公開發言堅持「講客語」，客委會主委李永得接棒鄭麗君任文化部長

行政院長蘇貞昌昨（14）日率內閣總辭後，啟動內閣人事徵詢。文化部長鄭麗君昨天也在臉書上正式發表「畢業感言」，今天傳出客委會主委李永得接任文化部長。而李永得的遺缺，則由副主委楊長鎮升任。

《中央社》報導，蘇貞昌昨天率領內閣總辭後，啟動人事改組，開始陸續約詢相關部會首長。知情人士表示，在文化部長鄭麗君確定不續任後，遺缺將由客家委員會主委李永得接任，而李永得的遺缺，則由副主委楊長鎮升任。

知情人士指出，李永得其實背景就跟鄭麗君很像，藝文界、文化圈經營許久，且在擔任客委會主委期間，在推廣客家文化上不遺餘力，再經過蘇貞昌約詢後，接任文化部長。李永得未接記者求證手機，李永得妻子、民主進步黨籍立法委員邱議瑩說，「我不清楚」；楊長鎮則告訴記者有接獲徵詢，一切待正式發布後確認。

李永得堅持以客語公開發言，長期推動客家文化

（中央社）客委會主委李永得將接任文化部長，他擔任客委會主委期間，任內積極推動客家事務，對文化事務也多有著墨，更曾積極配合促成比利時尿尿小童穿上客家花衣，發揚客家文化。

李永得1954年5月30日生，出身美濃客家庄，畢業於國立政治大學政治學系，曾任報社記者、總編輯與社長，也曾在海外辦報，不論平面、電子媒體都有豐富資歷。

他在擔任記者時，曾率先前往中國大陸採訪，留名媒體，被視為先鋒，也是記者生涯最風光一頁，後來從媒體轉任政務官。

回顧李永得政務官生涯，過去曾任高雄市長陳菊副手6年半，其餘多擔任客委會主委或是副主委推動客家事務長達8年時間，任內也致力於客家文化傳承與發揚，積極推動客家大劇、鼓勵地方創生等。

對於客語傳承，李永得也有自己的堅持，包含不論是出席客委會記者會或是活動都堅持以客語發言，在立法業務報告時也是如此，面對有政治人物提要母語回家學，李永得也會積極辯駁。

Photo Credit: 中央社

鄭麗君卸任，將回家陪伴孩子

行政院長蘇貞昌昨天在行政院會率內閣總辭，文化部長鄭麗君也在臉書表達不續任，請辭的最大主因，還是希望能回歸母親身份，回到家中陪伴兒子成長。

鄭麗君昨天下午接受平面媒體聯訪時表示，在她擔任立委時，生產後孩子沒滿月就開始上班，開議期間所有的會議都出席，全勤外還得到優秀立委，2016年又接續擔任文化部長，期間除了孩子生病，她幾乎沒有時間陪伴小孩。

鄭麗君今天也難得跟媒體分享兒子在母親節送她康乃馨、卡片，她5歲多的兒子長得帥氣，卡片裡用注音符號寫著，「謝謝媽媽每天幫我洗澡、睡前講故事給我聽，」讓鄭麗君備感窩心。

不過，她也有些感嘆說，「有些字我都還沒教他，兒子已經在生活中不知不覺地認識。」

鄭麗君表示，平常會帶著兒子念報紙的體育版，也提到世界球后戴資穎是她跟先生的偶像，「戴資穎比賽常常一開始會落後一些，後面爆發力強追上來，個性堅毅、冷靜又可愛，每次打完球跟對方握手時，都頭低低的很謙虛。」

卸下部長職務，鄭麗君要回歸到家長的身份，她坦言，「對先生很不好意思，」這些年都是先生擔負起照顧孩子、家務的工作，讓她專心於政務工作，520後鄭麗君回歸家庭，「讓先生可以喘息一下。」現在她最期待的是520當天要送孩子上課，「兒子已經在想要由媽媽送呢？還是爸爸媽媽一起送。」

未來兒子白天上課期間，鄭麗君希望可以補看這陣子沒法看到的電影、書籍、戲劇，也希望能整理過去這段時間在擔任政務官、立委期間累積的政策看法，未來也歡迎各界找她聊政策，不用稱她為部長，叫她「麗君」就行。

雖然任期將屆，不過鄭麗君仍在最後收尾階段推動文化政策，包括前一陣子與勞動部研商藝文工作者權益保障等議題，這幾天也就文化藝術獎助條例修正草案中與藝文工作者工作權有關條文做最後諮詢與修訂，前天更在行政院做文資法修正草案最後階段的審查，「盡可能在這段時間拚一些事情，把能做的盡量做」。

文化部這陣子忙紓困，內部員工忙得焦頭爛額，鄭麗君體恤員工辛勞，也囑咐不要幫她辦歡送會，她笑說，「我結婚不辦婚禮也不買戒指，所以也不想要辦歡送會」，但會一一到文化部各個辦公室與同仁道謝。

鄭麗君坦言，這4年來與文化部同仁、文化圈有很深厚的感情，修了許多法、翻新過去許多工作方式，這一點一滴的情感，520後有機會她將一一感謝。4年來她累積許多資料文件，恐怕要利用週末打包，「但打包不了4年的回憶，就留在心裡慢慢回想。」

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範