《就算內心愧疚千百回，我依然是個母親》：孩子的「低潮期」可以為人生培養出深度

文：金美敬

我們家孩子7歲時會說：「媽媽，不要關門，我會害怕。」

15歲的現在則是：「媽，不要開門，我會無法專心。」

別難過，這表示他們正在長大。

我們家孩子7歲時會說：「媽媽，我好無聊。」

15歲的現在則是：「媽，我好孤單。」

別驚訝，這表示他們的情感愈漸成熟。

孩子變了，表示他沒有停留在原地，一直都有在向前邁進。

深度會成為高度

2017年1月，我曾前往義大利米蘭學設計，雖然只有短短兩個月，但其實一直到出發前，內心還是忐忑不安，懷疑自己能否和年輕人一起上課？跟得上他們的進度嗎？都這把年紀了還去學設計，會不會其實已經為時已晚？

猶記當時兒子對我說：「媽，你一定要去米蘭，在我看來，50歲是最適合追夢的年紀。你看我，20幾歲有什麼用，沒錢、沒經驗、沒決定權，但你不一樣，你已經有積蓄、不論想學什麼都不會有人阻攔你，根本已經具備追夢的最佳條件。只要你不嫌晚，萬事已經俱全，何樂而不為呢？」

當時我內心驚了一下，兒子說的真有道理。雖然是我自己的小孩，但我真心佩服他能有如此充滿彈性的思維。到底是什麼時候開始變得如此思慮深遠？

和幾年前的樣子相比，如今真是天壤之別。當時還是個不願意與我對話的孩子，每天只會把自己關在房裡，房門深鎖，偶爾出來也只會發幾句牢騷，就又躲回房間。像這樣獨自躲在地下10樓的孩子，如今已經上了自己喜歡的大學，認真過著每一天。感覺他至少已經有爬到地上2樓了。

也許在別人眼裡，他只是到了地上2樓，但是按照我的算法，他其實已經站在地上12樓，因為他是從地下10樓一路慢慢爬上來的。

我認可他過去那段低潮期，也認為那段時期別具意義，因為一個人若曾掉得愈深，洞察力、自尊感就會愈高；要是兒子不曾去過地下層，而是一直待在普通的地上2樓，我想今天的他可能只會對我說：「既然那麼擔心就不要去了。」正因為這小子是親自爬過12層樓的人，解讀事情的方式自然不同。可以說，對於那些經歷過低潮的孩子，深度便是他們的高度。

重要的是，父母不該把孩子的低潮期視同罪惡，應該要認可那段時期的價值。許多父母只要發現孩子跌入地下層，就以為是誤交損友所致，不會去解讀背後的深度。

比起追究孩子為什麼在地下層，更重要的是探究那段時期對孩子來說有何意義。有些孩子因為天生性格使然，需要到地下層走一遭，尤其是那些比較固執、有主見的小孩，更不可能乖乖走在父母為他們安排的道路上，非要親眼確認過那條路的終點有什麼，才會願意踏出房門。

因此，如果孩子現正躲在地下層徬徨，父母不妨這樣看待：「在子女的漫長人生旅途中，偶爾也需要下去一趟，帶點東西回來。」雖然過程會很艱辛，但這樣的經歷可以為孩子的人生培養出深度，因為孩子在幽暗的地下層裡也會有所成長。

相信自己的力量，找尋屬於自己的道路

事隔多年以後，兒子才告訴我，他在地下10樓體會到了什麼。

「我領悟到，不論世界如何否定我，只要我認可自己、相信自己，就一定能找到屬於自己的路。還有你當時不是拿了一根樹枝給我，叫我試著折斷它嗎？當時你對我說的話，到現在還言猶在耳。你說，折斷的樹枝一定會指向某個方向，它不是只有折斷而已，而是在指著其他方向。我把這句話放心裡，思考了好久，最後得出了這樣的結論：『休學這條路並不等於失敗，只是換了個新方向而已。』」

