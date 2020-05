如何寫出一個容易被搜尋、對讀者來說又有趣的論文標題？

文:Steve Wallace

我們都知道,一篇可以被搜尋到的論文、學位論文以及專書標題,在這個時代日益重要。因此,一如關鍵字列表,標題也要使用會出現在Google Scholar以及期刊網站搜尋結果的字眼。我們可將標題想像成包含關鍵字;也就是說,標題用字不僅能扼要呈現論文內容,還需易於辨認與搜尋。

一般人都以為關鍵字,不就是在上網繳交論文時要提供的一串詞?

話是可以這麼說,不過,關鍵字不僅限於標有「關鍵字」那個欄位內的文字。搜索工具不僅會擷取在「關鍵字」欄位內的文字,也可能會單獨檢索標題,或直接將標題作為網路搜尋演算法的一部份。不是所有標題都含有關鍵字。

雙關語或引人注目的引用句,都不適合作為標題。一個太有創意卻疏忽傳達重點的標題,就可能會讓數以千計的讀者錯過這篇文章,因為光看標題,讀者完全不曉得論文要說什麼。標題必須要讓善變的瀏覽器,確知它們所選擇的內容是什麼。就標題而言,在這個網路出版的時代,平凡但實際的標題可能才是最合適的。

James Hartley認為一個好標題應能夠吸引讀者、告知讀者以及訊息精準。標題「必須要能從數以千計的競爭讀者注意力中脫穎而出,且同時須告訴讀者論文的內容(Hartley, 2008, p 23)。」Hartley歸納出13種標題,並分別列出其優缺點(p 23–25)。(相關文章推薦:四大下錯論文標題的致命傷)

Hartley認為標題包含「傳達主旨」、「強調方法論」,以及「運用押頭韻或雙關語吸引讀者注意」的類型。他也報導了Soler(2007)針對570個生物學論文標題的檢視結果,區分為四種類型:

Soler的分析顯示,在生物學及社會科學論文中,最常見的句構類型都是名詞詞組,而問句則是最少見的;完整句句構多見於科學類,而複合式冒號類型大多為社科類論文。一個好標題不單單只是選對了關鍵字和正確的使用句構而已,接下來我們繼續探討一個好標題所需注意的細節。(相關文章推薦:該如何選擇研究論文的關鍵字?)

標題不僅要含有準確而訊息豐富的關鍵字,也不該過分關注文法句構,真正的重要性在於標題不僅要能易於搜尋,並要能傳達論文重點,不論就作者或讀者角度而言都是如此。說重點,呈現您希望告訴讀者、讓他們記住的核心訊息。

以下列標題為例:「Estrogen stimulates intensity of nose twitch courtship behavior in mice(雌激素刺激老鼠鼻抽搐求偶行為的強度)」。我們用了會出現在搜尋結果的關鍵字來寫標題:Nose twitch、courtship behavior和Estrogen。

您看了可能覺得可以再想到更好的標題,不過這標題不僅準確而訊息豐富,也包含了我們的關鍵字,更將其組合成能呈現論文重點的樣貌。

在初稿撰寫初期,利用寫標題釐清論文重點是很有用的方式。在我們的工作坊中,我希望讓大家即早就開始動手寫標題,這通常能幫助大家開始處理論文真正實際的焦點。請看以下範例中,作者從較早的想法到下一個想法時做出什麼改變:

兩版中重複的字眼是Behavior以及Mice,前者是主題,而後者則是作者的研究目標。但這兩者的出現的位置,會隨著作者對期刊讀者了解的增加,以及論點發展而產生改變。因此,在第一版中,焦點是「老鼠行為」這個結果。變成第二版後,改變雖然微小,但對於作者而言,卻是能讓讀者一眼看出論點改變的關鍵處。

我在課堂上經常看到,當一群作者熟悉另一作者的初稿及論點發展後,他們可以提出比作者更有效且明確的標題。若您還不清楚要如何為自己的論文下標題,不妨試試請同儕閱讀,並試著為此論文訂一個標題,說不定您會有意外的收穫。

以下是一個職涯中期研究者的案例。她的領域是兒童與母親健康,她告訴我們,她很驚訝自己的研究在同領域內,並沒有被更廣泛地運用。分析她的標題之後,我們發現她不太願意將論點明白呈現給讀者:

Maternal alcohol consumption and diet, and initiation and duration of breastfeeding: Data from the longitudinal study of aboriginal children

母親飲酒與飲食,及餵母乳的起始和期間:原住民兒童的縱貫性研究數據