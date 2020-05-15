全球貿易陷巨大衝擊，WTO秘書長突然宣布提前下台

在疫情創全球經濟之時，世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）昨突然宣布，將於今年8月離任，比預定任期提早一年，讓外界對世界貿易局勢更加不安。

強調是個人決定，無關政治

《中央社》報導，現年62歲的阿茲維多來自巴西，2013年起擔任WTO秘書長，現為他的第二任期，將於2021年8月31屆滿。阿茲維多昨發表聲明，強調離職是和家人商量過後的「個人決定」，並非出於健康因素或政治目的；他在對WTO會員國代表的講稿中表示，認為自己離任符合WTO的最大利益。

《科技時報》指出，阿茲維多在聲明中直言，「如果我留在這裡，病毒會消失嗎？病毒不會消失。如果我待在這裡，美國和中國會突然握手說，好吧，大家盡釋前嫌嗎？ 不，那不會發生。如果我待在這裡，什麼都不會改變。」

WTO功能癱瘓，近年來一無所成

WTO是美國主要杯葛的國際組織之一，美國總統川普多次表示WTO縱容中國利用「發展中國家」的身分，取得某些貿易優惠待遇，而WTO的上訴機構（Appellate Body）無法公正判決。美國透過預算施壓，並阻撓上訴機構法官的任命程序來抗議。去年12月後，原設置的7名法官僅剩1人，功能完全停擺。

英國《衛報》指出，WTO創立25年來，有164個會員國，自2015年放棄「多哈回合」談判後，就沒達成任何重大協議。更讓阿茲維多沮喪的是，日本和歐盟也支持美國要求WTO改善的呼籲，特別是針對中國拒絕停止補貼國內企業、以及對國外企業設置嚴格規定、強制技術轉移等。

WTO估計，疫情將使世界貿易萎縮1/3；阿茲維多最近和國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）等領導人共同呼籲，各國應放下歧見，減少貿易壁壘，促進經濟成長。他也表示，「WTO或許不完美，但也不可或缺，至少在貿易層面，它讓我們遠離叢林法則盛行的原始世界。」

國際組織沒作為，質疑聲越來越大

近年來，國際組織對全球事務的干預成效備受批評，例如聯合國在人權問題上，往往只能「譴責」，缺乏實際作為，導致新疆問題至今仍未解。世界衛生組織（WHO）面對武漢肺炎疫情的態度備受非議，WHO秘書長譚德塞多次讚揚中國、太慢宣布全球大流行等，都使世人質疑WHO的專業能力。

川普上月再次威脅要退出WTO和WHO，令人想起他上任後退出的一連串國際組織。《BBC》分析指出，美國是第二次世界大戰後國際和地區秩序中最強大的領導者，而中國作為國際組織的受益者，在30年內迅速崛起，成為聯合國體制日益重要的貢獻者。川普退出國際體制的行動，實際是要讓中國必須不斷面對新局勢；此外，另一大國俄羅斯，也對中國保持警惕，不願讓中國成為新秩序的領導者。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範