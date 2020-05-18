「自願同意」被監控：國家防疫和公民自由該如何權衡？

4月20日，約20萬台灣民眾收到疫情指揮中心的疫情警示簡訊，提醒民眾曾與新冠肺炎確診病患接觸。而4月中，法國政府也在全民居家隔離一個月後，公布5月11號將解除隔離，在此前提下，政府領頭公私機構開發數位監控軟體StopCovid，堅守「技術主權」拒絕谷歌與蘋果所提供技術中的限制。同時輿論多方熱烈討論，評估特別是韓國，新加坡，台灣，以色列等各國前例。4月底數位監控提交參眾兩議院決議，即使政府企圖強行過關，議院左右兩派都頻傳反對聲音，並決議5月全民出關後進行軟體測試，5月底再單獨就StopCovid數位監控議題進行辯論投票。

本文在此淺談現下針對疫情與數位監控的討論，而牽涉到原則問題的技術部分，如使用GPS或藍芽，資料集中或分散則暫且不論。即使所有的數位監控軟體都架構在我們使用者、用戶「同意」的前提之下，但在危機當頭，恐懼擔憂的民眾面對看不見的敵人，可想見絕大多數將不多加思索「自願」犧牲公民自由，按下手機上「同意」被監控的按鈕，屈從於緊急狀態。而此先例一開， 在瘟疫危機過後，威權的高科技全民監控、數位生命政治只有可能更變本加厲。

機會難得的緊急狀態

2月底，義大利疫情極速爆發之際，義大利哲學家阿甘本（Giorgio Agamben）的一篇社論《由無端的緊急狀態帶來的例外狀態》憂心緊急狀態下義大利政府的抗疫措施過於濫權，這在全球哲學界激起熱烈的筆戰討論。他雖然錯估歐洲疫情的嚴重性，但對民眾可能因為恐懼和對安全的渴望，而「自願」放棄個人自由，他的這個憂心若放到數位監控疫情的議題上則將更為明確。

3月初，關注數位社會現象，2012年以《透明社會》一書探究高科技全民監控的韓裔德國哲學家韓炳哲（Byung-Chul Han），他也預估亞洲儒家文化下戰勝病毒的數位監控，勢必在疫情威脅下流行到西方國家。到了4月初，曾在2013年美國公安局網路大規模監視公民的吹哨人愛德華·斯諾登（Edward Snowden）在關於新冠肺炎的一長篇專訪中也提醒我們，權力在歷史上總是一貫地濫用警急狀態，延續例外狀態，例如使監視成為常態，或如美國在九一一之後的反恐法案。

這也絕對不只美國，近年在法國也有實際案例發生，如在2015年恐怖攻擊事件之後，緊急狀態足足被延長了六次，在此期間的一些緊急措施之後被轉為普通法，也就是說例外持續到成為常態法規。此外如在1990年代後期，美國政府也曾以公共衛生的名義，試著建立艾滋病患者的名冊，這顯然踐踏病患的隱私權。而在緊急狀態下，「隱私」更一直都不是令人在意的問題，何況是面對不分貧富貴賤，與個人性命相關直接相關的瘟疫危機。

展演社會中我們「自願」犧牲自由

在全民「準戰爭狀態」，媒體所有報導討論似乎都離不開疫情之時，各式數位監控系統、臉部辨識、數位通行證、群眾定位訊號資料收集等也在各國大規模測試或實施，要說沒有政府之後會濫用恐怕只是天方夜譚。

就算暫時不討論技術上如何使用大數據、手機訊號等大規模全民監控技術來實施抗疫，不討論這是否有效，是否可靠等等。一方面，相較於威權國家，強調民主原則人權高漲的西方國家，對犧牲個人或公民自由， 犧牲隱私，對數位監控系統即變是在取得民眾同意，堅持透明、匿名的基礎之下才收集使用個人資料，但在原則在文化慣例上這一切仍然是難以接受。

另一方面，哥倫比亞大學法學教授Bernard E. Harcourt，這位傅柯專家用「展演社會」來形容我們面對演算法大數據時代的全民監控，個人瘋狂地暴露個資的現象。數位全民監控早不是小說1984裡的老大哥，或傅柯所說全景監獄的隱喻可形容。事實上，我們是自願地參與全面監控，不論是谷歌大神對我們的私人生活一清二楚，或是網民在IG，在臉書上不斷地自我暴露展示。

換句話說，在沒有危機的日常生活裡，或許是為了換取腦啡、多巴胺，換取幸福「感」，或就為了圖個方便。而在瘟疫危機的當下，我們更是「自願」被監視，放棄自己的公民權利，以換取自己一條小命 。危機使人們自願「接受」數位監控，放棄自由或權利，這也正如娜歐蜜‧克萊恩（Naomi Klein）所說的「災難資本主義」總在危機中，以災難以危機以緊急為名趁虛而入，讓民眾似乎別無選擇地接受變本加厲的不合理政策。

Photo Credit: AP / 達志影像

關鍵時刻「選擇」哪種未來？

回頭看眼前法國政府尚在研發測試的抗疫監控軟體，或20萬台灣民眾收到的疫情警示簡訊，我們民眾到底有沒有選擇？有沒有選擇的權力和餘地？即使可以想見，大多數民眾都會「自願」下載安裝軟體，並按下「同意」按鈕，同意個人資料被收集，同意犧牲自己的公民自由權利，參與全民抗疫大規模監控。

當然，我們都知道中國的社會信用評分系統，這要改寫成健康評分系統自然不是什麼難事，好公民必須要是健康寶寶。即使不透明不開放，卻迅速高效率，臉部辨識系統更是「方便」 。甚至有人說，瘟疫危機是大力展現集權國家長處的大好機會，抗疫更較民主國家有效許多。數位技術更便於實施極為個人化的生命政治，威權老大哥聯手我們的家庭醫師，當然更將包括心理精神醫師。當眾人在瘟疫危機恐慌之際，趁機合理化個人醫療數據的全面收集和使用。數位生死簿當然只會使我們的未來生活更加安全，更加智慧便利，全民更加幸福美滿。

還是，我們在按下「同意」鍵之前，再仔細想想？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航