「你真的有領悟到這番道理？我看你不是普通的哲學家喔！原來我的兒子不只感性充沛，還很有深度呢，太帥了！」

能夠理解人生、接納它並帶領自己通往未來，這些力量的根源最終都是來自個人的想法與人生哲學。人生哲學是源自內心深處的想法，所以只要是從谷底翻身過的孩子，就會蛻變出截然不同的心境。當然，假如母親也和孩子一起經歷過這一切，育兒哲學自然會有所更新，因為人生觀的契合，會讓我們更愛彼此、理解對方。

我和兒子之間的情誼，也是因為攜手共度了那段難關而建立起的「革命情感」，所以現在我們無話不談。而我之所以能在演講時分享那麼多兒子的案例，也是因為兒子願意與我分享他個人的變化與成長。

後來我看見兒子十分認真，他卯足全力、馬不停蹄的努力從地下層往上爬。那是一場與自我的競賽，只為得到自己的認可。

他費了好大一番功夫鞭策自己，每天為了早起而在前一晚睡前大喊：「7點！7點！7點！」甚至早上醒來還會甩自己幾個耳光，也會因為成功早起而感謝自己。

最終，他好不容易爬了上來，沒有花太多時間，就學到了人生最重要的兩大力量：「恢復的力量」、「谷底翻身的力量」。藉由這些力量，我相信兒子一定能在未來的人生中撐過各種試煉與艱難。

只是，還年輕的孩子不懂如何衡量那段時間的價值，需要父母從旁引導，並告訴他們不需要為那段時期感到抱歉，捱過了肯定會有收穫，成為很棒的人。如此一來，原本待在地下十樓的孩子才有可能成功爬到地上二樓。

如今休學一事對我兒子來說，已經不再是傷痛而是自豪。他把我對他說過的話牢記在心，還逢人便說：「至少要有個休學經驗，才稱得上是真正的音樂人啊！」

假如當初我們一味的批判孩子為何要躲在地下層，而不去試著理解的話，結果又會如何？我想即使孩子後來有想要爬上樓，也會鼓不起勇氣吧，因為擔心一旦爬上樓就要進行無止境的謝罪，也沒有人會歡迎自己，與其那樣不如一直躲在地下層。

若要讓孩子願意重新振作，就要不斷釋放出不會有人責怪你的訊息才行。當孩子從谷底成功翻身時，也要告訴他那段過去是創造人生深度的寶貴經驗。跌得多深，人生高度就會有多高，使你成為不易被擊垮的人。

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書籍介紹

《就算內心愧疚千百回，我依然是個母親》，親子天下(教)出版

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作者：金美敬

譯者：尹嘉玄

無論是全職在家的媽媽，或者是蠟燭兩頭燒的職業婦女，身為照顧孩子的母親，即使竭盡心力去做每一件事，還是會出現自尊感低落，產生「覺得自己做得不夠好」的愧疚感。

許多人當了媽媽後經常以淚洗面，不知道身為女人、身為母親，究竟該怎麼生活才好。其實，養育子女沒有標準答案，世上雖然沒有完美的母親，但所有的母性都是正確的，如果有一百個母親，就會有一百種母性。

每個媽媽都可以成為孩子生命中第一位貴人，幫助孩子守護幸福和夢想，讓孩子成為充滿自信的人。其中的關鍵，就是「培養自尊感」。不只是建立孩子的自尊感，還要提高媽媽的自尊感。

作者金美敬身兼知名講師與暢銷作家，一直都是靠著自身的信念和教養哲學來培育三名子女。但就在幾年前，就讀高中的老二突然做出休學宣言，於是她開始反思「一個母親該扮演什麼樣的角色」、「我是個好母親嗎」等問題。經過一段難熬的時光，她終於想通了一點，那就是身為母親，能夠給孩子最好的禮物，非「自尊感」莫屬。

看見許多人跟自己一樣，跌跌撞撞摸索育兒之路，為了幫助這些母親，她把近年所累積的心得經驗集結成冊。在這本書裡，她從替女性找回夢想的「國民姐姐」，搖身變成幫助婦女養成自尊感的「國民媽媽」，撫慰無數經驗不足、徬徨無助的母親。

Photo Credit: 親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航