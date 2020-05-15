傅崐萁入監服刑，為何法院不宣告褫奪公權？

報載前花蓮縣長，今無黨籍立委之傅崐萁於86年間因炒作凱聚等股票而涉嫌違反證券交易法等案，經偵查起訴後，高等法院於去年更三審判決有期徒刑2年10月後，最高法院於109年5月14日駁回上訴而告確定。但因其並未經法院宣告褫奪公權，中選會對此表示，因傅崐萁未經宣告褫奪公權，故不生補選問題；內政部也指出，因未褫奪公權，故立委資格不受影響，仍可請領薪俸以及執行立委職務，引起社會關注。

為何法院不宣告褫奪公權？

依照《刑法》第37條第2項規定，宣告1年以上有期徒刑，依犯罪之性質認為有褫奪公權之必要者，宣告1年以上10年以下褫奪公權。此乃法律所賦予法院於個案中的裁量權，故法官若宣告1年以上的有期徒刑時，得檢視犯罪行為人的犯罪類型、犯罪態樣與再社會化之可量，妥適選擇是否宣告褫奪公權。

那是不是法院沒有注意到呢？其實並不是，本件高等法院更三審判決中，法院明確指出「……本院審酌被告傅崐萁所犯之罪，並無宣告褫奪公權之特別規定，且衡量褫奪公權與犯人再社會化關係，而其犯罪性質，尚無宣告褫奪公權之必要，公訴人求處宣告被告傅崐萁褫奪公權，核無必要」等語，可見是否褫奪公權，檢察官已在案內主張，而法院也表明見解認為沒有必要。

入監之囚還能擔任立委職務，適當嗎？

雖然以立委身分入監並非首例，但已有數名立委提出質疑，認為地方市議員依照《地方制度法》第79條規定，僅要「受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動者」即構成解職事由；而立委同屬於民意代表，且隸屬中央層級，卻無類似規範，應有疏漏之處，並有立委日前提案修改《立法委員行為法》，試圖比照前開地方制度法規範加以增訂，但終未完成立法。

的確，從法制層面來看，地方民意代表具有出席、發言、提案、議決及質詢權，如經有罪判決確定須入監執行時，客觀上實已無法至議會執行上開職務。同理，立法委員依照《立法院職權行使法》規定，有出席院會、委員會、公聽會，審議法律案、預算案、人民請願案、行政命令等，聽取總統國情報告，聽取行政院施政方針及施政報告，提出質詢，行使同意權，處理覆議案及不信任案，提出彈劾案及罷免案等權，實難以想像在監之立委如何有效踐行上開職權，當已違背選民付託，並與代議政治的制度相悖。

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再者，立委入監既無法善盡議事、問政之權，本質上亦得參考《立法委員行為法》第4條「立法委員應努力貫徹值得國民信賴之政治倫理。如有違反公共利益及公平正義原則，應以誠摯態度面對民眾，勇於擔負政治責任」規定，縱然於現行法下無明確解職規範，但基於責任政治原理，亦應有所作為。

雖法院於個案中得裁量是否褫奪公權，但因立委為公眾人物，言行事關公益，其自願進入公眾領域，本應受社會公眾嚴格檢視。而立委入監是否應予解職，確實應該參酌相關規範，直接以法律明訂，不待法院為褫奪公權之宣告。因此，這個案件中法律規範不足的部分，仍待有關機關加以檢討改進之必要，才更符合公義。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航