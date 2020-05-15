「後肺炎」美俄中三角博奕：世界新秩序將臨？

文︰王家豪（香港教育大學社會科學系研究助理）、羅金義（香港教育大學社會科學系副教授）

俄羅斯與美國同病相憐，飽受「武漢肺炎」衝擊，有謂這為兩國帶來合作契機，猶如昔日共同對抗納粹德國和恐怖主義。例如近來俄國向美國捐贈醫療物資，促成石油減產協議，以及發表聯合聲明紀念二戰期間的易北河會師75周年等等。

正當美俄關係彷似有所緩和之際，俄中關係卻因肺炎疫情產生磨擦。俄國早於二月率先對中國封關，莫斯科街頭出現歧視華人情況，俄官員私下埋怨中方隱瞞疫情等等，均顯示兩國之間缺乏深層互信。

自從「武漢肺炎」爆發後，美中緊張局勢再度升溫，前者漸視後者為最大勁敵，新冷戰彷彿如箭在弦。昔日前國務卿基辛格推動美中關係正常化，以中國抗衡蘇聯；今天不少戰略家提出美俄關係正常化，以俄國抗衡中國。

究竟美俄關係能否「重置」？俄中會否走向分裂？俄國應該在新冷戰中扮演什麼角色？疫情結束後是否也是世界新秩序的開始？

為什麼美俄「重置」屢試屢敗？

蘇聯解體以還，俄羅斯與美國多次尋求重建關係，但一直苦無成果。1990年代俄國首任總統葉利欽主張全盤西化，獲得克林頓政府的支持及經濟援助。不過，美國無視俄國反對，帶領北約向東歐擴張，以及軍事干預科索沃，使美俄關係急速惡化。

911恐怖襲擊發生之後，普京向喬治布殊伸出橄欖枝，支持美方在阿富汗的反恐戰爭，與此同時美國卻單方面退出《反彈道導彈條約》（ABM）和發動伊拉克戰爭。再者，美國在前蘇聯地區推廣民主，釀成多場「顏色革命」，令雙方再度不歡而散。

奧巴馬曾經高調提出「重置」美俄關係，與提倡現代化的梅德韋傑夫政府合作。在前者的首屆任期，美國放棄在東歐部署反導系統，與俄國簽署《新削減戰略武器條約》（START），但兩國最終因利比亞危機而鬧翻；隨着普京重回總統寶座，美俄地緣政治衝突越趨頻繁，在烏克蘭危機和敘利亞內戰中表露無遺。

美俄「重置」經歷多番失敗，正揭示兩國矛盾根深柢固，難以逆轉。俄國與美國對後冷戰世界秩序有不同理解：儘管美國成為僅存的超級大國，但俄國自視為西方的對等合作伙伴，而不是冷戰中的輸家（是戈爾巴喬夫主動結束冷戰）。

俄羅斯自詡為世界大國、前蘇聯地區的霸主，極力反對美國的單邊主義及影響力拓展至其勢力範圍。然而，華盛頓對莫斯科的聲音不以為然，漠視俄方的威脅感，甚至認為「勢力範圍」的思想過時，應被全球化取代。

及後，隨着華府不再視俄國為頭號勁敵，美方戰略家開始提議美國摒棄「民主推廣」和北約東擴，默許俄國走其獨特的發展道路，並在前蘇聯地區保持主導地位。儘管特朗普渴望與普京改善關係，但受制於國內政局發展，其對俄政策的想法難以突破現實。

通俄門醜聞、經濟制裁、互逐外交官事件等等，使俄美關係陷入歷史新低點。美國國會對俄立場強硬，遏止特朗普向俄國獻媚。克里姆林宮深明美國制裁難以解除，因為這需要獲得國會批准。

近來俄國向特朗普示好，只為延長《新START條約》，而延長條約只需白宮同意。普京希望延長《新START條約》，避免不必要的軍備競賽重現，而其實這也符合美國利益。不過，特朗普政府堅持核軍備控制必須包括中國在內，避免北京漁人得利，期望俄方能遊說中國參與其中。這是否一廂情願？值得商榷。

