台灣今天零確診，記者會放芭樂象徵「連續8天很快樂」

台灣今（15）日沒有新增病例，連續8天零確診。中央流行疫情指揮官陳時中表示，記者會桌上擺了8顆芭樂，代表「連續8天都很快樂」。目前累計440例確診中，有7人死亡，387人已解除隔離，其餘持續住院隔離中。

今日記者會問題多和解禁有關，指揮中心表示，相關單位提出的規劃方向大致沒有問題，細節可再溝通。開放的前提是維持社交距離和實名制，並以國內優先。

戶外口罩戴不戴？何時可以賣國外？

台灣疫情緩和，天氣日趨炎熱，不少民眾越來越戴不住口罩，新北市宣布戶外500人以下免戴口罩，有記者詢問指揮中心看法；陳時中回應，有維持社交距離就不用戴。

對於台灣口罩出口鬆綁計劃，指揮中心說明，實名制政策不會改變，確保民眾都能買到。接下來首先掌握民生用量和公務用量，並儲存足夠戰備量，才可能將現行的全部徵收改為定額徵收，餘下的再看廠商如何分配給國內通路；至於是否開放外銷，則由財政部決定。寄送給海外國人的口罩數量能否放寬，也以實名制和國內夠用為前提，7月前就有望放寬。

漁業署、文化部、交通部、經濟部如何出招

由於疫情穩定，國內各單位已提出管制和開放的需求。針對遠洋漁船在6月有兩波返港高峰期，指揮中心和漁業署討論結果，將進行一人一室在防疫旅館隔離檢疫，高雄市政府協助將防疫旅館增加至2000間，農委會研議相關補助。

對於文化部提出的場館開放，指揮中心表示，其實相關單位提出的草案中，大方向都同意，小細節會再溝通，最主要著重於如何施行實名制，確保個資不被濫用。陳時中指出，實名制最重要的不是名字或出生日等個資，要能及時聯絡得上，才是重點，因此稱為「實聯制」更貼切。

交通部目前仍在規劃健康旅行認證，細節有待確認。搭乘大眾運輸仍須戴口罩，暫不考慮解禁。指揮中心表示，目前也未規劃開放外國人入台旅遊，目前全球有400萬例以上確診、死亡逾30萬人，沒有大膽到能開放邊境。現況是提升國內深度旅遊，未來也能得益。

對台灣而言，與國外經貿往來有其必要，但目前量能有限，僅可有限度開放。待經濟部提出開放模式後，會再進一步討論。

爭取11月參與WHA實體會議

世界衛生組織（WHO）將於本月18日線上舉行世界衛生大會，我國友邦協助提案讓台灣參與，也獲29國行政部門透過致函等方式表態支持，但仍未獲邀請。陳時中表示，參與下周的WHA機會渺茫，不過11月可能補辦實體會議，仍會盡力爭取。

指揮中心表示，全球累計447萬0565例確診，分布於187個國家／地區；病例數前5名為：

美國144萬0348例

俄羅斯25萬2245例

英國23萬3151例

西班牙22萬9540例

義大利22萬3096例

全球確診病例中有30萬1305例死亡，死亡數前5名為

美國8萬6864例

英國3萬3614例

義大利3萬1368例

法國2萬7425例

西班牙2萬7321例

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範