如何寫出一個容易被搜尋、對讀者來說又有趣的論文標題？

文：Steve Wallace

我要怎麼寫出一個容易搜尋到、對讀者來說又有趣的標題？ ──寫作課上的博士生

我們都知道，一篇可以被搜尋到的論文、學位論文以及專書標題，在這個時代日益重要。因此，一如關鍵字列表，標題也要使用會出現在Google Scholar以及期刊網站搜尋結果的字眼。我們可將標題想像成包含關鍵字；也就是說，標題用字不僅能扼要呈現論文內容，還需易於辨認與搜尋。

關鍵字

一般人都以為關鍵字，不就是在上網繳交論文時要提供的一串詞？

話是可以這麼說，不過，關鍵字不僅限於標有「關鍵字」那個欄位內的文字。搜索工具不僅會擷取在「關鍵字」欄位內的文字，也可能會單獨檢索標題，或直接將標題作為網路搜尋演算法的一部份。不是所有標題都含有關鍵字。

雙關語或引人注目的引用句，都不適合作為標題。一個太有創意卻疏忽傳達重點的標題，就可能會讓數以千計的讀者錯過這篇文章，因為光看標題，讀者完全不曉得論文要說什麼。標題必須要讓善變的瀏覽器，確知它們所選擇的內容是什麼。就標題而言，在這個網路出版的時代，平凡但實際的標題可能才是最合適的。

James Hartley認為一個好標題應能夠吸引讀者、告知讀者以及訊息精準。標題「必須要能從數以千計的競爭讀者注意力中脫穎而出，且同時須告訴讀者論文的內容（Hartley, 2008, p 23）。」Hartley歸納出13種標題，並分別列出其優缺點（p 23–25）。（相關文章推薦：四大下錯論文標題的致命傷）

Hartley認為標題包含「傳達主旨」、「強調方法論」，以及「運用押頭韻或雙關語吸引讀者注意」的類型。他也報導了Soler（2007）針對570個生物學論文標題的檢視結果，區分為四種類型：

句構為完整句，例如「Learning induces a CDC2-related protein kinase（學習誘導CDC2相關蛋白激酶）」

句構為名詞詞組，例如「Acute liver failure caused by diffuse hepatic melanoma infiltration（瀰漫性肝黑色素瘤浸潤引起的急性肝衰竭）」

複合式句構，用標點將標題分為兩部分，大多使用冒號，例如「 Romanian nominalizations: case and aspectual structure（羅馬尼亞語名詞化：大小寫和方面結構）」

句構為問句，例如「Does the Flynn effect IQ scores of students classified as learning disabled?（弗林效應是否會影響歸類為學習障礙的學生的智商分數？）」（Hartley, 2008:26）

Soler的分析顯示，在生物學及社會科學論文中，最常見的句構類型都是名詞詞組，而問句則是最少見的；完整句句構多見於科學類，而複合式冒號類型大多為社科類論文。一個好標題不單單只是選對了關鍵字和正確的使用句構而已，接下來我們繼續探討一個好標題所需注意的細節。（相關文章推薦：該如何選擇研究論文的關鍵字？）

重點

標題不僅要含有準確而訊息豐富的關鍵字，也不該過分關注文法句構，真正的重要性在於標題不僅要能易於搜尋，並要能傳達論文重點，不論就作者或讀者角度而言都是如此。說重點，呈現您希望告訴讀者、讓他們記住的核心訊息。

以下列標題為例：「Estrogen stimulates intensity of nose twitch courtship behavior in mice（雌激素刺激老鼠鼻抽搐求偶行為的強度）」。我們用了會出現在搜尋結果的關鍵字來寫標題：Nose twitch、courtship behavior和Estrogen。

您看了可能覺得可以再想到更好的標題，不過這標題不僅準確而訊息豐富，也包含了我們的關鍵字，更將其組合成能呈現論文重點的樣貌。

在初稿撰寫初期，利用寫標題釐清論文重點是很有用的方式。在我們的工作坊中，我希望讓大家即早就開始動手寫標題，這通常能幫助大家開始處理論文真正實際的焦點。請看以下範例中，作者從較早的想法到下一個想法時做出什麼改變：

第一版草稿：Mouse behavior（老鼠行為）

第二版草稿：The Effects of Estrogen on Courtship Behavior in Mice（雌激素在老鼠求偶行為上的效果）

兩版中重複的字眼是Behavior以及Mice，前者是主題，而後者則是作者的研究目標。但這兩者的出現的位置，會隨著作者對期刊讀者了解的增加，以及論點發展而產生改變。因此，在第一版中，焦點是「老鼠行為」這個結果。變成第二版後，改變雖然微小，但對於作者而言，卻是能讓讀者一眼看出論點改變的關鍵處。

我在課堂上經常看到，當一群作者熟悉另一作者的初稿及論點發展後，他們可以提出比作者更有效且明確的標題。若您還不清楚要如何為自己的論文下標題，不妨試試請同儕閱讀，並試著為此論文訂一個標題，說不定您會有意外的收穫。

以下是一個職涯中期研究者的案例。她的領域是兒童與母親健康，她告訴我們，她很驚訝自己的研究在同領域內，並沒有被更廣泛地運用。分析她的標題之後，我們發現她不太願意將論點明白呈現給讀者：

Maternal alcohol consumption and diet, and initiation and duration of breastfeeding: Data from the longitudinal study of aboriginal children 母親飲酒與飲食，及餵母乳的起始和期間：原住民兒童的縱貫性研究數據

此標題採取兩部分的複合式結構，而它最明顯的特徵是敘述性與疊加。它列出了好幾個從縱貫性研究中所擷取出來的主題，卻沒有呈現特定的態度或立場、沒有強調任何焦點，僅用一連串and做連接。

我在此提供一個在課堂上，另一位學生建議採用另一個標題，用來更精準呈現論點。

Maternal diet and breastfeeding: A case for rethinking physiological explanations for breastfeeding determinants 母親飲食與餵母乳：關於餵母乳決定因子之生理學解釋的再思考案例

此處的關鍵更動是從敘述性變成論證性。標題的第一部分只剩下兩個主題（飲食與餵母乳），使焦點得以凸顯。第二部分則更具有宣稱性。Case一字顯示將以數據為基礎做論證，而rethinking則兼具批判與主張的意思。

原作者很喜歡這個建議標題，並在諮詢過共同作者後採用了它。作者在課後寫給共同作者：

「您認為呢？這就是我去年在研討會展示海報時，跟別人解釋的內容，不過我覺得我們在這裡講得不夠清楚。而現在這個標題讓這篇論文變得有趣得多，而且可以跟我們先前關於抽菸和肥胖（與意願）的研究做結合。」

像這樣鑽研標題的功夫是相當值得的，因為標題鏗鏘有力，就能引起讀者興趣。

在修改標題時，可以問自己這些問題：

這個標題能多清楚將我的主題傳達給目標讀者？

我的關鍵字是什麼？它們容易搜尋嗎？

標題是否有明確呈現我所做出的貢獻？

這個標題在網路搜尋時，會如何呈現我要強調的重點，以及向誰呈現這些重點？

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航