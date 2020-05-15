鬱結自卑的「弱國愛國主義」

所謂愛國情懷有很多種，台灣的中研院研究員錢永祥在一個網上講座談到「弱國愛國主義」，值得深思，容我自行演繹一下。

黨國一直以來的愛國主義教育，主力建基於「弱國」心態，不斷重提歷史創傷、民族屈辱（如鴉片戰爭、八國聯軍），營造妒恨、悲憤、樹立外敵（如「美帝忘我之心不死」），動不動脆弱心靈會受傷害，然後黨媒義憤填膺，又來一場愛國教育，借勢打擊異己（如最新的香港考評局歷史試題之偽爭議）。

這種愛，源於自卑、鬱結、恨鐵不成鋼，可以很強烈，可以很盲目。長年一言堂，灌輸愛國教育，縱使昇平盛世，民眾理所當然認為既有大敵當前，必定要團結一致；既然要團結，槍口要集中對外，家醜不得外傳，鎮壓異己有理；既有百年恥辱，如今要民族復興，復興之方略，就是追求富強；發展是唯一硬道理，國民可以肆意享受經濟發展的成果，但你不能質疑活在豐衣足食豬圈中要付出的代價。

「弱國愛國主義」衍生凝聚力，配合全方位洗腦操控，有此鋒利的治人武器，黨國只能一直宣揚受壓逼的弱國悲情，繼續享受國民願意賣命的愛國紅利。

問題是，中國已不是過往的「弱國」，當今是「強國」；強大而不能擺脫屈辱，崛起卻又心存妒恨，自卑又自大，這叫心理變態。

一個國家，「戰狼」成為受推崇的崛起象徵，可見變態之地步。

例如武漢肺炎蔓延全球，世界各國水深火熱，戰狼外交奇才竟苛索別國「感恩」，要求受尊重；禍延全世界，卻只看到自己的「犧牲」，以為自己「施恩」，施恩又望報，正是源於自卑心態。大國崛起了，財力與經濟實力驕人，演變成傲慢的民族主義，但經濟果實不能帶來真正滿足感，戰狼渴望認同欣賞卻不可得，爆發一種病態的焦慮。

硬實力不能轉化為軟實力，但又要維繫民心，怎麼辦？只能繼續操控歷史屈辱的創傷，祭出「中國人民受傷害的感情」。在香港，紅衛兵一見歷史科考卷出了一題「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的問題，戰狼群起出擊，無他，因為屈辱的歷史，猶如愛國主義的神主牌，不容思辯，不容雜念；歷史只有官方一套，教育只是洗腦過程，扭曲、隱瞞、欺騙，皆屬常道。

愛國無罪，歐美大國也強調「愛國」，建基於自由、民主、博愛、平等、包容等普世價值，也建基於鄉土感情，建基於共同歷史；國民認同，故有愛、有歸屬感，更能感染世人。強國崛起的悲劇，在軟實力稀缺，黨國爆買力強、新穎建築用錢堆砌得天花龍鳯，只能令人眩目一時；成就停留在器用的層面，無法轉化成令人心悅誠服的價值，想說服人民愛國，只能沿用古舊套路，沉醉於往日創傷、製造矛盾嫉妒，以恨意鼓動愛。強大而缺乏器量，終日妄想受逼害，令全世界瞠目。

這種扭曲的愛，更有演變成粉絲偶像式個人崇拜趨勢。錢永祥說，要提防德國和日本的老路，愛國主義變成軍國主義。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

相關文章︰

責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex