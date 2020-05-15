亞洲第一部《公衛師法》三讀通過，醫事公衛科系畢業或相關工作3年可報考

立法院院會今（15）日三讀通過《公共衛生師法》，這也是亞洲第一部《公衛師法》，明定公衛師應考資格，除了公衛系所畢業生，醫事、公衛相關科系畢業生若修滿18個學分也能應考。業務包含社區場域的環境健康風險方案、疫調防治、民眾健康調查、食品安全風險調查等規畫；另外政府得因突發緊急或重大公共衛生事件，指定公衛師辦理業務。衛福部表示，《公衛師法》通過是台灣公共醫療衛生的重要里程碑。

雖然台灣早就有公共衛生科系，但「公共衛生師」這個職業對台灣民眾來說還很陌生，《ETtoday》報導，歐美國家早在2003年就開始推動公衛師認證，《Cheers》報導，目前包含美國、英國及歐洲，皆有所謂的「公衛師」，以美國國家認證考試要求為例，其專業包含生物統計、流行病學、社會及行為科學、衛生政策與管理及環境健康科學等5個核心專業能力。

《公共衛生師法》過去難以通過的原因主要在於應考資格、專業排他性等爭議。衛福部日前表態，希望應考資格明確入法，但立法院衛環委員會日前在審查時也仍對此有所分歧，民進黨立委蘇巧慧就擔心，一但將應考資格「在法條中明定」，未來要修改調整時，就必須經過繁複的修法程序，會對考試造成影響。雖然一度分歧，最後仍達成共識。

《公衛師法》有哪些重點？

衛福部透過新聞稿指出，這次修法共有7大重點：

清楚的定位及業務範圍：公共衛生師的定位為「非醫事人員」，其服務對象以社區、場域之群體為主，包含環境健康風險評估、疫病調查及防治、民眾健康狀態調查及健康促進、食品安全風險調查及品質管理方案之規劃、推動或評估等。因此，於執行業務時不得涉及醫療行為。

執業的專業排他性：因公衛師的業務範疇甚廣，與其他專業人員或有重疊，因此採有限度排他性，即專業、非專屬之概念，非領有公共衛生師證書者，不得充任公共衛生師。至於醫事人員及其他專門職業技術人員依法執行業務、學校機構法人或團體執行研究計畫、政府機關自行或委託執行業務、軍事機關及所屬機構執行任務等，不受公衛師法的限制。

明定應考資格：鼓勵更多專業人才投入公共衛生領域，適度放寬應考資格為：（1）國內外公共衛生學系、所、組、學位學程畢業，領有畢業證書。（2）國內外醫事或公共衛生相關學系、所、組、學位學程畢業，並曾修習公共衛生18學分以上。（3）曾在內外醫事或公共衛生相關學系、所、組、學位學程畢業，並曾從事公共衛生相關工作滿3年以上。

公共衛生師有義務接受政府指定辦理突發緊急或重大公共衛生事件。

明定公共衛生師執行業務得受聘機構及開業規定；另公共衛生事務所之名稱使用與變更、申請設立許可之條件、收費規定、廣告內容限制及其他應遵行等事項，授權由中央主管機關另定辦法規範。

明定公共衛生師執業之禁止行為，及執業處所之人員亦應遵守「保守業務上秘密」的義務。

明定公共衛生師執行業務應遵守之專業倫理規範，以及違反時的懲戒制度。

20年推動終於在疫情下通過

台灣過去20年來，也有相關人士在努力推動公衛師認證，但仍不受重視。今年因武漢肺炎疫情延燒全球，公共衛生成為各國重點議題，《公共衛生師法》也在朝野黨團強力推動下，提出1個月內就在立法院完成三讀。

今天早上台大公衛學院院長詹長權在立委與民間聯合召開的記者會上表示，看到此法在台灣通過，「除了感動還是感動」，他進公衛學院42年，當公衛學者32年，人生沒有比此時更高興。詹長權表示，他常形容大疫情就是第三次世界大戰，人類要進入新常態，而《公衛師法》的立法，就是一種新常態。

台灣公共衛生學會也表示，《公衛師法》通過，代表台灣健康醫療體系最後一塊拼圖正式回歸、政府及社會給予公衛專業的肯定與期待，更代表公衛師責任的開始。

《中央社》報導，考試院發布新聞稿指出，樂見公共衛生師法經過多年努力，終於完成立法。為符應國家需要，有關公共衛生師執業資格的考選，將盡速會同職業主管機關衛福部及專業團體，研擬專技人員公共衛生師考試的應試科目、考試方式、成績計算、及格方式等規則草案。

考選部表示，報請考試院審議通過後，將舉辦考試，甄選專業適格的公共衛生師人才，建構完整的防疫體系，為全民健康把關。

考選部指出，衛福部於2013年間依照專門職業及技術人員考試法及相關規定，函送公共衛生師需求說明，經提報考選部專門職業及技術人員考試種類認定諮詢委員會，認定公共衛生師為跨領域且多方面的專業人才，屬於專技人員考試種類範疇，並報請考試院於2014年審查通過。

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核稿編輯：楊士範