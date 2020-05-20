讀宫部美幸短篇小說集《怪》：要活得像個人，才能看得到妖

文：果子離

防疫期間，讀宫部美幸〈安達家的妖怪〉，感懷特別深。

安達家是什麼樣的家呢？半世紀以前，安達家是村長的家，傳到第三代當家時，出了一名殺人犯，犯人被斬首，家族被抄家斷後，宅院成為空屋，滿是不祥之氣。

隔年，瘟疫流行，安達家成為病患收容所，病人被隔離起來，在廢屋裡自生自滅，雖然泰半喪命，但傳染病也因而免於繼續擴散。此後，衰老傷病的人就被送到安達家等死——將不幸與穢氣集中在裡頭，不要外洩，就不會傳染開來。這是當地人的想法。

故事中，少女陪同生父出訪，途中父親生病，被送到安達家養病。此時的安達家已無他人居住，少女在屋裡，卻時常感覺有人影，似有還無，時出時沒。某天她終於與似妖怪或鬼魂的對方相遇了。

寺廟住持說，可能是丟棄在安達家的穢氣，歷經多年凝聚成形。

看看現在，即使醫學發達，遇到大疫肆虐，仍有某些國家地區，把染疫病人隔離在設備簡陋的醫院或一般建築物裡，病重者得不到治療，只能等死，病輕者與重症者同處在密閉空間中，病情更為加重。他們都和安達家的妖怪一樣，是隔離政策、自生自滅處置之下的犧牲品。這些隔離場所是不是也會積累穢氣，凝聚成妖，就不知道了。

回到這個故事。宫部美幸的小說，即使冷肅的表面，仍有暖意流動，從這個短篇就可明白。少女從此與這個穢氣的化身長相左右，也隨著她出嫁，來到新家。

少女是私生女，從小不曾享有家庭溫暖，直到與這個不可怕不害人的妖怪相處，互不對話卻似有相濡以沫的情誼。牠／他／她沒有固定面貌，會隨所見的人而改變形體，若內心不正，或聞惡味，或見鬼樣而大駭。後來少女長大媳婦熬成婆，協助丈夫做生意，從生意對象的見鬼反應，正可檢驗是否可以合作。而她的年少媳婦，對妖怪，看不到且察覺不到。婆婆說，這表示生活封閉，還不曾以人的身分過日子，婆婆要媳婦放開來，哭笑、生氣、捉弄人，都好，不要太乖太單純。

〈安達家的妖怪〉收在短篇小說集《怪》裡，是全書最好的一篇，如果每篇感情都這麼飽滿而含蓄，寒流與暖流交集成豐饒海域，那麼《怪》將是怪談經典中的經典。一般定義此書為恐怖怪談小說，但若說恐怖，恐怕是來自我們怕鬼魂的既定印象。《怪》說是恐怖怪談小說但其實並不恐怖。即令像〈女人頭〉這樣偶見奪命的厲鬼，也因功力有限，不怎麼嚇人，且因篇中描述的姊姊之情而使寒涼中帶有溫情。

另外可堪玩味的，關於鬼魂妖怪的傳說，都是透過小說人物之眼所觀，之心所想，之口所述，不是作者以全知觀點所陳述的。鬼魂有影（頭上有角或無角）或無影，間有矛盾，也因此而合理化。而多數故事從人的角度看妖怪，在人與人之間的日常互動中帶出怪談，以江戶時期人際互動構成的故事便宛如一卷時代風情畫，所熨燙出來的人情溫度，讓小說讀起來，步調不疾不徐，即使都有怪力亂神，即使都有生老病死，以庶民生活為主調的故事，悠悠展開，總是那麼引人回味。

《怪》的時代背景雖然設定於江戶時期，但感情之事古今相通，而鬼魂之事其實也指向世間人事，例如〈棉被房〉，寫一名店家員工被老闆殺害後，魂魄含恨留在人世，一方面詛咒讓每一代店主減壽，一方面靠著吞噬活人靈魂存活，因此依附於某個員工身上，以奪取同事的靈魂。員工靈魂被奪，便不會抱怨，而任勞任怨，不病不傷，令同業羨慕不已。這不是工商社會的寫照嗎？多的是這樣的工作狂，除了工作，家庭、感情、健康都拋諸其後，不管是主動或被迫，等於靈魂交出，交給公司，與故事中被抽走靈魂的賣力員工又有何異？

儘管如此，最好的怪談物語，還是如〈安達家的妖怪〉等篇，妖怪或鬼魂沒有恨意冤情，對人畜無害。〈蜆塚〉也是這類型。說的是某種人，長生不老，不病，不死，但他們不是外星人繁殖計畫的產物，沒有特異功能，一樣要食人間煙火 ，一樣要生活，不害人，不可怕。因為要賺錢生活，他們和凡夫俗子一樣，找工作，為五斗米努力。但他們不可能在同一個職場長年工作，不老不死會引人注意，被當妖怪，被研究，被追著討教長生不老之道，麻煩一大堆，因此同一工作地點只能待上幾年，至多十年就辭職或不告而別，然後透過人力仲介商，安排新工作。

他們從事的職務多為女侍或男傭，只因好店家與可堪信任的人力仲介店不多，因此他們事隔二三十年，就會改名換姓，虛構經歷，以一樣的年紀、一樣的容貌，回到曾接觸過服務過而仍持續經營的店家。店裡很少人會認得或記得幾十年前待過的員工。然而有些人力仲介店主有識人天分，就算每次間隔十年，同一張臉上門過兩三次，都會有印象，這就是他們的存在會被察覺的原因。

這情節一點也不恐怖，雖然知者慘遭厄運，然而世事禍福難料，也難說與鬼怪有何干係。很多恐怖故事，電影或小說，過度刺激感官，恐怖到噁心，當下刺激，之後了無餘味。其實鬼的世界，與人世間沒什麼兩樣。鬼與鬼之間，人與人之間，人與鬼之間，一樣有悲歡離合，嗔癡貪歡。妖怪鬼怪都如此。《怪》是耐於咀嚼的怪談物語，就在於人與鬼怪之間複雜而深邃的感情。

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