為什麼疫後俄中愈走愈近？

儘管疫情下俄中兩國民間的矛盾情緒火熱，官方渠道還是積極淡化有關紛爭，確保雙方關係不走樣。北京外交部指歧視華人事件純粹造謠，而普京和習近平也通電話互相支持抗疫工作。縱使患難見不到真情，但俄國迫切需要中國的經濟和科技支援以推動疫後經濟復蘇。疫情展現俄中關係現實一面，但疫後兩國反而會愈走愈近嗎？

石油價格戰和疫情重創俄國經濟，今年其本地生產總值（GDP）預計下跌5%。修憲公投、國家杜馬（議會）選舉接踵而來，經濟不振將打亂普京「永續執政」的部署。相對歐美國家而言，中國經濟承受的衝擊較小，將成俄國經濟復蘇的主要動力。作為俄國最大貿易夥伴，中國主要對俄進口能源和農產品，疫後對此的依賴只會有增無減。受惠於近期油價大挫，今年首季俄中貿易額不跌反升，按年增長3.4%。

除了經濟依賴外，俄國對中國科技產品的需求也進一步提升。歐美制裁使俄國難以獲得西方技術，逼使克里姆林宮逐步推動本土科技發展。然而，俄官員始終缺乏耐性，改向非西方世界進口高科技產品；相對價廉物美的中國產品，自然成功打進俄國市場。

去年俄國大型電訊商MTS與華為合作，在俄國共同開發5G技術，無懼西方國家忌憚的安全威脅。隨着「監控城市」在疫情下試行，俄國追求人臉識別技術，勢將加強與中國海康威視（Hikvision）的合作。

歸根究底，俄中戰略夥伴關係始於反對美國霸權，旨在挑戰西方世界秩序。中國對俄國的遭遇感同身受，批評美國在台灣、香港、新彊等地搞局，干預中方內政。不過，俄中兩國對「後西方」世界秩序其實也不完全一致：俄方追求多極世界，而中方則主張中美共治；是因為美國對俄實施制裁，同時發動中美貿易戰，間接推使俄中兩國愈走愈近。

俄國新冷戰下的雙頭鷹

俄國儼成為中美的拉攏對象，理論上大有條件左右逢源。冷戰時，美國成功「聯中抗蘇」，有賴北京採取靈活外交，但今天的莫斯科卻缺乏外交彈性。俄國難以徹底改變對美政策，因兩國矛盾、分歧難以調和。假如雙方關係短期內真的難有突破，看來應該務實地以維持全球戰略穩定和避免兩國正面衝突為目標。與此同時，美國缺乏籌碼離間俄國與中國，「聯俄抗中」不過是空談。

現實上，俄國極可能與中國聯手對抗美國，但恐怕會成為這個同盟的小伙伴（junior partner）。俄國對中國的依賴與日俱增，會否逐漸失去其外交獨立性，以中國馬首是瞻？有俄國學者堅稱，中國會顧及俄方利益、需要俄國協助應對國際危機，這種提法是否只是讓自己保住面子？更值得關注的是，俄國和中國會否正式結成軍事同盟？以往俄國不抗拒與中國結盟，但中方憂慮這會影響對美關係。如今中美關係幾近破裂，中俄軍事結盟會否因勢利導，確保莫斯科站在北京同一陣線？

第三個做法也許「知易行難」：俄國要扮演平衡、獨立角色，防止中美任何一方稱霸。若普京矢志要俄國重拾其在世界上的應有地位，它不應依附中國或美國，而是以歐亞大國自居。亞洲國家防疫表現尤勝西方，也許將加快戰略中心轉移至亞洲，俄國應重新制定其亞太戰略，與日本、印度、東盟等提升關係，實踐俄國外交的「雙頭鷹戰略」。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：彭振宣