是輔助性的美國方面的說客。如果台東真是中國的領土，那麼站在談判桌一方的應該是中國官員而不是原住民。第四，李仙得1869年正式簽訂盟約時，只有美國人和原住民代表，沒有中國參與。第五，雖然李仙得在1867年之旅很大程度可以被解釋為私人身份，但1869年正式簽訂的「南岬之盟」列入了美國的外交文書，說明得到美國政府的認可。以上這些事例說明，台東地區在1869年左右的狀態，很可能被解釋為「不屬中國」。

但能否把「南岬之盟」解釋為當時台東已是「獨立國家」呢？這也存在很大的困難。首先，在當時的國際法中，類似排灣人這種程度的社會政治結構，通常被認為是「部落」，而不是「國家」。第二，當時被認為是「國家」的原住民社會只有一個，就是夏威夷王國。夏威夷被認定是國家，是經過多國的正式承認，包括英國、美國、法國、比利時等，有正式的承認公告和派駐外交代表。第三，「南岬之盟」不是正式的條約，而是「備忘錄」（memorandum），類似的備忘錄在美國歷史上非常常見，比如美國與美洲原住民簽訂的「條約」大多就是備忘錄，簽訂備忘錄不等於承認對方的「國家地位」。第四，李仙得自己也認為台東是無主地，還以此在牡丹社事件中鼓勵日本出征。

值得指出的是，李仙得此人在羅發號事件和牡丹社事件中都扮演重要角色，他把對台東領土地位應該是「無主地」的理解寫成文章，以後成為日本顧問，直接影響了日本在牡丹社事件中的決策。

（待續）

註釋

註1：Paul D. Barclay，Outcasts of Empire: Japan's Rule on Taiwan's "Savage Border," 1874-1945I，p60-65

註2：Annual Report on the Commercial Relations between US and Foreign Nations. p85.

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航